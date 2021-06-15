Excalibur’un yeni modeli kullanıcıların oylarıyla belirlendi

Yeni modelin isimlendirme sürecine kullanıcıları da ortak etmek isteyen teknoloji markası Casper, yeni Excalibur’un ismi için anket düzenledi. Yeni modele verilecek isim de binlerce kullanıcının oylarıyla G911 olarak belirlendi.

YENİ EXCALİBUR'UN ADI YÜZDE 35,07 OY ALDI

Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunu kullanıcılara yöneltti. Yeni modelin ismi için Casper’ın web sitesine yönlendirilen kullanıcılar, belirlenen seçenekler arasından oylamaya katıldı. Binlerce kullanıcının katıldığı ankette 32.317 oy alan (yüzde 35,07) G911, yeni modelin adı oldu.

EXCALİBUR G911 NELER SUNUYOR?

Yeni model G911’de; yeni RTX3060 6GB, RTX3070 8GB, RTX3080 16GB ekran kartları ve yeni Intel 11. Nesil TigerLake-H i7 11800H, i9 11980HK işlemci seçenekleri sunuluyor. 16 inçlik bir ekran sunan G911, 2.5K Quad HD çözünürlük ve 165 Hz 500 nit 5MS ekran teknolojisi vadediyor. Excalibur, bu modelinde Intel Killer WiFi AX1675 kullanıyor, yeni nesil Thunderbolt teknolojisi desteği ve 3 bölgeye ayrılmış RGB klavye modelde yerini alıyor.

(İHA)

