EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, EXPO 2016 Antalya'daki Kongre Merkezinin büyük ve amfi tiyatronun, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanının konser, festival, fuar gibi etkinlikler için yüksek maliyette kiralandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, basında yer alan "Antalya EXPO düğün salonu oldu" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, EXPO'ların 150 yıldan fazla süredir düzenlendiği, EXPO 2016 Antalya'nın bir bahçecilik EXPO'su olduğu belirtildi.

Açıklamada, alanın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, turizme kalıcı bir eser olarak inşa ettirildiği, 121 hektar alana yayılan sergi alanı, kule, kongre merkezi, ülke, il ve ilçe bahçeleri, göl alanı, çocuk oyun alanları, yeme-içme alanları ile Türkiye'nin en büyük tema parkını oluşturduğu vurgulandı.

Giriş ücreti 1 Haziran 2018 itibarıyla kaldırılan alanda hizmet kalitesini artırmak, farklı gruplara daha iyi hizmet verebilmek için ücret tahsilatı yapılan noktalar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: