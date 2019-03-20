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EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Medikal sektörün tüm paydaşlarını buluşturmaya hazırlanan 26. EXPOMED EURASIA, 28 Mart'ta kapılarını açacak

İSTANBUL (AA) - Medikal sektörün tüm paydaşlarını 26. kez buluşturmaya hazırlanan 26. EXPOMED EURASIA, 28 Mart'ta açılacak.

Reed TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuarda, 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde marka ve marka temsilciliği bir araya gelecek.

Bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak'ı belirleyen fuar, 1,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle de Türkiye ekonomisi için önem arz ediyor.

Türkiye'de ve Avrasya coğrafyasında önemli bir iş platformu olarak göze çarpan fuar, sağlık sektöründeki yeni nesil ürünlere de ev sahipliği yapacak.

Fuar, sektör için köprü görevi olmayı da üstlenirken, Irak'ın yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20'den fazla ülkeden İstanbul'a gelecek alım heyetlerini de bir araya getirecek.

Öte yandan, Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) destekleri ile fuarda yer alan inovasyon alanı, yenilikçi ürünlerini özel bir alanda profesyonellere ulaştırmak isteyen firmalara ve start-up fikirlere bu sene de ev sahipliği yapacak.

Elektro medikal ekipman, medikal ve laboratuvar teknolojileri, hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sarf malzemeler ve tek kullanımlık ürünler ile reçetesiz ürünler (OTC) alanlarından oluşan fuar, 30 Mart'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
EXPOMED Reed TÜYAP Fuarcılık

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