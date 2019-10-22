"EXPO, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktası olacak"

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, "Kahramanmaraş'ın 2023'te bir EXPO'ya ev sahipliği yapması, sadece şehrin değil Türkiye'nin adına da çok önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.

Oosterom ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'a yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve ilin ekonomisine yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 alanını inceledi.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO alanını gezen Oosterom, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oosterom, dünyada çok sayıda EXPO alanını ziyaret ettiğini ancak kentteki hazırlıkları yapan Onikişubat Belediyesinin çok iyi çalıştığını gördüğünü söyledi.

Tüm dünyada birçok EXPO gerçekleştirdiklerini ve bunların şehirlerin uzun dönem gelişim planlarına çok büyük katkısının bulunduğunu vurgulayan Oosterom, "EXPO'ların başarıya ulaşması için ulusal hükümetin, şehrin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin yanında bahçecilik endüstrisinin bu organizasyona desteği çok önemlidir. EXPO'lar geçmiş ile gelecek arasında çok önemli bir noktadır. Tam bir kilometre taşıdır." dedi.