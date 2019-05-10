EVTEKS, 82 bine yakın alıcıya ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Ev tekstilinde, trend ve modaya yön veren ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), yurt içi ve yurt dışından 82 bine yakın katılımcıyı ağırladı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25'incisi organize edilen fuar, 24 bin 451'i yabancı olmak üzere 81 bin 746 sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlendi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde organize edilen fuara, ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 120 ülkeden ziyaretçi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuarın Denizli'deki firmaları marka haline getirdiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli'den EVTEKS'e çıkarma yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Bu yıl Denizli'den 95 firma fuara katılım gösterdi. EVTEKS, sektörümüz açısından ihracat kapısının olması yanı sıra ev tekstilinin markalaşması açısından da büyük önem taşıyor. Fuara katılan firmalarımızın bir süre sonra markalaştığına şahit oluyoruz. Hırvatistan'da tesadüfen girdiğim bir mağazada fuara uzun yıllardır katılım gösteren Denizli firması İssimo'nun ev tekstili ürünlerinden bir köşe oluşturulduğunu gördüm. Ev tekstili artık dünyada markalaşıyor." değerlendirmelerini yaptı.