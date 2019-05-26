Expo'daki canlı bitkiler küllerinden doğdu

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2016 yılında 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu 'Expo 2016 Antalya' alanındaki bitki heykeller, 'çubuklama' yöntemiyle sıfır maliyetle çoğaltılarak eski güzelliğine kavuşturuldu. Antalya'nın Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide oluşturulan Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu 'Expo 2016 Antalya', 23 Nisan 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 114 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi'nden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda ünite barındıran alan, 6 ayda 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 1.8 milyar liranın harcandığı alan, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Kapandıktan sonra Antalya'nın gündeminden düşmeyen Expo, yaklaşık 1,5 yıl süresince bakımsız kaldı. Bitkilerin kuruduğu alandaki görüntü kirliliği eleştiri konusu oldu. Expo alanının değerlendirilmesi için Antalya dinamikleri de dönem dönem çeşitli tekliflerde bulundu. Alan, geçen yıl nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.

BİTKİ HEYKELLER SIFIR MALİYETLE CANLANDIRILDI Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl haziran ayında Expo'yu yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. Kısıtlı personel ve düşük bütçeyle canlandırma çalışmaları yapan il müdürlüğü, Expo'nun en önemli simgelerinden biri olan, ancak bakımsızlıktan kuruyan 110 bitki heykelin yeniden canlandırılması için fiyat teklifi aldı. 10 milyon liralık maliyet çıkınca Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve ekibi, birkaç heykelin üstünde canlı kalan bitkileri çubuklama yöntemiyle çoğalttı. Alanda bir üretim merkezi oluşturuldu ve 80 bitki heykel sıfır maliyetle eski haline döndürüldü. Diğer heykellerin canlandırılması için de çalışmalar sürüyor. 'TEK EKSİĞİ ZİYARETÇİLERİMİZ' Mustafa Özen, alanı devraldıklarında, Expo'nun devasa yapısının hayatını sürdürerek, Antalya ile bütünleşmesi gerektiğini belirlediklerini söyledi. Önce 1,5 yıllık süreçteki bakımsız halini ortadan kaldırdıklarını belirten Özen, "Tekrar ayağa kaldırmak için parasız politika üretme kısmına geçtik. Kuruyan bitki heykellerimizi kendi personelimiz ve imkanlarımızla yeniden canlandırdık. 650 dönüme yakın yeşil alan var. Çok büyük bir alan ve bakımı da çok zor. Mini bir kasaba gibi düşünün. Sıfırdan bakım yaptık. Şimdi 2016'daki gibi görmeye değer, canlılığı yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tek eksiğimiz ziyaretçilerimiz" dedi.