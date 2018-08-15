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Eximbank'tan döviz kredilerine revize

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Eximbank, döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate alarak revize etti -Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: -"İhracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla verilen krediler, ihracatçıların tercih ettikleri para birimlerinden kullandırıldı"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, TL olarak belirlediği döviz kredisi limit tahsislerini güncel kurlara göre artırdı.

Türk Eximbank açıklamasına göre, Eximbank döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate alarak revize etti

Türk Eximbank, son dönemde döviz kurlarında yaşanan ani değişimler nedeniyle TL cinsinden tahsis ettiği kredi limitlerini, ihracatçıların kredi kullanımlarında limit sıkıntısı yaşanmaması için güncel kurları dikkate alarak artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla verilen kredilerin ihracatçıların tercih ettikleri para birimlerinden kullandırıldığını vurgulayarak, firmaların döviz cinsinden kredi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kurlardaki ani değişimler nedeniyle kredi limitleri konusunda sıkıntı yaşanmaması için bundan sonra yapılacak kredi tahsislerinin de ihracatçı firmalarca tercih edilen döviz cinsinden yapılmaya devam edileceğini belirtti

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