EXPO 2023 için İngilizce öğreniyorlar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- EXPO 2023 ile 56 ülkeyi Kahramanmaraş'ta ağırlayacak olan merkez Onikişubat İlçe Belediyesi, projede görev alacak personelleri İngilizce kursuna aldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dil eğitimiyle projenin daha verimli hale geleceğini söyledi.

Gerek Türkiye'nin gerekse de Kahramanmaraş'ın tanıtımına büyük katkı sunacak olan EXPO 2023'te görev alacak personeller Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nde İngilizce eğitimine aldı. Kursu ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sınıfa girerken kursiyerleri İngilizce selamladı.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada EXPO 2023'ün gerçekleşmesinde Onikişubat Belediyesi çalışanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi. Projenin yapım aşamasında ve bittikten sonra işletilmesi esnasında dışarıdan gelecek insanlara yol gösterecek, projeyi anlatabilecek İngilizce bilen kişilere ihtiyaç duyacaklarını belirten Mahçiçek, "Bu bağlamda bugün Onikişubat Belediyesi olarak çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için böyle bir çalışma başlattık. İnanıyorum ki inşallah bu arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesinde lisan öğrenerek çok daha verimli hale gelecekler, çok daha değer katacaklar" dedi.

