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  4. Excalibur E600 oyun tutkunlarına özel tasarlandı

Excalibur E600 oyun tutkunlarına özel tasarlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Excalibur ailesinin oyun severler için özel olarak geliştirdiği son modeli Excalibur E600, etkileyici tasarım ve üstün performans özellikleriyle masaüstü oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Excalibur E600 oyun tutkunlarına özel tasarlandı

Excalibur, oyun bilgisayarlarını taçlandırdığı muhteşem tasarım detaylarına E600 modelinde de cömertçe yer veriyor. E600’ün
ışık efektleri, özelleştirilebilir ARGB/RGB LED sistem fanı, sistem aydınlatması ve şeffaf yan paneli sayesinde oyun severlerin
daha ilk bakışta kalplerini fethetmesi bekleniyor.

Performans tutkunları için sunduğu overclock seçenekleri, aşırı işleme dayanıklılığı ve güçlü performanslı bileşenleri. ile asıl iddiasını ortaya koyuyor. Excalibur E600’ü vazgeçilmez yapan bir diğer özelliği ise son teknoloji oyun işlemcileri ve grafik kartlarının sağladığı avantajlar oluyor.

Diskin herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla değiştirilmesini ve yükseltilmesini sağlayan vidasiz tasarim disk sistemi Excalibur E600’ün kolaylıkla ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine imkan sunuyor.

TURBO SOĞUTMA

PFC özellikli güç kaynakları, alt ve üst panellerde bulunan toz filtreleri ve mükemmel soğutma sistemi kesintisiz oyun. performansında önemli rol oynuyor. Üstelik muhteşem performansında pay sahibi güçlü bileşenlerini 0.6 mm kalınlığındaki dayanıklı sac kasada uzun yıllar en iyi şekilde koruyabiliyor.

Oyun tutkunlarının vazgeçemediği ARGB/RGB kasa fanı ve diğer LED seçenekleri oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Excalibur E600’ün sadece 30 cm’lik anakartı ise yüzde 35 performans artışı sunarken, yer tasarrufu. sağlayan tasarımı ile de oyun keyfini ikiye katlıyor.

YÜKSEK PERFORMANS

Yüksek performans gerektiren oyunlarda sunduğu en yüksek performans ayarları ile oyun severlere sorunsuz ve keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Intel Core K serisi işlemcilere sahip Excalibur E600, bilgisayarın gücünü arttırıp bu gücü uzun süre kullanmak isteyen oyuncular için overclock yapma imkanı sağlayarak performans beklentisindeki oyun tutkunlarının talebini karşılıyor.

NVIDIA GEFORCE RTX İLE OYUN DENEYİMİ

Excalibur E600, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunan dünyanın en ileri GPU mimarisi olan NVIDIA Turing ile güçlendirilmiş yeni nesil NVIDIA® GeForce RTX grafik kartlarını destekliyor.

RTX ekran kartları, oyun tutkunlarına çok daha gerçekçi görüntülerle birlikte tüm detayları sunarak oyun süresince çok daha hızlı ve güçlü bir performans sergilemelerine yardım ediyor.

SOĞUTMA PERFORMANSI

Excalibur E600, oyuncuların en çok önemsediği konulardan biri olan soğutma için 3 adet 12 cm kusursuz fan ile oluşabilecek ısıyı ve fan gürültüsünü minimum düzeye çekerek maksimum performans sunuyor. Daha düşük fan gürültüsü oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken çok daha net ve kaliteli kulaklık deneyimi sunuyor.

UZAKTAN BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

300Mbps kablosuz bağlantı hızı gürültüye duyarlı HD Video Akışı gibi uygulamalar için idealdir. Excalibur E600’de bulunan MIMO teknolojisi ise daha güçlü sinyal penetrasyonu, daha geniş kapsama alanı, daha iyi ve kararlı performans sunarken; WPS (Wi-Fi Protected Setup) sayesinde yüksek güvenlikli bağlantıya kolayca kurulum imkanı sağlar.

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