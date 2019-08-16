HABER

EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü: - "EXPO Antalya alanının daha geniş kitlelere tanıtılması ve birçok organizasyona ev sahipliği yapması amacıyla Kongre Merkezi (Şakayık Salonu), Büyük ve Küçük Amfi Tiyatro, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanı, konser, festival, fuar ve benzeri etkinlikler için yüksek maliyette kiralanmıştır" - "EXPO 2016 Antalya'nın yapılma amacında ve yapısında asla bir değişiklik yapılmamıştır"

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, EXPO 2016 Antalya'daki Kongre Merkezinin büyük ve amfi tiyatronun, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanının konser, festival, fuar gibi etkinlikler için yüksek maliyette kiralandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, basında yer alan "Antalya EXPO düğün salonu oldu" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, EXPO'ların 150 yıldan fazla süredir düzenlendiği, EXPO 2016 Antalya'nın bir bahçecilik EXPO'su olduğu belirtildi.

Açıklamada, alanın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, turizme kalıcı bir eser olarak inşa ettirildiği, 121 hektar alana yayılan sergi alanı, kule, kongre merkezi, ülke, il ve ilçe bahçeleri, göl alanı, çocuk oyun alanları, yeme-içme alanları ile Türkiye'nin en büyük tema parkını oluşturduğu vurgulandı.

Giriş ücreti 1 Haziran 2018 itibarıyla kaldırılan alanda hizmet kalitesini artırmak, farklı gruplara daha iyi hizmet verebilmek için ücret tahsilatı yapılan noktalar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan 2019'da dört günlük açılış festivali düzenlenerek, EXPO'nun açık olduğu kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmiştir. EXPO'nun tanıtımı için 50 bin broşür dağıtımı yapılmıştır. Şehrin önemli noktalarında tanıtım stantları kurulmuştur. 20-23 Nisan 2019'da ilk olarak 'EXPO Festivali' düzenlenmiştir. Birbirinden özel konserler, etkinlikler, yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilmiştir. EXPO Antalya alanının daha geniş kitlelere tanıtılması ve birçok organizasyona ev sahipliği yapması amacıyla Kongre Merkezi (Şakayık Salonu), Büyük Amfi Tiyatro, Küçük Amfi Tiyatro, iç mekan bahçeleri ile kır aktivite alanı, konser, festival, fuar ve benzeri etkinlikler için yüksek maliyette kiralanmıştır. 7 bölge evleri, satış üniteleri, food courtlar ve bazı ülke bahçeleri restoran ve yeme-içme alanı olarak kiralanmıştır. Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Çocuk Adası, çocuklara yönelik etkinlik düzenlenmesi için kiralanmıştır. Cluster ofisleri, ilçe bahçeleri, çeşitli dernek ve kulüplere etkinlik yapılması amacıyla tahsis edilmiştir."

- "Bu yılki ziyaretçi sayımız 300 bin kişi olmuştur"

Alanda bulunan belirli ofislerin değişik faaliyetler için teknik alan iki bölgesinde atıl durumda bulunan binanın ise paintball alanı için kiralandığına değinilen açıklamada, Sucul Bitkiler Çim Alanına mini golf sahası oluşturulduğu vurgulandı.

Protokolle etkinlik günlerinde ve her cumartesi-pazar EXPO Göleti'nde Flyboard gösterisi yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu yıl 7 aylık ziyaretçi sayımız 300 bin kişi olmuştur. Hedefimiz, EXPO Antalya alanının Antalya ile bütünleşmesini sağlayarak, Türkiye'nin ilk ve tek EXPO'su olan bu büyük yatırımı, fırsata dönüştürmektir. EXPO 2016 Antalya'nın yapılma amacında ve yapısında asla bir değişiklik yapılmamıştır. Doğal dokusu korunarak aslına uygun ilk zamanki dokusunu kaybetmeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur, olmaya da devam edecektir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Alanda, 1-18 Eylül'de 26. Uluslararası Opera ve Bale Festivali düzenleneceği ifade edildi.

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Hanımağaların ağalık yarışıHanımağaların ağalık yarışı
Bursalılar afetler konusuna bilgilendirildiBursalılar afetler konusuna bilgilendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün Expo Kongre sergi

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.