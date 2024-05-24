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Excel PDF çevirme: Excel'den PDF'ye nasıl çevrilir? Excel dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.05.2024 22:45
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Kullanıcılar Excel uzantılı bir dosyayı PDF’e dönüştürmek istediğinde nasıl yapacağı konusunda kafa karışıklığı yaşarlar. Ancak, bir Excel belgesini PDF’e dönüştürmek oldukça basit bir işlemdir. Excel PDF dönüştürme işlemi PC ya da mobil cihazlar üzerinden kolayca yapılabilir. Peki, Excel'den PDF'ye nasıl çevrilir?

Excel PDF çevirme: Excel'den PDF'ye nasıl çevrilir? Excel dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Office programları arasında en çok kullanılan programlardan biri olan Excel, içerisinde hazırlanan tabloları, PDF formatına çevirmeye olanak sağlar. Excel dosyaları genellikle kendi formatında kaydedilir. Ancak, gerektiğinde Excel üzerinde düzenlenen içerikler diğer uygulamaları kullanmadan da pdf dosyasına dönüştürülebilir.

Bununla birlikte hazırlanan Excel belgelerini, PDF uzantısına çevirip indirmeyi mümkün kılan ücretsiz ve ücretli Excel PDF dönüştürme araçları da mevcuttur. İnternet tarayıcısı üzerinden kullanılan dönüştürücü siteler sayesinde Excel’i PDF’e çevirme işlemi pratik bir şekilde yapılabilir. Dönüştürme işlemi sonrasında ise PDF dosyası bilgisayara ya da mobil cihazlara indirilebilir.

Excel dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Sunum yapma gibi bazı durumlar söz konusu olduğunda Excel belgelerinin PDF formatına çevrilmesi gerekebilir. Bu işlem sonrasında düzenlenen dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve dosya olduğu gibi kaydedilir. Günümüzde Excel belgelerinin PDF'ye çevrilmesi konusunda hizmeti sunan converter(dönüştürücü) programlarından faydalanılabilir. Kullanılan converter uygulamalarının bazıları ücretsiz, bazıları ise ücretlidir.

Herhangi bir belgenin PDF formatına dönüştürülebilmesi için ilk olarak dosyanın converter platformuna yüklenmesi gerekir. Tarayıcı üzerindeki internet sitesi ya da program kullanılarak “Excel to PDF" özelliği ile birlikte çok kısa bir sürede Excel dosyası PDF uzantılı bir dosyaya dönüştürülebilir. Bu işlem sonrasında formatı değiştirilen belge, tekrardan bilgisayara veya mobil cihaza indirilir.

Word PDF dönüştürücü araçlar

Excel PDF çevirme işlemi için Excel programında düzenlenen tabloları yalnızca kendi formatında değil, aynı zamanda PDF olarak kaydetme seçeneği de mevcuttur. Dolayısıyla, bir Excel belgesini PDF olarak kaydetmek için ek olarak 3. parti bir uygulama ya da herhangi bir dönüştürme aracı kullanılmasına ihtiyaç kalmaz. Bilgisayarda hâlihazırdaki Excel uygulaması sayesinde Excel belgeleri kolayca PDF olarak kaydedilebilir.

İnternet ağları içerisinde birçok farklı kalitede PDF dönüştürücü uygulamalar mevcuttur, ancak tüm bu platformların iyi bir kalite sunduğu söylenemez. Bazıları daha yavaş çalışırken, bazıları da dosyanın dönüştürülmesi sırasında hatalara neden olabilir. Ayrıca bazı uygulamalar ücretli olarak hizmet sunar, bazıları ise ücretsizdir. PDF dönüştürme işlemi için kullanılan en popüler platformlar aşağıdaki gibidir:

Excel PDF dönüştürücü kullanılırken içeriğin kalitesinde bazı olumsuz değişimler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kalite kaybını minimuma düşüren platformlarda dönüştürme işlemi yapılması daha kaliteli sonuçlar elde eder.

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