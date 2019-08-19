"EXPO 2016'ya sahip çıkın" çağrısı

Antalya'daki Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahalarına sahip "EXPO 2016" alanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geçişi sonrası ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 1 Haziran 2018'de idarelerelerine geçen EXPO 2016 alanında yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

Alanın yapılan düzenlenenin ardından "çiçek ve çocuk" temasıyla yeniden açıldığını belirten Özen, "Çalışmalara 'EXPO'da hayat var, EXPO sizi çağırıyor' sloganıyla başladık. EXPO 2016 alanını hep canlı, diri tutmak ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. EXPO 2016 alanı gerçekten hem güvenlikli hem de şehrin stresi ve yoğunluğundan uzak, güzel vakit geçirilecek bir alan. Antalya ve Antalyalıların alana sahip çıkmasını, EXPO'nun Antalya ile bütünleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Alanın Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahasına sahip olduğunu vurgulayan Özen, alanda sadece konser verilmediğini, bütün kültürel ve sosyal etkinlikleri içinde barındıran bir yer olduğunu kaydetti.