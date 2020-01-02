Excalibur E600 oyun tutkunlarına özel tasarlandı

Excalibur, oyun bilgisayarlarını taçlandırdığı muhteşem tasarım detaylarına E600 modelinde de cömertçe yer veriyor. E600’ün

ışık efektleri, özelleştirilebilir ARGB/RGB LED sistem fanı, sistem aydınlatması ve şeffaf yan paneli sayesinde oyun severlerin

daha ilk bakışta kalplerini fethetmesi bekleniyor.

Performans tutkunları için sunduğu overclock seçenekleri, aşırı işleme dayanıklılığı ve güçlü performanslı bileşenleri. ile asıl iddiasını ortaya koyuyor. Excalibur E600’ü vazgeçilmez yapan bir diğer özelliği ise son teknoloji oyun işlemcileri ve grafik kartlarının sağladığı avantajlar oluyor.

Diskin herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla değiştirilmesini ve yükseltilmesini sağlayan vidasiz tasarim disk sistemi Excalibur E600’ün kolaylıkla ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine imkan sunuyor.

TURBO SOĞUTMA



PFC özellikli güç kaynakları, alt ve üst panellerde bulunan toz filtreleri ve mükemmel soğutma sistemi kesintisiz oyun. performansında önemli rol oynuyor. Üstelik muhteşem performansında pay sahibi güçlü bileşenlerini 0.6 mm kalınlığındaki dayanıklı sac kasada uzun yıllar en iyi şekilde koruyabiliyor.