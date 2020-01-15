HABER
  4. Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı

Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Excimer Lazer Ünitesi hizmete girdi.

GÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Seher Uysal, 75. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, ünitenin ileri teknolojik donanıma sahip olduğunu ve Excimer Lazer yöntemiyle hipermetropi ve astigmatizma gibi göz hastalıklarının tedavi edilebildiğini söyledi.

Yeni teknolojinin gözlük kullanımını ortadan kaldıracağını ifade eden Uysal, tedavi edilen hastalığın gelecekte tekrar nüksetmeyeceğinin henüz söylenemeyeceğini kaydetti.

Açılışa, GÜ Rektörü. Prof. Dr. İbrahim Uslan, GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Sadık Demirsoy, Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan ve fakülte personeli katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
İstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyorİstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyor
Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlamasıAdliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Excimer Lazer Ünitesi

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz annesini keserle öldürdü, cesedini böyle taşıdı

Vahşet! Keserle öldürdüğü annesini böyle taşıdı

Tunceli'den kaybolan Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması

Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

Sevgilisinin eşini öldüren sanıktan mahkemede ilginç sözler: Sizi çok seviyorum

Sevgilisinin kocasını öldürdü, sözleri akıllara durgunluk verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.