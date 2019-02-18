Eximbanktan leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbankın kredi destek protokolüyle 9 leasing firmasına 200 milyon dolarlık limit tahsis ettiklerini belirterek, "En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan'ın himayesinde Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, üretici ihracatçının daha ucuz maliyetli finansmana erişimi için bir araya geldiklerine işaret ederek, daha çok mal ve hizmet ihracatı yapan firmaların orta vadeli yatırım ihtiyacını karşılayacak finansman desteğini vermek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bu hedefe yönelik, iş dünyası, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ederek beraber çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, sonuç odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.