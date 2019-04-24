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EXPO Kulesi'nin zirvesinde golf gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen iki golfçüsü, metrelerce yükseklikteki EXPO Kulesi'nin zirvesinden vuruş gerçekleştirdi

Antalya'da metrelerce yükseklikteki EXPO Kulesi'nin zirvesinde golf gösterisi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2019 EXPO Antalya Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteriye, Türkiye'nin önde gelen iki golf oyuncusu Ali Altuntaş ve Hamza Sayın katıldı.

Festivale katılan vatandaşlar, organizasyona ilgi gösterdi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, EXPO'yu bir yaşam alanına çevirmek ve cazibe merkezi haline getirmek için sanattan spora tarımdan kültüre birçok alanda sayısız aktivite planladıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya atış EXPO Kulesi golf

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