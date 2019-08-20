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Evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın çıktı. Turistler, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Bir itfaiyecinin gördüğü manzara karşısında "Boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu. Gümüşsuyu'nda evsizlerin kaldığı yeşillik alanda yere serilen yataklardan birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yerleşkesinin bulunduğu duvar dibinde çıkan yangın ot ve çalılara da sıçradı. Yeşillik alandaki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bu sırada yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistler itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Olay yerine gelen bir itfaiyecinin de evsizlerin kaldığı yerden boğaz manzarasını görünce "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.

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Evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın Evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın 
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