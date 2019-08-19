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"EXPO 2016'ya sahip çıkın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

Antalya'daki Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahalarına sahip "EXPO 2016" alanı ücretsiz ziyaret edilebilecek - Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen: -"EXPO 2016 alanını hep canlı, diri tutmak ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. EXPO 2016 alanı gerçekten hem güvenlikli hem de şehrin stresi ve yoğunluğundan uzak, güzel vakit geçirilecek bir alan. Antalya ve Antalyalıların alana sahip çıkmasını, EXPO'nun Antalya ile bütünleşmesini istiyoruz"

Antalya'daki Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahalarına sahip "EXPO 2016" alanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geçişi sonrası ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 1 Haziran 2018'de idarelerelerine geçen EXPO 2016 alanında yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

Alanın yapılan düzenlenenin ardından "çiçek ve çocuk" temasıyla yeniden açıldığını belirten Özen, "Çalışmalara 'EXPO'da hayat var, EXPO sizi çağırıyor' sloganıyla başladık. EXPO 2016 alanını hep canlı, diri tutmak ve cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. EXPO 2016 alanı gerçekten hem güvenlikli hem de şehrin stresi ve yoğunluğundan uzak, güzel vakit geçirilecek bir alan. Antalya ve Antalyalıların alana sahip çıkmasını, EXPO'nun Antalya ile bütünleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Alanın Türkiye'nin en büyük kapalı kongre merkezi, amfi tiyatro ve kır aktivite sahasına sahip olduğunu vurgulayan Özen, alanda sadece konser verilmediğini, bütün kültürel ve sosyal etkinlikleri içinde barındıran bir yer olduğunu kaydetti.

Özen, EXPO 2016'nın 500 dönümlük alanını az bir maliyetle ve müdürlüğün projeleriyle yeşillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek alanlar kapsamına alındı. Biz alanın özelleştirilmesini istemiyoruz, özelleştirmek en kolayı, biz herkesin EXPO 2016'ya sahip çıkmasını istiyoruz. Ziyaretçilerimiz yoğun olarak gelir ve EXPO 2016'ya sahip çıkarsa özelleştirmeyle ilgili politikanın da değişeceğini inanıyorum. Ama öncelikle Antalyalıların alana sahip çıkması gerekir. Antalyalılar alana geldiklerinde hiçbir eksiklik hissetmeyecekleri bir altyapı mevcut. EXPO 2016 alanına girişler ücretsiz, otoparkı da ücretsiz. Bizim ilk hedefimiz bu alanla ilgili para kazanmak değil. Alanda kültürel ve sosyal etkinlikler yaparak, bu şehre hizmet etmek ilk hedefimiz. Bu ücretlendirme politikası ilerleyen süreçte değerlendirilecek bir politika. EXPO 2016'nın ücretli olmasına karşıyım."

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