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Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"
Trend
41 dakika önce
Endonezya'da 54 yaşındaki Halima Rahakbauw isimli bir kadın nehirde tabak temizlerken timsahın saldırısına uğradı. 4 metre uzunluğundaki timsah kadını nehre doğru sürükleyerek diri diri yedi. Yoldan geçen bir kişinin timsahın ağzındaki bacakları fark etmesi üzerine yerel halk hayvanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Timsahın midesini kesen yetkililer insan kalıntılarına rastladıklarını söyledi.
Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"
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Berber ve gurbetçi arasında tıraş ücreti tartışması! "İngilizce bilmiyor"
Trend
1 saat önce
Alanya'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler bir berber ve iki müşteri arasında yaşanan kavgaya ev sahipliği yaptı. Görüntülerde berberin çırağının tıraş ücreti olarak 50 Euro istemesi üzerine müşteriler duruma isyan etti. Berber çırağının İngilizce bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.
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Nedimenin dansı olay yarattı! "Ne izledim böyle?"
Trend
1 saat önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülere bir gelin ve nedimesinin dansı damga vurdu. Nedimenin müziğin ritmine kendisini kaptırarak yaptığı dans sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
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Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu
Trend
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan bir adam saç ektirme operasyonunun ardından uçağa binmek istedi. 27 yaşındaki Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier kafa derisinden kan ve koku gelmesi üzerine sağlık endişeleri nedeniyle uçaktan çıkartılmak zorunda kaldı. Uçaktan kovulan adam ve eşi duruma tepki göstererek TikTok'ta canlı yayın başlatıp duruma isyan etti.
Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu
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İstanbul Boğazı'nda 'kaçak inşaat' iddiası!
Haber
2 saat önce

'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul Boğazı'nda yer alan bir inşaatın görüntüsü gündem yarattı. Üsküdar Vaniköy'de Boğaz kenarındaki yeşilliklerin arasında yükselen inşaatın kaçak ve izinsiz yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler sonrası İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda 'kaçak inşaat' iddiası!
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"Bana aşık olan çocuğu nasıl harcadım?" diyerek anlattı
Trend
2 saat önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir video kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Amerika'da bir sevgilisi olduğunu dile getiren kadın, "Bana aşık olan çocuğu nasıl harcadım?" diyerek ilişkisini anlatınca sosyal medyanın tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının erkek arkadaşına davranışlarından dolayı onu eleştirdi.
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Sahibinden kiralık sahte diploma! Dolandırıcıları da dolandırdılar
Haber
3 saat önce

Sahte diploma üreten üretimi her geçen gün artarken; dolandırıcılar, yüklü para karşılığında bu belgeleri kendilerinden alıp kazanca çevirmek isteyenleri de dolandırıyor. Kendilerini uyanık sanan bazı kişiler, adeta kendi elleriyle tuzağa düşüyor. Adlarına düzenlenmiş sahte diplomaları kiraya verip kazanç elde etmeye çalışırken paralarını kaptıranlar, "Sahte diplomamı göndermediler" diye dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Sahibinden kiralık sahte diploma! Dolandırıcıları da dolandırdılar
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İkinci el telefon satışında yeni dönem: 3 ay sonra başlıyor!
Finans
3 saat önce

Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar... İkinci el teknolojik ürün satışına yeni düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş teknolojik ürünlerin bakanlık bilgi sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için alınan kararın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

İkinci el telefon satışında yeni dönem: 3 ay sonra başlıyor!
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Polisler gece yarısı Reha Muhtar'ın evine geldi! İşte yaşananlar
Magazin
4 saat önce

Reha Muhtar'ın hastanelik olduğunu öğrendiği andan beri oğlunun Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur gündemden düşmüyor. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.

Polisler gece yarısı Reha Muhtar'ın evine geldi! İşte yaşananlar
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Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam
Haber
9 saat önce

Manisa'da bir cani dini nikahlı hamile eşini herkesin içinde acımasızca darp etti. Şiddet olayı tepki çekerken etraftakilerin kayıtsız kalması da bir o kadar gündem oldu. Ancak oturanlardan birinin neden müdahale etmediği ortaya çıktı.

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam
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Genç çocuğu kızlı erkekli aralarına alıp öldüresiye dövdüler
Haber
13 saat önce
İstanbul'da bir genci aralarına sıkıştıran erkekli kızlı kalabalık bir grup, çocuğu dakikalarca vahşice dövdü. Çaresiz çocuğun kafasına tekmeler, yumruklar, tokatlar art arda indi. Zulme katılan kızlardan biri, çocuğu dövmekten elinin acımasına üzüldü. Tüm bu korkunç anlar kameraya yansıdı.
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Kabine toplantısı için Türkiye tarihinde bir ilk
Haber
17 saat önce
Son dakika haberi: Sıradaki Kabine toplantısıyla ilgili şaşırtan bir karar geldi. 25 Ağustos'ta gözler bu kez Ahlat'ta olacak! Kararı Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ile Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl duyurdu.
Kabine toplantısı için Türkiye tarihinde bir ilk
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Gece yarısı olanları Nilüfer tek tek anlattı! 'Çocuk kaçırma' iddiasına noktayı koydu
Magazin
18 saat önce

Reha Muhtar'ın yoğun bakıma kaldırılması ve entübe edilmesinin ardından eski eş Deniz Uğur 'Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü' diyerek çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. Nilüfer ise 'tamamı iğrenç bir iftiradır' diyerek kızının kardeşinin istediği üzerine evine götürdüğünü ve sonra yine hastaneye getirdiğini açıkladı.

Gece yarısı olanları Nilüfer tek tek anlattı! 'Çocuk kaçırma' iddiasına noktayı koydu
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Türkiye'de her yıl aynı restorana gidiyor! Hesaplar arasındaki fark şaşırttı
Trend
19 saat önce
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı her yıl tatil için geldiği Türkiye'de ödediği hesapları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı. Her yıl aynı restorana yemek yemeye geldiğini ifade eden gurbetçi 2022 yılında 40 dolar, 2023 yılında 80 dolar ve 2024 yılında 176 dolar hesap ödediğini söyledi.
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Canlı yayında yakalandı! "Patlamış gibi hissettim"
Trend
20 saat önce
TikTok'ta 'xbrooke_xox04' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Brooke isimli hamile bir kadın canlı yayın sırasında ilginç bir olay yaşadı. Genç kadının TikTok canlı yayını sırasında suyu geldi ve doğum başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.
Canlı yayında yakalandı! "Patlamış gibi hissettim"
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Zenginlere vergi affı iddiası! Yılmaz'dan açıklama
Finans
21 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası yalanlanırken aynı iddiada istifanın gerekçesi olarak belirtilen "zenginlere vergi affı" konusunda da açıklama geldi. Söz konusu iddiada adı da geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaya yanıt verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tercihini" açıkladı.
Zenginlere vergi affı iddiası! Yılmaz'dan açıklama
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Eşini aldatırken fena yakalandı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Trend
22 saat önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde sevgilisiyle buluşan bir adamın karısına yakalandığı anlar yer aldı. O anlarda adamın sevgilisi korkuyla kaçarken kadın eşinin yanına giderek bağırmaya başladı.
Eşini aldatırken fena yakalandı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
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Dünyayı dolandırdı, Beykoz'daki lüks villada yakalandı
Haber
23 saat önce

İsveç vatandaşı Andreas Szakacs dünyanın en büyük vurgunlarından birine imza attıktan sonra Beykoz'daki villasında yakalandı.

Dünyanın dört bir yanından 3 milyon kişiyi 4 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen OmegaPro kripto şirketinin CEO'su Szakacs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Emre Avcı adını aldı.

Şirket güven kazanmak adına futbol turnuvası düzenleyip Ronaldinho, Kaka gibi oyuncuları sahaya bile çıkardı.

Dünyayı dolandırdı, Beykoz'daki lüks villada yakalandı
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Nafaka ödememek için kendisini 'ölü' gösterdi
Trend
23 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 39 yaşındaki Jesse Kipf'in bilgisayar dolandırıcılığı ve ağır kimlik hırsızlığı suçlarından pazartesi günü 81 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Kipf'in çocuklarına nafaka ödememek için eyalet kayıt sistemlerini hackleyerek kendisini ölü olarak gösteren sahte bir belge oluşturduğu ortaya çıktı.
Nafaka ödememek için kendisini 'ölü' gösterdi
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Süleyman Soylu'nun ‘dokunulmazlık’ hamlesine yanıt geldi
Haber
1 gün önce
İçişleri Bakanlığı döneminde hakkındaki tartışmalarla gündemden düşmeyen Süleyman Soylu’dan geçtiğimiz günlerde gelen ‘dokunulmazlık’ hamlesine yanıt geldi. İşte TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulunan Soylu'ya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tarafından gönderilen o yanıt…
Süleyman Soylu'nun ‘dokunulmazlık’ hamlesine yanıt geldi
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Yük gemisine Maymun Çiçeği karantinası! Mürettebatın yüzünde lezyonlar çıktı
Haber
1 gün önce

Tüm dünyanın endişelendiği ve giderek yayılan 'Maymun Çiçeği'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Parana Nehri'ndeki bir yük gemisi M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Mürettebatın yüzünde çıkan lezyonlar olduğu belirtilirken, gemiye kimse yaklaştırılmıyor.

Yük gemisine Maymun Çiçeği karantinası! Mürettebatın yüzünde lezyonlar çıktı
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Aldatmaya bakış açısı tepki çekti! "Senden başka şansı yok ki..."
Trend
1 gün önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde son model arabasını süren bir kişinin aldatmaya bakış açısı tepkilere neden oldu. “Sadık erkek yoktur” düşüncesini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının sözleri yorum yağmuruna tutuldu.
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Yapım şirketinin kapısına kilit vurdu! Çok sayıda mağdur var...
Magazin
1 gün önce

Kadir Doğulu iflas haberleriyle gündeme geldi. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül’ün de desteği ve ortaklarıyla kurduğu yapım şirketinin kapısına kilit vurduğu ortaya çıktı. 3 aylık maaşını alamayan çalışanlar dava açmaya hazırlanıyor.

Yapım şirketinin kapısına kilit vurdu! Çok sayıda mağdur var...
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Ne yapsa olay! Tarzıyla yine dikkat çekti
Magazin
1 gün önce

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ne yapsa olay! Tarzıyla yine dikkat çekti
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AK Parti'de "A'dan Z'ye" yeni anayasa hazırlığı
Haber
1 gün önce

Yeni anayasa için kolları sıvayan AK Parti çalışmalarına ekim ayında hız katacak. AYM'nin işleyişi ve yapısı konusunda önemli düzenlemeler yapılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "A'dan Z'ye yeni bir anayasa yapma arzumuzu paylaşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise "Sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor" deyip ilk 4 maddeyi işaret etti.

AK Parti'de "A'dan Z'ye" yeni anayasa hazırlığı
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Telefon çaldığı iddia edilen küçük çocuk darp edildi
Trend
1 gün önce
Hindistan'da trende telefon çaldığı iddia edilen küçük bir çocuğun vahşice dövdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Hırsızı yakaladığını iddia eden bir adamın çocuğun saçından tutarak fotoğraf çekilmesi sosyal medyayı resmen ikiye böldü.
Telefon çaldığı iddia edilen küçük çocuk darp edildi
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Fren arıza yaptı: 28 ölü, 23 yaralı!
Haber
1 gün önce

İran'da katliam gibi bir kaza gerçekleşti. İçinde Erbain törenlerine katılmak için Irak'a giden Pakistanlıları taşıyan otobüs İran'da devrildi.

Kazada 28 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişiyse yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Fren arıza yaptı: 28 ölü, 23 yaralı!
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Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi
Trend
1 gün önce
Tayland'ta iki motosikletli saldırganın hedefinde yaşlı anne ve oğlu vardı. Oğluna saldıranları gören anne onu kurtarmak için adamlara taşla saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya yaşlı annenin cesaretini övdü.
Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi
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Türk vatandaşı oldu! Yeni ismi şaşırttı
Magazin
1 gün önce

'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İsmini de değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu yeni isminin 'Mücella' olduğunu söyledi.

Türk vatandaşı oldu! Yeni ismi şaşırttı
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Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk etti
Magazin
1 gün önce
Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla magazin gündemine yerleşen ve hafızalarda yer edinen Kaya Çilingiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı. Çilingiroğlu sevgilisi hakkında o detayı duyunca şoke oldu. Terk edip engellediğini açıkladı.
Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk etti
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2582 yılından geldiğini söyledi! "Haftalar içinde temas kurulacak"
Trend
1 gün önce
Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayarak 2582 yılından geldiğini söyleyen bir kişi insanların haftalar içinde diğer gezegenlerdeki yaşam formlarıyla iletişim kuracağını ifade edince sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımı kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar diğer gezegenlerdeki yaşamı savurken; bazı kullanıcılar ise zaman yolcusuna inanmadıklarını söyledi.
2582 yılından geldiğini söyledi! "Haftalar içinde temas kurulacak"
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Memur çok almıyor biz az alıyoruz
Finans
1 gün önce

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘zordayız, geçinemiyoruz, sıkıntıdayız, huzurumuz yok’ başlıklı basın toplantı düzenlendi. Ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, 'Memur çok almıyor, biz az alıyoruz' dedi ve 'Türkiye’nin en büyük mitingini yapacağız haberiniz olsun' ifadelerini kullandı.

Memur çok almıyor biz az alıyoruz
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Su dolu varilin içinde sıkıştı! Ölümünü kaydetti
Trend
1 gün önce
TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada içi su dolu bir varile giren fenomen isim kabus dolu dakikalar yaşadı. Amuda kalkarak varile giren adam sıkışınca hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kamerayla kaydedildi.
Su dolu varilin içinde sıkıştı! Ölümünü kaydetti
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Yıllar sonra ortaya çıkan babasına ateş püskürdü! "300 lirayı esirgedi"
Magazin
23 saat önce

Sunucu Kadir Ezildi nişanlandığı dönemde doktor babası Mehmet Ezildi yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Gizli olan hesabını herkese açan Mehmet Ezildi'ye dair Kadir Ezildi ilk kez konuştu ve babasına sert çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan babasına ateş püskürdü! "300 lirayı esirgedi"
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Köpekler öldürmüştü! Dehşetin izleri hastane raporuna yansıdı
Haber
1 gün önce

İstanbul Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ölüm raporu ortaya çıktı. Söz konusu raporda saldırıya uğrayan şahsın entübe edildiği, vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.

Köpekler öldürmüştü! Dehşetin izleri hastane raporuna yansıdı
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CHP lideri Özel ayağının nasıl kırıldığını açıkladı, filmleri ortaya çıktı:
Haber
1 gün önce

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmadığı ve hatta birileri tarafından kurşunlandığı iddialarına tepki gösterdi. “FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi” diyen CHP lideri Özel, ayağının nasıl kırıldığını anlattı.

Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Prof.Dr. Tarık Yazar ise "Parmak kemiklerinde kırıklar var" diye konuştu.

CHP lideri Özel ayağının nasıl kırıldığını açıkladı, filmleri ortaya çıktı:
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Devletten harçlık isteyen gurbetçi izleyenleri sinirlendirdi: Bize köprü otoyol da ücretsiz olmalı
Haber
1 gün önce

Özellikle euronun artmasının ardından ekonomiyle ilgili yapılan yorumlarla gündeme gelen gurbetçilerden bir tanesi bu kez devletten 1000 euro harçlık istedi. Üstelik sadece onunla da yetinmedi.

Devletten harçlık isteyen gurbetçi izleyenleri sinirlendirdi: Bize köprü otoyol da ücretsiz olmalı
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Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti
Haber
1 gün önce

İzmir'de yerleşim yerlerine sıçrayan yangın birçok ailenin hayalini de küle çevirdi. Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kere yandığını belirten Selim Kaya yeni hayat kurmak için geldiği İzmir'de de makus talihinden kaçamadı.

Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti
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10 yıllık sevgilisi hamile! İkinci kez baba oluyor
Magazin
1 gün önce

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feridun Düzağaç'ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık sosyal medya hesabından hamile pozunu paylaştı.

10 yıllık sevgilisi hamile! İkinci kez baba oluyor
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Terim'den Hakan Ateş'e yaylım ateşi! 'En iyi müdür diye Seçil'i tanıttılar'
Spor
1 gün önce

Fatih Terim'den çok sert ifade! Türkiye Milli Takımının ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'da müşteki sıfatıyla ifade verdi. Fatih Terim, Hakan Ateş için 'İtibarımı kullandı' derken Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu kendisinin yönlendirdiğine yönelik iddiaları da net bir dille yalanladı. Terim ayrıca 'Tarafımın ismimin ve ailemin yaşadığı mağduriyet bile maddi olarak hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir zarardır' dedi.

Terim'den Hakan Ateş'e yaylım ateşi! 'En iyi müdür diye Seçil'i tanıttılar'
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Engin Polat'ı ziyaret etti! Kocasından gelen yasaklar gündem oldu
Magazin
1 gün önce

Dilan Polat,cezaevinden tahliye olur olmaz Engin Polat'ı ziyaret etti. Aylar sonra birbirini gören çiftin uzun süre gözyaşı döktüğü, Engin Polat'ın Dilan Polat'a "Konuşmayacaksın,telefon kullanmayacaksın,röportaj vermeyeceksin" gibi telkinlerde bulunduğu iddia edildi.

Engin Polat'ı ziyaret etti! Kocasından gelen yasaklar gündem oldu
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İmamoğlu sessizliğini isyan ederek bozdu
Haber
1 gün önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceği iddiası gündem oldu.

Son günlerde dillendirilen bu iddiayla ilgili İmamoğlu ilk kez konuştu.

İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu sessizliğini isyan ederek bozdu
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Reha Muhtar yoğun bakımdayken Feyza Altun paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi...
Magazin
1 gün önce

Reha Muhtar yoğun bakımdayken eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun açıklamalarda bulundu. Altun; 'Reha Muhtar yüklü miktarda alkol alıp araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır.' dedi.

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Fatih'teki saldırı sonrası köpekler bir bir toplandı
Haber
1 gün önce

İstanbul'un Fatih ilçesinde köpeklerin saldırdığı Ayhan Özçelik (40) yaşamını yitirdi. Köpekler ise bugün toplanıp barınağa götürüldü.

Özçelik'in akrabası sitem edip "Biz korkumuzdan buralardan geçemez olduk. Hayvan severler gelsin o zaman, bu hayvanlara sahip çıksınlar" diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan olayın sokakta değil, özel mülk arazisinde yaşandığını vurguladı.

Fatih'teki saldırı sonrası köpekler bir bir toplandı
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Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı
Trend
1 gün önce
İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir tren istasyonunda iki adam arasında başlayan kavgayı trende bulunan bir kadın yolcu topuklu ayakkabısını kullanarak ayırdı. Kafalarına topuklu ayakkabıyla vurarak duruma müdahale eden kadın adamların yaralanmasına neden oldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak her yerde saldırganı aradıklarını belirtti.
Kavga eden iki adamı topuklu ayakkabıyla müdahale ederek ayırdı
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Kütahya’da bulundu! İlk örnek olarak kayıtlara geçti
Haber
1 gün önce

Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarihi miras haberlerine bir yenisi daha eklendi. İlk kez ortaya çıkan bu eser büyük heyecan yarattı.

Kütahya Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda 3 bin 750 yıllık fayans silindir mühür bulundu.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan 3 bin 750 yıllık silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

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Reha Muhtar gece yarısı evinde düştü, entübe edildi!
Magazin
1 gün önce

Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında yüksekten düşme sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar'ın entübe edildiği ve şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Reha Muhtar gece yarısı evinde düştü, entübe edildi!
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Ortalarda yoktu... Ülkeye kesin dönüş yaptı
Magazin
1 gün önce

Yılan Hikayesi'nde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Uzun zamandır New York’ta yaşayan ünlü isim ülkeye kesin dönüş yaptı ve 'Güzel Aşklar Diyarı' dizisine dahil oldu.

Ortalarda yoktu... Ülkeye kesin dönüş yaptı
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Üç büyük çukur tespit edildi: Bir ilimiz ciddi risk altında
Haber
2 gün önce

Olası İstanbul depreminde meydana gelmesi muhtemel ve hayli tedirgin edici bir senaryo gündeme geldi.

Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyecek üç büyük çukur olduğu tespit edildi. Özellikle Tekirdağ tsunami riski altında!

Deprem durumunda kentte 1500 - 2000 binanın göçmesi öngörülüyor, ayrıca 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekleniyor.

Üç büyük çukur tespit edildi: Bir ilimiz ciddi risk altında
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Bir anda rahatsızlandı! Sahneye geri dönemedi
Magazin
1 gün önce

Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündemde olan Ebru Gündeş Antalya-Side konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi.

Bir anda rahatsızlandı! Sahneye geri dönemedi
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'Enerji'sini topladı kocasına gitti! Cezaevine girerken...
Magazin
1 gün önce

Fenomen Dilan Polat tutuksuz yargılanma kararıyla cezaevinden çıktı. Son halini paylaşan Sıla Doğu'dan yeni kareler geldi. Dilan Polat çıkar çıkmaz soluğu kocası Engin Polat'ın yanında aldı.

'Enerji'sini topladı kocasına gitti! Cezaevine girerken...
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Düğünde karşılaşınca silahını çekip vurdu
Haber
2 gün önce

Önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında sosyal medyada başlayan tartışma düğün salonunda kanlı sonuçlandı.

Yıldırım, düğünde karşılaştığı Tuncer'i silahını çekip vurdu. Hasan Ali Tuncer hayatını kaybetti.

Düğünde karşılaşınca silahını çekip vurdu
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Kehanetleri endişe yarattı! "Daha fazla felaket"
Trend
2 gün önce
Hayatının çoğunu Kozhuh dağlarındaki Rupite bölgesinde geçiren dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri sosyal medyada gündem yarattı. Her yılın bitişine doğru kehanetleri ön plana çıkan mistik isim bu kez 2025 yılı için son derece karamsar bir tablo çizince sosyal medya kullanıcıları duruma adeta isyan etti.
Kehanetleri endişe yarattı! "Daha fazla felaket"
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'Yürüyen adam' Selami Salman hayatını kaybetti
Haber
2 gün önce

Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen ve kamuoyunda 'yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman, Pendik’teki yaşadığı evde ölü bulundu.


Ekipler tarafından evde ölü bulunan Salman’ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

'Yürüyen adam' Selami Salman hayatını kaybetti
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İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı
Trend
2 gün önce
Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir ineğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı. Tayland'daki haberlere göre, bir kurtarma ekibi adamın hayvana cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı anlarda hayvanın saldırısı sırada olay yerine geldi. İsmi açıklanmayan adam yaka paça gözaltına alındı. O anlar saniye saniye kaydedilirken olay ülkede infiale neden oldu.
İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı
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Otluk alanı ateşe verip, kaçmış... Kameralara yakalandı
Haber
2 gün önce

Türkiye yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bolu, Manisa derken dün de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yangın çıktı. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, otluk alanı ateşe verip kaçan bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

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Avukatı Engin Polat'ın yanından gece gelip...
Magazin
2 gün önce

9 aydır cezaevinde olan Dilan Polat tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak olan Dilan Polat'ın kendi evine gitmemesi gözlerden kaçmadı. Geç saatlerde evine gelen avukatı Dilan Polat'ın nasıl tahliye olduğunu açıkladı.

Avukatı Engin Polat'ın yanından gece gelip...
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Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama
Haber
2 gün önce

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde bacağı kırılmıştı. Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından Özel'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dilipak Özel'in bacağından silahla vurulduğunu iddia etti. CHP ise söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak Dilipak'a tepki gösterdi.

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama
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Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!
Magazin
2 gün önce

Dilan Polat'ın tahliye kararının ardından sinirlenen Şahan Gökbahar sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi ve Dilruba Y.'nin tutuklanmasıyla karşılaştırdı.

Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!
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ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?
Haber
2 gün önce

Sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline gelen tahliye kararı yeni bir tartışmayı da başlattı. Peki sizce Dilan Polat'ın tahliye kararı doğru mu? Buyurun ankete...

ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?
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İzmir'deki yangın sonrası herkes yine bu görüntüyü paylaşıyor
Haber
2 gün önce

İzmir'deki yangın adeta Türkiye'nin ciğerini yaktı. Karşıyaka Yamanlar bölgesinde felakete dönüşen yangında onlarca ev küle döndü.

Ekiplerin günler süren çalışması sonucu alevler söndürülürken, söz konusu yangının mangal ateşinden çıktığı açıklandı.

Akıllara, tam bir yıl önce temmuz ayında yine İzmir'de Urla ilçesi Demirci köyünde yaşanan yangının başlangıç anına ait görüntüler geldi.

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Mali Müşavirlerden gündem olan eylem! Hazine Bakanlığının önüne bilgisayar fırlattılar: 'Bıçak kemiğe dayandı'
Haber
2 gün önce

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde toplanarak eylem yaptı. Bakanlığın önüne bir bilgisayar fırlatan muhasebeciler, "Enflasyon muhasebesi kolaysa, gel kendin yap!" sözleriyle Bakan Şimşek'e tepki gösterdi.

Mali Müşavirlerden gündem olan eylem! Hazine Bakanlığının önüne bilgisayar fırlattılar: 'Bıçak kemiğe dayandı'
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Son dakika! Dilan Polat cezaevinden çıktı
Magazin
2 gün önce

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat çifti gündemden düşmüyordu. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın tahliye edildiği iddia edildi. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararını Engin Polat'ın annesi paylaştı.

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M çiçeği virüsünü aylar önce bilmişti! "Her şeye hazırlıklı olun..."
Magazin
2 gün önce

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şarkıcılık hayatının yanı sıra açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son iki yılda ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Acil durum ilanından sonra Yusuf Güney'in daha önce katıldığı bir programdaki "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Güney, bu kez yeni uyarılarda bulundu.

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Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu
Haber
2 gün önce

Trafikte bir sivil polis ile araç sürücü arasına yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı. Sivil araçla ilerleyen polis memuru kendisine yol vermeyen araç sürücüsüne adeta kabusu yaşattı.

Silahıyla koşarak aracı durduran sivil polis, sonrasında ise vatandaşa demediğini bırakmadı. Vatandaş onun polis olduğunu bilmediğini söylese de ikna edemezken, polisin tavırları tepki çekti.

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Demediğini bırakmamıştı! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetimine girince...
Magazin
2 gün önce

"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu" diyerek Acun Ilıcalı'yı hedef alan ve sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil geri adım attı. Acun Ilıcalı'dan ise yanıt gelmedi. İşte Erbil'in itirafı...

Demediğini bırakmamıştı! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetimine girince...
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Oğuz Alper Öktem’in ‘Temiz Türkler’ paylaşımı olay oldu!
Haber
3 gün önce
İstanbul’da taksicilere karşı verdiği mücadele ile bilinen paylaşımlı yolculuk için uzun zamandır çalışmalar yürüten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım tepki çekti. Paylaşımında ‘Temiz Türkler’ ifadesi üzerinden taksicilere verilen mesaj çok sayıda eleştiri alarak kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Oğuz Alper Öktem’in ‘Temiz Türkler’ paylaşımı olay oldu!
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Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı
Spor
3 gün önce

Hakem Mehmet Türkmen, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında en çok konuşulan isim oldu.

Maç boyunca aldığı kararlarla siyah-beyazlıları kızdıran hakeme bir tepki de milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.

Öte yandan hakem Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı
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'Erbakan yürüyüşü' viral olmuştu! İlk kez konuştu...
Haber
3 gün önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada sık sık paylaşılan yürüyüşüyle ilgili konuştu.

Farkında olmadan o şekilde yürüdüğünü belirten Erbakan "Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum" açıklamasında bulundu.

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İstanbul’da susturucu silahla suikast! Saldırıdaki ‘MOSSAD’ izi tartışma yarattı
Haber
3 gün önce
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Filistinli iş adamı olduğu belirtilen bir kişiye susturuculu silahla suikast düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 Filistinli ise hastaneye kaldırıldı. Suikastla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Olay yerinde bulunan susturucu takılı silahın genellikle MOSSAD suikastlarıyla ilişkilendirilen bir silah olduğu iddia edildi. İşte İstanbul’daki suikastın detayları…
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Yüksek oranda zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler! Bu haber sizi üzecek
Finans
3 gün önce

Asgari ücretliler, emekliler yılbaşı maaş zammı için şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Öyle ki sadece asgari ücretli çalışanlar değil milyonlarca özel sektör çalışanı da zammını asgari ücrete yapılacak zamma göre alıyor. 2 yılın aksine bu senenin ortasında zam yapılmaması Ocak 2025 için beklentileri artırmıştı, hükümetten buna kırmızı ışık geldi!

Yüksek oranda zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler! Bu haber sizi üzecek
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''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."
Spor
3 gün önce
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar ile kısa süreliğine tartışan Ilıcalı'nın canlı yayında kullandığı ifadeler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."
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"Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti
Magazin
2 gün önce

Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın cenaze törenine İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyeyle gelmesi ortalığı karıştı. Tabutun önünde kaos çıkınca Şafak Sezer de isyan ederek ''Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi" dedi.

"Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti
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Hamas Türkiye'yle temasa geçti: Ateşkes müzakerelerinde 'pembe tablo' tepkisi
Haber
3 gün önce

Hamas, Türkiye'yle temasa geçip İsrail ile ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Hamas yetkilileri ABD'nin müzakerelerde "pembe tablo çizdiğini" ancak gerçeğin farklı olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes anlaşmasına eklediği maddelerde ısrarcı olacağını açıkladı.

Hamas Türkiye'yle temasa geçti: Ateşkes müzakerelerinde 'pembe tablo' tepkisi
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İsrail askerleri TRT ekibinin aracına kurşun yağdırdı
Haber
3 gün önce

İsrail ordusu Gazze'de TRT Arabi ekibinin aracına kurşun yağdırdı.

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum "Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler" dedi.

Türkiye'den saldırıya tepkiler peş peşe geldi.

İsrail askerleri TRT ekibinin aracına kurşun yağdırdı
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Özgür Özel'i Filistin'e bizzat davet etti
Haber
3 gün önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda duyurduğu Gazze'ye gitme kararının dünya çapındaki yankıları sürüyor.

Abbas şimdi de CHP lideri Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.

Özgür Özel, o gün ayağı kırıldığı için Abbas'ın TBMM'de konuşma gerçekleştirdiği oturuma katılamamıştı.

Özgür Özel'i Filistin'e bizzat davet etti
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Sevginin dozunu kaçırdı! Antalya'da saplantılı aşık dehşeti
Haber
3 gün önce
Antalya'da saplantılı aşık dehşet saçtı. Sevdiği kızı evde bulamayan genç intihara kalkıştı. Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri de gencin eski kız arkadaşı da devreye girdi ama ikna çabaları sonuç vermedi. M.Y. yanındaki tabancayla kendini göğsünden vurdu.
Sevginin dozunu kaçırdı! Antalya'da saplantılı aşık dehşeti
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Okul bahçesinde arkadaş kurşunu! Cenazede kahreden anlar
Haber
3 gün önce

Edirne'de 14 yaşındaki Duru Pakarda'nın ölümü duyanları yasa boğuyor!

Cumartesi gecesi hayata gözlerini yuman Duru'nun 17 yaşındaki arkadaşı K.C.A tutuklandı.

Duru ise son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde okul arkadaşları sinir krizleri geçirdi, gözyaşları sel oldu.

Okul bahçesinde arkadaş kurşunu! Cenazede kahreden anlar
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İstanbul'daki ilginç olay bilim dünyasının gündemine oturdu
Haber
3 gün önce

İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında ölen bir yunus, 6 gün boyunca başka bir yunus tarafından sürüklenerek Yeşilköy sahiline getirildi. Bilim dünyasında geniş yankı uyandıran haber, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 30 yıldır yayınlanan süreli bilimsel dergisi "Journal of the Black Sea /Mediterranean Environment"da yer aldı.

Uzmanlar şu ana kadar sadece benzer 96 vakanın olduğunu belirtti.

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Cenaze töreninde zor anlar... Arabadan inemedi
Magazin
3 gün önce

Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Tatlıses 45 yıllık dostunun cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Tatlıses bir süre aracından inemedi. Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile camiye gelişi sırasında da arbede yaşandı.

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Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Magazin
3 gün önce

88 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene ünlü isimler akın etti. İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş’ın ardından gözyaşlarını tutamadı.

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13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir
Finans
3 gün önce

Otomobil piyasasında özellikle de ikinci eldeki durgunluk devam ediyor. Bunun en büyük sebebiyse araç almak isteyenlerin tercihlerini sıfırdan yana kullanması.

Güvenlik paketinin zorunlu olmasına 13 gün kaldı ve ellerindeki araçları bitirmek isteyen galeriler de ay sonundan sonra satamayacak araçları için kampanyalarını hızlandırdı.

Ay sonuna kadar büyük kampanyalar beklenirken, uzmanlar Eylül'den sonra hem sıfır hem de ikinci elde fiyatların yüzde 10-15 aratabileceğini söylüyor.

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir
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D-100'de maganda dehşeti! Önünü kesip...
Haber
3 gün önce
Maltepe D-100 Karayolunda ilerleyen otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Ortalarda yoktu! O dizi ile anlaştı
Magazin
2 gün önce

Sadakatsiz dizisinin ardından onlarca iddialı projeden teklif alan Cansu Dere'nin yeni adresi sonunda belli oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu gelen teklifler arasından yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisini seçti.

Ortalarda yoktu! O dizi ile anlaştı
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Sokak köpeklerinin saldırısını 'karate' ile püskürttü
Haber
4 gün önce

Erzurum'da 4 çocuk babası adam, sabah işe giderken sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan 40 yaşındaki adam, sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısından karate hareketleri yaparak kurtuldu. Geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirten adam, "Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu." dedi.

Sokak köpeklerinin saldırısını 'karate' ile püskürttü
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Kökeni Galapagos Adaları! Çiftçinin yüzünü güldürdü: "Şükürler olsun"
Finans
4 gün önce
Hakkâri Yüksekova'da kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika olan siyah domates yetiştirildi. Yetiştirilen domatesler Güney Amerika ve Antalya’yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor. İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, "Çiftçimiz tarafından ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şu an verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak" dedi.
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Ünlü aktör hayatını kaybetti!
Magazin
4 gün önce

Kariyeri boyunca ardı ardına başyapıtlar üreten Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. Aktörün çocuklarının yaptığı açıklamaya göre, Delon 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Ünlü aktör hayatını kaybetti!
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Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!
Spor
4 gün önce

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle yıkıldı ve İzmir deplasmanında 2 puan bıraktı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-lacivertlilerde İzmir'deki puan kaybı da moralleri bozdu.

Spor yazarları ise alınnan beraberliğin faturasını teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti: Bu beraberliğin izahı yok!

Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!
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Modaya uydu başını örttü! Tarzıyla dillere düştü
Magazin
4 gün önce

İddialı ve cesur tarzı ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade modaya uydu ve başına eşarp taktı. Ünlü ismin tarzı hiç beğenilmedi ve 'hiç olmuş mu?' yorumları yapldı.

Modaya uydu başını örttü! Tarzıyla dillere düştü
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Ünlü oyuncunun Sarıyer'deki villası alev alev yandı!
Magazin
4 gün önce
Son olarak Deha dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın çıktı. İynemli'nin Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangın hasar bıraktı.
Ünlü oyuncunun Sarıyer'deki villası alev alev yandı!
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X ofisi apar topar kapatıldı! Musk da hiç memnun değil
Haber
4 gün önce
Brezilya ile X (eski adıyla Twitter) platformu arasında 'sansür' krizi çıktı. Brezilya'daki X ofisi bir anda kapatıldı. X'in sahibi Elon Musk'tan kararla ilgili açıklama geldi. Hem platformun hem Musk'ın açıklamasında hedef alınan isim ise Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes!
X ofisi apar topar kapatıldı! Musk da hiç memnun değil
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Genç Sultanlar Avrupa Şampiyonu!
Spor
4 gün önce

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Genç Sultanlar Avrupa Şampiyonu!
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Türkiye'den M-Çiçeği (MPOX) için yeni hamle
Haber
4 gün önce
Dünya bir kez daha küresel salgın endişesi içinde. Maymun çiçeği (Mpox) virüsü salgını Türkiye'de de mercek altında. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 2024 yılında vaka görülmediğini bildirmişti. Bakanlık yeni bir adım atarak 2024 yılı M-Çiçeği (MPOX) Rehberi yayımladı. Peki Mpox virüsü öldürücü mü, aşısı var mı? DSÖ virüsün eskisinden daha hızlı yayıldığını ve daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu açıklamıştı. İşte tüm Afrika, Avrupa ve Asya'da görülen virüsle ilgili detaylar...
Türkiye'den M-Çiçeği (MPOX) için yeni hamle
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THY Maymun Çiçeği için 'maske ve eldiven' önlemi aldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: Net açıklama geldi
Haber
4 gün önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak THY'nin Afrika seferleri için önlem aldığı iddiası sosyal medyada kendine geniş yer buldu. THY'den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

THY Maymun Çiçeği için 'maske ve eldiven' önlemi aldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: Net açıklama geldi
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Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?
Magazin
4 gün önce

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserlerini yenmeyi başaran Aydemir Akbaş'ın yıllar önce söylediği sözler dikkat çekti. Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ve mal varlığı açıklaması yeniden gündem oldu.

Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?
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Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır
Haber
4 gün önce

TBMM önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlamış ardından 'Can Atalay' görüşmesinde kanlı kavgaya sahne olmuştu. MHP lideri Bahçeli olaylar sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır
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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti
Magazin
4 gün önce

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden olan Hababam Sınıfı'nda 'bacaksız' rolüne hayat veren Tuncay Akça geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti
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5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Çok sinirlendi
Magazin
4 gün önce

Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı bir türlü çözemedi. Ünlü şarkıcı sonra olarak evinin ederini söyledi ve kiracısının 5 bin TL öderken yaptığı zammı açıkladı. Demet Akalın evinin değerinin de 35 bin TL olduğunu ifade etti.

5 bin TL ödeyen kiracı bakın ne kadar zam yaptı! Çok sinirlendi
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Hem canlarını kurtarmak istediler hem mallarını!
Haber
4 gün önce

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar, bir yandan evlerinin yanmaması için diğer yandan canlarını kurtarmak için mücadele ettiler. Bazı vatandaşların alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle yaşadıkları panik ve korku cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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"Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" dedi! Açık açık yanıtladı
Magazin
5 gün önce

Survivor All Star kadrosuna sonradan dahil olan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın konuğu oldu. Survivor'a yeniden katılmasıyla ilgili Hülya Avşar açık açık "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" diye sordu.

"Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" dedi! Açık açık yanıtladı
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17 Ağustos'taki depremde belediye başkanıydı! O anları tekrar yaşadı
Haber
5 gün önce

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sefa Sirmen, deprem yönetmeliğine uygun yapılan binaların yıkılmadığını belirtti. Sirmen, "Tabloyu gün doğarken gördük" derken o dönem ilk yardım Saddam Hüseyin'den geldiğini belirtti.

17 Ağustos'taki depremde belediye başkanıydı! O anları tekrar yaşadı
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Meclis'te kan aktı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanının paylaşımı gündem oldu: Hakaret edersen cevabını alırsın
Haber
5 gün önce

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan görüntülerle ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın" yorumunda bulundu.

Meclis'te kan aktı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanının paylaşımı gündem oldu: Hakaret edersen cevabını alırsın
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'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı
Haber
5 gün önce

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e yaptığı açıklamalarda İstanbul'daki en riskli ve en güvenli bulduğu bölgeleri sıraladı. Öte yandan olası korkutucu depremin kaç saniye süreceğini de söyledi.

'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı
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Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi
Haber
5 gün önce

Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı. Söz alan Ahmet Şık konuşmasına, "Sizde hiç utanma yok" diye başladı. Bu sözlerin ardından vekiller birbirine girdi. Yumruklar, tekmeler havada uçuşurken oturuma iki kez ara verildi.

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Fenerbahçeli iki futbolcu hakkında hapis istemi!
Spor
5 gün önce

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşananlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 5 kişi hakkında hapis istendi.

Fenerbahçeli iki futbolcu hakkında hapis istemi!
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Bodrum'da hem ev hem tekne aldı! Ödediği para...
Magazin
5 gün önce

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz son dönemde pahalılığı ile herkesin dilinde olan Bodrum'da hem ev hem tekne aldı. Yılmaz, Yalıkavak’ta yer alan yazlık evi için 4 milyon Euro ödedi. Yılmaz'ın lüks tekne içinse 700 bin Euro harcadığı iddia edildi.

Bodrum'da hem ev hem tekne aldı! Ödediği para...
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'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü
Trend
5 gün önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kıyılarında halk arasında 'kıyamet habercisi' olarak bilinen kürek balığı görüldü. Ölü kürek balığının bulunması halkta büyük panik yaratırken balığın görülmesinden 2 gün sonra Los Angeles 4.6 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı.
'Kıyamet habercisi' olarak biliniyordu! Depremden sadece 2 gün önce görüldü
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Maymun çiçeği belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? İşte yanıtı
Haber
5 gün önce

ÖZEL | Afrika'da başlayan ve Avrupa ve Asya'dan gelen ilk vaka haberleriyle maymun çiçeği hastalığı tüm dünyanın gündemine oturdu.

Türkiye'den yakından takip edilen 'Mpox virüsü' ile ilgili Mynet'e değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Songül Özer, hastalığın belirtileri ve nasıl bulaştığıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

6-12 gün içinde belirtilerin başladığını belirten Özer, söz konusu hastalığın ölümcül olabileceğini ve hangi kişilerin risk altında olduğunu da açıkladı.

Maymun çiçeği belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? İşte yanıtı
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Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi
Trend
5 gün önce

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme yerleşti. Görüntülerde yol kenarında mısır satan küçük bir kız ve gurbetçi müşterisi arasında samimi bir diyalog kuruldu. Arabasından inerek mısır satın alan gurbetçi 25 TL yerine 50 Euro (18350 TL) ödeme yapınca gündem oldu. O anlara yorum yağdı.

Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi
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Doktor, adamlarıyla birlikte hastane bastı! İşte o görüntüler
Haber
5 gün önce

Bir doktorun adamlarıyla beraber hastaneyi basıp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan doktorun hastane içinde, "Ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir." dediği öğrenildi.

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Hem şarkısını söyledi hem yüzünü buruşturdu! Adını duyunca...
Magazin
5 gün önce

Son günlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Dilan Çıtak, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu. Sahnede babasının şarkısını seslendiren Çıtak, Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Hem şarkısını söyledi hem yüzünü buruşturdu! Adını duyunca...
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Makineyi böyle kandırdı! "Sıra Türkiye'de"
Trend
5 gün önce
Yurt dışında kaydedilen bir oyun makinesi hilesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde mıknatısla oyun makinasındaki hediyeleri almayı başaran adam Türk kullanıcıları adeta harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü "Sıra Türkiye'de" yorumunu yaptı.
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Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sen mafya babası mısın?
Spor
6 gün önce

Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. "Arda Turan Yüzleşme" adıyla yayınlanan belgeselde Arda Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm, gündem oldu.

Turan, şarkıcı Berkay işe yaşadığı bar kavgası hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"En yanlış olduğum konu" diyerek bahsettiği olayla ilgili Turan "Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" diyerek adeta öz eleştiri verdi.

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'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen Tümer Adakaner'ın vurulma anları ortaya çıktı! Şapka takıp koşarak geldi
Haber
6 gün önce

Yayınlandığı dönemde sosyal medyada fenomen hale gelen şiddet ve küfürlü sahneleriyle dikkat çeken Sıfır Bir dizisi oyuncusu Tümer Adakaner dün kendi işletmesinde sırtından vuruldu.

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Yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi! Entübe edildi
Magazin
6 gün önce

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'tan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu entübe edildi.

Yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi! Entübe edildi
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Aradığı aşkı buldu ama... Hemen elini bıraktı
Magazin
5 gün önce

Ünlü rapçi Blok3 ile aşkı kısa süren Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu kameraları fark eder fark etmez hemen erkek arkadaşının elini bıraktı.

Aradığı aşkı buldu ama... Hemen elini bıraktı
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Saç ektirmek yerine öyle bir çözüm buldu ki...
Trend
6 gün önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Ülkemizde özellikle saç ekimi için dünyanın pek çok noktasından turistler gelirken bir kişinin saç ektirmek yerine bulduğu çözümü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Genç adam saç görünümünde dövme yaptırdı.
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"Oğuz'a bağlanıyor" diyerek isyan etti! Gündem olan sözler
Magazin
5 gün önce

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Zeynep Koçak çıktığı yayında yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada çirkin yorumlar aldı. Zeynep Koçak en sonunda isyan ederek konunun sürekli eski aşkı Oğuzhan Koç'a bağlandığını da söyledi.

"Oğuz'a bağlanıyor" diyerek isyan etti! Gündem olan sözler
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Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı
Haber
6 gün önce

Ukrayna'nın karşı atağa geçmesiyle kızışan savaşın önemli aktörlerinden biri de Belarus.

Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko nükleer silah kullanma konusunda son noktayı koydu.

"Kırmızı düğmeye çoktan basıldı" diyen Lukaşenko'nun, dünyanın korktuğu hamleyi yapmamak için tek şartını açıkladı.

Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı
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Aydemir Akbaş evinde baygın bulundu! Yoğun bakımda...
Magazin
6 gün önce

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akbaş yoğun bakıma alındı. İbrahim Tatlıses yakın dostu Akbaş için sevenlerinden dua istedi.

Aydemir Akbaş evinde baygın bulundu! Yoğun bakımda...
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'Aşk yok' demişti... Okan Buruk'a da soruldu! Göz kırpınca sosyal medya yıkıldı
Magazin
5 gün önce

17 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı Hadise ile aşk dedikodularına karıştı. Okan Buruk'a bu iddialar soruldu, sorular cevapsız kaldı ancak Buruk'un gülümseyen ve göz kırpan tavırları gündem oldu.

'Aşk yok' demişti... Okan Buruk'a da soruldu! Göz kırpınca sosyal medya yıkıldı
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"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."
Magazin
6 gün önce

Uzun süredir gündemde olan Sokak Hayvanları Yasası hakkında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de isyan etti. Selin İmer "Kendi türümden utanıyorum" derken sözlerini de sansürledi.

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."
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Trafikten kaçmak için böyle numara yaptı
Trend
6 gün önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Bir grup genç trafik yoğunluğundan bunalınca ilginç bir yönteme başvurdu ve fenalaşma taklidi yaptı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepkilerin odağına yerleşti.
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16 yaşındaki sevgilisini savundu! Tepkiler gecikmedi
Trend
6 gün önce
21 yaşındaki İngiliz sosyal medya fenomeni Natasha Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisiyle birkaç aydır ilişki yaşadıklarını anlatınca tepkilerin odağına yerleşti. Aralarında 5 yıllık yaş farkı olmasına rağmen sevgilisinin henüz reşit olmaması fenomen ismin eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu. Newcombe, 16 yaşındaki sevgilisini, "Çok nazik ve sevgi dolu" diyerek savundu.
16 yaşındaki sevgilisini savundu! Tepkiler gecikmedi
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'Tarih fışkıyor' denildi! "Eşsiz bir eser"
Trend
6 gün önce
Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro alanında tiyatro sahne binasını yaptıran M. Lulius Proklas portre büstü bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri kazı alanına ait görüntüleri X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı.
'Tarih fışkıyor' denildi! "Eşsiz bir eser"
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Uzun süredir aranıyordu.... Tutuklandı
Magazin
6 gün önce

Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, eşini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis tarafından uzun süredir aranan Sarnıç, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzun süredir aranıyordu.... Tutuklandı
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Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'
Magazin
1 hafta önce

DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından Yusuf Güney aylar önceki sözleriyle gündem oldu. Güney'in "yakında 3-4 ay içerisinde bir virüs daha geliyor. Kuş gribine benzer bir grip geliyor. Hayvansal gıdalardan bulaşacak' sözlerine 'Ben inanmaya başladım artık' yorumları yapıldı.

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'
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Parola: 35! Kılıçdaroğlu vezirini buldu
Haber
1 hafta önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabiri caizse sular bir türlü durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybetmiş ve görevi Özgür Özel'e devretmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu aşamada Özel'i desteklemişti. Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde eden ve Türkiye'de birinci parti olan CHP'yi yeniden ele geçirmek isteyen Kılıçdaroğlu planını yaptı!

Parola: 35! Kılıçdaroğlu vezirini buldu
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Ahlak polisinden acımasız müdahale! Başörtüsü takmayı reddedince vuruldu
Trend
1 hafta önce
İran'da başörtüsü takma zorunluluğunu yerine getirmeyen 31 yaşındaki Arezoo Badri isimli iki çocuk annesi bir kadın polisler tarafından sırtından vuruldu. Olayın ardından 3 haftadır hastanede tedavisi devam eden Badri'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve komada olduğu ifade edildi.
Ahlak polisinden acımasız müdahale! Başörtüsü takmayı reddedince vuruldu
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Bomba partner! Güzel oyuncuyla...
Magazin
6 gün önce

İbrahim Çelikkol'un Netflix için çekilecek dizisi “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” için hazırlıklar sürüyor. Çelikkol'un partneri de güzel oyuncu Yasemin Allen oldu. İkilinin partnerliği ise şimdiden merak ediliyor.

Bomba partner! Güzel oyuncuyla...
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MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti...
Magazin
6 gün önce

MasterChef'in ilk gününden itibaren tavırlarıyla dikkat çeken Deniz bu sefer de ağzını bozdu. Deniz'in Zeynep'e sözleri sosyal medyada tepki çekti. MasterChef izleyicileri "Acil gönderilmeli" dedi.

MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti...
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Gözler damadı aradı! "Yataktan kalkıp gelmiş"
Trend
1 hafta önce
Manisa'da gerçekleştirilen bir düğün törenine ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların adeta diline düştü. Görüntülerde gelin gelinliğiyle sahnenin ortasında dans ederken damadı ilk bakışta görmek pek mümkün olmadı. Çünkü damat tişörtüyle davetlilerin arasında oturmayı tercih etti.
Gözler damadı aradı! "Yataktan kalkıp gelmiş"
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Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı
Trend
1 hafta önce
22 yaşındaki havaalanı çalışanı asansör boşluğunda durduğu sırada asansörün altında kalarak hayatını kaybetti. Havaalanındaki yolcular çığlık seslerini duymalarına rağmen mekaniker Wisatrat Tangsoh'a yardımcı olamadı. Olay yerine gelen Asya Asansör Şirketi personeli, Wisatrat'ın parçalanmış bedenini asansör boşluğunun dibinde bir kan gölü içerisinde buldu.
Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı
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'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı
Magazin
1 hafta önce

Dilan Polat'ın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Neslim Güngen koğuşta hanımağa oldu. Güngen'in koğuşundan 3 öğrenciye burs verdiği ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Güngen'in cezaevini detoks kampı gibi gördüğünü söyledi.

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı
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Müjdeli haber geldi! Böyle duyurdular
Magazin
1 hafta önce

2020 yılında nikah masasına oturan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebek heyecanı yaşıyor. Oyuncu çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Müjdeli haber geldi! Böyle duyurdular
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3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü
Trend
1 gün önce
Çin'de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir anne 3 yaşındaki kızını evde yalnız başına bırakarak güvenlikten kargolarını lmaya gitti. Geri döndüğünde ise kızını kıyafetleri kırmızıya boyanmış bir halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Kızının öldüğünü zanneden anne büyük bir korku yaşarken küçük kızın annesinin kırmızı rujuyla oyun oynadığı sırada kendisini kırmızıya boyadığı sonradan ortaya çıktı.
3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü
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Klimanın içinde gizli kamera buldu! Apartman görevlisinden şüphelendi
Trend
1 hafta önce
Tayland'ın Chon Buri bölgesindeki bir apartmanda yaşayan Noon isimli bir kadın evinde bulunan kameranın içinde gizli kamera olduğunu gördü. Klima ünitesindeki gizli kamerayı apartman görevlisinin oraya koyduğundan şüphelendiğini dile getiren Noon, ev sahibi ve kapıcıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Gizli kameranın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Noon'un gönderisi kısa sürede gündem yarattı.
Klimanın içinde gizli kamera buldu! Apartman görevlisinden şüphelendi
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Düğün pastası yerine dağıttılar! "İstediğimiz düğün"
Trend
1 hafta önce
Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Gelin ve damat misafirlere pasta yerine pizza dağıttı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.
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Fenerbahçe taraftarını yine kızdıracak! 'Büyük takımlarda böyle yapmazdı'
Spor
1 hafta önce

Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı. O yoruma Galatasaray'ın süperstarı Icardi'den yanıt geldi!

Fenerbahçe taraftarını yine kızdıracak! 'Büyük takımlarda böyle yapmazdı'
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Kiralık ilanda son nokta! Para yerine aylık 100 litre mazot istiyor
Finans
1 hafta önce

Kira fiyatları neredeyse her ay gündeme gelirken, hem ev sahipleri hem kiracılar adeta ne yapacağını şaşırdı. Elazığ'daki bir kira ilanı ise dikkat çekti. İş yerini kiraya vermek isteyen adam, kiracılardan talep ettiklerini seçenek halinde cama astı. İş yeri sahibinin kira bedeli olarak 100 litre mazot istemesi ise görenleri şaşkına uğrattı.

Kiralık ilanda son nokta! Para yerine aylık 100 litre mazot istiyor
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Yeni dizisi için imaj tazeledi! Çok beğenildi
Magazin
1 hafta önce

Yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren güzel oyuncu Deniz Baysal imaj tazeledi. Baysal, uzun zamandır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyattı ve kestirdi. Ünlü ismin yeni hali takipçilerinden tam not aldı.

Yeni dizisi için imaj tazeledi! Çok beğenildi
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1.200 TL'lik lahmacun ona da soruldu! Tatil için bakın nereyi önerdi
Magazin
1 hafta önce

Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu. Ayanoğlu aylar sonra görüntülendi ve tatil önerisi verdi. Ayanoğlu'na 1.200 TL'lik lahmacun sorulunca 'tatil için Alaçatı'ya gittim fiyatlar normaldi, bu fiyatlara denk gelmedim' dedi.

1.200 TL'lik lahmacun ona da soruldu! Tatil için bakın nereyi önerdi
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Aldığı kilolar soruldu! Sebebine kimse inanmadı
Magazin
1 hafta önce

Burak Özçivit son dönemde aldığı kilolar ile gündemdeydi. Göbekli haliyle herkesi şaşırtan Özçivit'e 'göbek çok konuşuldu bu yaz...' diye soruldu. Ünlü oyuncu kilo almasının sebebini 'proje için' diyerek açıkladı.

Aldığı kilolar soruldu! Sebebine kimse inanmadı
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Adı önce Okan Buruk ile sonra ünlü yönetmenle anıldı! Yanıt gecikmedi
Magazin
1 hafta önce

Adı önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sonra da yabancı bir yönetmenle anılan Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu. Hadise'nin ekibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı.

Adı önce Okan Buruk ile sonra ünlü yönetmenle anıldı! Yanıt gecikmedi
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'Sığınmacı' yorumu gündem oldu! 'Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları...'
Magazin
1 hafta önce

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar 'sığınmacı' yorumuyla gündem oldu. Gökbakar; '10-15 seneye Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görmeye başladığında aklı başına gelecek bu halkın' diyerek adeta isyan etti. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

'Sığınmacı' yorumu gündem oldu! 'Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları...'
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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ağustos fiyatları belli oldu: En ucuz 10 araç listelerde yerini aldı
Finans
1 hafta önce

Ağustos ayının en ucuz 10 sıfır aracını sizler için derledik. En düşük fiyat ise 830 binden başlıyor.

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ağustos fiyatları belli oldu: En ucuz 10 araç listelerde yerini aldı
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Bir transfer operasyonu! Mourinho devreye girdi, imzayı atıyor
Spor
1 hafta önce

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Bir transfer operasyonu! Mourinho devreye girdi, imzayı atıyor
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4'ncü kez evleniyor! Düğün hazırlıkları başladı
Magazin
1 hafta önce

Acun Ilıcalı uzun zamandır birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ilıcalı'nın düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla’daki bir otelin tüm odalarını kapattığı iddia edildi.

4'ncü kez evleniyor! Düğün hazırlıkları başladı
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Hafta sonu kafa dinlemek isterken cebinizdeki paradan olmayın!
Finans
1 hafta önce

Bazı araç kiralama şirketleri vatandaşı adeta canından bezdirdi! Kimisi depozitoları geri vermiyor kimileri de daha önceki kazaları güncel gibi göstererek vatandaşı kandırmanın derdinde. Otomobil almak giderek zorlaşınca insanların tercihi de araç kiralama oldu! İstanbul'da günlük ortalama araç kiralama bedeli 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Hafta sonu kafa dinlemek isterken cebinizdeki paradan olmayın!
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Normalden fazla emekli maaşı almanın yolları!
Finans
1 hafta önce

Emeklilik tarihi, prim günü hesaplama ve tabi ki emekli olduktan sonra alınacak maaşın tutarı! Senenin başından bu yana gündemin en önemli maddelerin biri de emeklilerin durumu. Sayısı milyonları aşan vatandaş, emekli olma hayali kuruyor. İşte yüksek emekli maaşı almanın yolları!

Normalden fazla emekli maaşı almanın yolları!
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Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdı!
Spor
1 hafta önce

Son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçi Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Akgül, aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdı!
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Attıkları golü kansere yakalanan Varadar'ı arayarak kutladılar
Spor
1 hafta önce

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Manisa FK maçındaki 3'üncü golü sonrası yaşadığı sevinç herkesin gözlerini doldurdu. Atılan gol sonrası saha kenarına gelen İstanbulsporlu futbolcular, golü kansere yakalanan genç takım arkadaşları Baran Alp Vardar'ı görüntülü arayarak kutladı.

Attıkları golü kansere yakalanan Varadar'ı arayarak kutladılar
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...
Haber
1 hafta önce

Dünyaca ünlü giyim markası Nike'tan alışveriş yapmak isteyenler büyük şok yaşadı. Yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle Nike online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...
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Emlak sektöründe yeni dönem!
Finans
1 hafta önce

Kiralık veya satılık emlak ilanı koyacaklar için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor.

Emlak sektöründe yeni dönem!
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Sendikalar meydanlara iniyor! Her gün bir ilde 'geçinemiyoruz' mitingi: Taleplerini açıkladılar
Finans
2 hafta önce

Asgari ücrete ara zam yapılmaması, vergi dağılımında adaletsizlikler, elektrik ve doğal gaz zamları derken 3 sendikadan miting kararı geldi.

Sendikalar meydanlara iniyor! Her gün bir ilde 'geçinemiyoruz' mitingi: Taleplerini açıkladılar
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Rus satranççı Amina Abakarova rakibini zehirledi
Spor
2 hafta önce

Dünya olimpiyat oyunlarının heyecanını yaşarken, Rusya Satranç Federasyonu'ndan gelen açıklama herkesi hayrete düşürdü. Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Gözaltına alınan Abakarova, geçici men cezası alırken, ortaya çıkan görüntüler bir anda tüm dünyada gündem oldu.

Rus satranççı Amina Abakarova rakibini zehirledi
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Roblox'a erişim engeli! Peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'
Haber
2 hafta önce

BTK, Roblox'a erişim engeli getirdi. Karara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi. 

Roblox'a erişim engeli! Peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'
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Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi
Haber
2 hafta önce

Türkiye'de bir erişim engeli haberi daha! Instagram'ın ardından bu sefer de 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a erişim engeli getirildi. 

Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi
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Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı!
Spor
2 hafta önce

İsmail Kartal döneminde takıma katılan ancak geldiği günden bu yana Fenerbahçeli taraftarlarla yıldız bir türlü barışmayan Rade Krunic, Lille maçına ilk 11'de başladı. Jose Mourinho'nun bu kararı tartışma yaratırken, Bosna Hersekli futbolcuyu sahada gören sarı-lacivertliler adeta sinir küpüne döndü. Maç boyunca etkisiz bir performans ortaya kayan Krunic yine tepkilerin odağı haline geldi. Sosyal medyada ise Krunic'in dün akşamki performansına ait paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı!
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Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi
Haber
2 hafta önce

Ebrar Karakurt, Çin zaferi sonrasında kendisini hedef alan Furkan Bölükbaşı'na yanıt verdi. Karakurt paylaşımında "Arkadaşlar kim bu lavuk???" dedi. 

Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi
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Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya ilk tepki!
Spor
2 hafta önce

Lille deplasmanında sarı lacivertlilerin en büyük mutluluğu Saint Maximin'in performansıydı! Yıldız kanat oyuncusu, fizik olarak güçlenince takıma ne kadar çok katkı vereceğini göstermiş oldu. Edin Dzeko ise kaçırdığı gollerle tepki çekti. İşte maç sonu yorumları...

Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya ilk tepki!
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Şişeleri tekmeleyip küfürler savurmuş... İddialar sonrası açıklama geldi
Spor
2 hafta önce

Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray şimdi de Kerem Aktürkoğlu kriziyle sarsıldı. Süper Kupa'nın devre arasında oyundan alınan Kerem'in yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Şişeleri tekmeleyen Aktürkoğlu'nun "Bir daha formayı giyenin ....." dediği iddia edilirken, futbolcunun menajeri Florya'ya çağrıldı. Milli futbolcudan ise iddialarla ilgili olarak açıklama geldi.

Şişeleri tekmeleyip küfürler savurmuş... İddialar sonrası açıklama geldi
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Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı
Finans
2 hafta önce

BYD'nin ardından Çinli Chery de Türkiye'ye geliyor. Yatırım için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa öne çıktı. 

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı
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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Haber
2 hafta önce

Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Niğde Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. 

Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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İki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool imza attırıyor
Spor
2 hafta önce

Geçen sezon şampiyonluk yarışında rekabet sağlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferlerine tek tek devam ediyor. Fenerbahçe, Saint Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray da Batshuayi, Jellert ve Sara'ya imza attırdı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu yıldız isim Liverpool'a imza atıyor.

İki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool imza attırıyor
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ABD'de doğum yapmak trend oldu! Aileler 25 bin doları gözden çıkarıyor: Burada alacağım ev veya araba bu avantajı sağlamıyor
Haber
2 hafta önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bebeklerin vatandaşlık hakkı kazanması adeta bir sektörün oluşmasına yol açtı. Aracı şirketler 'çocuğum çifte vatandaş' olsun diyenlere hem vize hem doğum hizmeti sağlıyor. Bu hizmetin bedeli de 25 bin dolar.

ABD'de doğum yapmak trend oldu! Aileler 25 bin doları gözden çıkarıyor: Burada alacağım ev veya araba bu avantajı sağlamıyor
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AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu
Finans
2 hafta önce

AK Partili kurmaylar sosyal güvenlik sisteminin son ekonomik olaylardan dolayı bozulduğunu belirterek 'sistemi sil baştan' ele almaya karar verdi.

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu
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Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...
Finans
2 hafta önce

Borsa İstanbul'da %6,72'lik düşüşün ardından saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi!

Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...
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Yusuf Dikeç'in davetine kayıtsız kalamayan Elon Musk İstanbul yolcusu!
Spor
2 hafta önce
Milli sporcumuz Yusuf Dikeç tarzı ve tercihleriyle dünyanın ezberini bozdu, bir de atış sırasındaki duruşuyla anında efsaneleşti. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan isimlerinden Dikeç şimdiyse X'in sahibi Elon Musk ile girdiği samimi diyalog ile gündemde. Musk, Dikeç'in davetini hiç düşünmeden kabul etti!
Yusuf Dikeç'in davetine kayıtsız kalamayan Elon Musk İstanbul yolcusu!
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Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!
Finans
2 hafta önce

Tatil sezonunda bu yıl rota değişti. Şişirilen fiyatlar ve Yunan adaları seçeneği sonrası getirilen Instagram yasağı da tuzu biberi oldu; Çeşme sokakları bomboş kaldı. Önceki yıllarda iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun olan Alaçatı gecelerinde sessizlik hakim. Daha önceleri rezervasyonla dahi yer bulunamayan işletmeler, şimdilerde fix menü yaparak müşteri çekmeye çalışıyor.

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!
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Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi için seviyeyi açıkladı
Finans
2 hafta önce
  • Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta şok eden bir düşüş yaşadı.
  • Yatırımcılar düşüşün ardından borsanın ne zaman yeniden yükseleceğini, önümüzdeki dönemde hangi seviyelerin görüleceğini merak ediyordu. Uzmanlar o sorulara yanıt verdi.
  • Yılsonunda BIST100 endeksi için 13 bin puan öngörüsünü açıklayan analistler, Başka gelişmekte olan ülke piyasaları Türkiye dahil olmak üzere yükseliş patikasına dönebilir. Ancak öncesinde kötü fiyatlama dönemini yaşayacak gibi duruyoruz” dedi.
Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi için seviyeyi açıkladı
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Emlak ve araba satışına yeni düzenleme!
Finans
2 hafta önce
  • Konut satışı ve otomobil piyasası için fahiş artışların önüne geçecek en etkili adımlardan biri 15 Eylül’de atılıyor.
  • Hükümet ilan piyasasında dolandırıcılığın önüne geçecek hamleyi yapıyor.
  • Konunun detaylarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı.
  • Bolat, konut satışı öncesinde e-Devlet üzerinden emlakçı yetkilendirilmesi zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Otomobil sektöründe de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.
Emlak ve araba satışına yeni düzenleme!
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Instagram'a erişim kısıtlanmıştı! META'dan dikkat çeken adım: İlan verdiler
Haber
2 hafta önce

Instagram'a yönelik erişim yasağı sonrasında Türkiye ile META yöneticileri arasında görüşmeler devam ediyor. META'nın yaşanan gelişmeler sonrasında Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan açtığı ortaya çıktı.

Instagram'a erişim kısıtlanmıştı! META'dan dikkat çeken adım: İlan verdiler
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Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'
Spor
2 hafta önce

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024'ün en çok konuşulan ismi oldu. Cinsiyet testinden geçemeyen Khelif için Macaristanlı Anna Luca Hamori'nin "Kazanamam o erkek" dediği anlar ortaya çıktı.

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Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi
Finans
2 hafta önce
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir sigaraya rekor ceza uygulandı. Tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. Firmaya 6 milyar lira ceza kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi
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Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu
Finans
2 hafta önce

BTK'nın kararıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'a erişim engellendi.

E-ticaret için de kullanılan Instagram hakkında nedeni açıklanmayan kararın 1,9 milyar liralık hacmi etkileyebileceği belirtildi.

E-ticaretin başka bir platforma kayması da söz konusu.

Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu
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Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!
Finans
2 hafta önce

En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fark aylık ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu.

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!
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Yusuf Dikeç’ten manidar açıklama: ‘Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum’
Spor
2 hafta önce

Olimpiyatlardaki yaptığı atışla tüm dünyanın gündeminde olan Yusuf Dikeç’ten katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Dikeç, rahat tavırlarının arka planını anlatırken manidar bir açıklamaya da imza atarak “Geçen sene olimpiyat kotasının verildiği yarışmadan 3 gün önce elimden silahımı aldılar. Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç’ten manidar açıklama: ‘Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum’
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Fed faiz kararını açıkladı! Powell'dan faiz indirimi açıklaması
Finans
3 hafta önce

Fed yeni faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada yine faizler sabit tutuldu. Son 8 toplantıda faiz değişikliğine gitmeyen Fed, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi" dedi. 

Fed faiz kararını açıkladı! Powell'dan faiz indirimi açıklaması
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Fitch'ten Fed açıklaması! O ayları işaret etti
Finans
3 hafta önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi.

Fitch'ten Fed açıklaması! O ayları işaret etti
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Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."
Haber
3 hafta önce

Özgür Demirtaş'ın sözlerine Mert Başaran'dan yanıt geldi. Başaran yaptığı açıklamada "Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme..." dedi. 

Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."
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Dolarda Orta Doğu etkisi! Yeni rekorunu kırdı
Finans
3 hafta önce
  • Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi piyasaları da etkiledi.
  • Dolarda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
  • Orta Doğu'da artan gerilim sonras dolar kuru da tırmanışa geçti.
Dolarda Orta Doğu etkisi! Yeni rekorunu kırdı
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Uluslararası sermayeli şirket sayısı 82 bini aştı!
Finans
3 hafta önce

Türkiye

Uluslararası sermayeli şirket sayısı 82 bini aştı!
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Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!
Finans
3 hafta önce
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz" sözleriyle sinyal verdiği SGK sigorta primleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı.
  • Böylece prim borçlarıyla ilgili ilk haciz haberi Mersin'den gelmiş oldu.
Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!
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Tanju Özcan duyurdu! Yarından itibaren başlıyor: Cezası 14 bin TL
Haber
3 hafta önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada yarından itibaren çevreye çöp atanlara para cezasının uygulanacağını ifade etti. Özcan cezanın üst sınırının 14.407 TL olduğunu aktardı. 

Tanju Özcan duyurdu! Yarından itibaren başlıyor: Cezası 14 bin TL
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Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!
Finans
3 hafta önce
  • Türkiye'de konut fiyatları özellikle büyükşehirlerde yüksek fiyatlı seyrederken konut satışları ve fiyat artış hızı da yavaşladı.
  • Bu dönemde konuta yatırım yapmak isteyenler ise en doğru yerde en doğru konutu satın almak istiyor.
  • Gayrimenkul uzmanları hem düşük fiyatlı hem de getirisi daha yüksek konutlar için bazı lokasyonlara işaret etti. İşte detaylar...
Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!
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2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek
Finans
3 hafta önce
Mersin'deki otoyol projesinin şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, seyahat süresindeki kısalmaya dikkat çekerek "Yolun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek
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O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!
Finans
3 hafta önce
  • Türkiye'nin ara eleman sorunu devam ediyor.
  • İnşaat sektörünün ardından mobilya sektöründe de eleman krizi yaşanıyor.
  • Maaşların yükselmesine karşın işverenler eleman bulmakta zorlanıyor.
  • Mobilya sektöründe ara eleman ücreti asgari ücretin 3 katına çıkmış durumda.
O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!
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Gerilen sinirler! 600 Euro tazminat hakkınız var
Finans
3 hafta önce

Şikayetlerin hepsi aynı: Geciken uçuşlar, giderek artan rötarlar ve gerilen sinirler! Son haftalarda Türkiye'deki uçaklar çok fazla rötar yapıyor. Rötar mağduru yolcu sayısı giderek artıyor. Rötarların saatine göre haklarınızı biliyor musunuz?

Gerilen sinirler! 600 Euro tazminat hakkınız var
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İstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdiler
Finans
3 hafta önce

İstanbul'da son taksi zammının ardından taksiciler fiyatları güncellemek için sıraya girdi.

Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Zammı makul bulan taksici Emre Kaya, "İnsanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdiler
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Belediyeler için düğmeye basıldı
Finans
3 hafta önce
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu belediyeleri işaret etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düğmeye basıldığını duyurmuştu.
  • SGK'ya borçlar iki aşamalı olarak tahsil edilebilecek. İsteyen belediye, arsa ile ödeme yapabilecek. 
  • Ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek.
Belediyeler için düğmeye basıldı
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Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!
Finans
3 hafta önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi konusunda açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasında, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" dedi.

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! Platforma sırtında küfeyle geldi
Haber
3 hafta önce

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Sırtında küfeyle platforma gelen Özel, "Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız" dedi. 

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! Platforma sırtında küfeyle geldi
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Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye bu sefer teşekkür etti! 'Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa...'
Haber
3 hafta önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı bir paylaşımı alıntılayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, teşekkür ederek "Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa, sonuna kadar direnin" dedi. 

Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye bu sefer teşekkür etti! 'Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa...'
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Paris Olimpiyatları başladı! Bu olaylar damga vurdu: Bomba alarmı, şüpheli kişi paniği...
Spor
3 hafta önce

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları gergin bir ortamda başladı. 320 binden fazla seyircinin açılış törenine katılması bekleniyor. İsrail'in turnuvaya katılması bölgedeki tansiyonu iyice tavan yaptırmış durumda. Demiryollarında kundaklama olayları ve havalimanında bomba ihbarı gibi gelişmeler üzerine gergin bekleyiş son buldu ve Olimpiyatlar başladı.

Paris Olimpiyatları başladı! Bu olaylar damga vurdu: Bomba alarmı, şüpheli kişi paniği...
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Araç alacakların gözü bu haberde! Otomotivde 'ÖTV indirimi' heyecanı! Uzmanı yorumladı, fiyatlar düşecek mi?
Finans
3 hafta önce
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Araç alacaklar ÖTV indirimi kararının otomobil piyasasına yansımalarını merak ediyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar oranlar için yüzde 80’den yüzde 30’a inse de indirimin kapsadığı model sayısının az olması dikkat çekiyor? Uzman isim gelişmeleri Mynet için yorumladı...
Araç alacakların gözü bu haberde! Otomotivde 'ÖTV indirimi' heyecanı! Uzmanı yorumladı, fiyatlar düşecek mi?
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Cadde cadde, sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha!
Finans
3 hafta önce

Zaten kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşa kötü haber! Yaz sezonuyla birlikte tayinlerin olması, üniversite tercihleri ve düğünlerle birlikte kiralık daire konusunda talep patlamasının olacağı öngörülüyor. Kira talebinin %30 oranında artacağı ifade edildi.

Cadde cadde, sokak sokak ev arayan vatandaşa bir kötü haber daha!
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Enflasyondaki düşüş sonrası konuşulmaya başlanmıştı! Merkez Bankası yetkilisinden açıklama geldi!
Finans
3 hafta önce
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği ekonomi gündeminde yer alırken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan temkinli açıklama gelmişti. Faiz indirimine dair bir açıklama da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan geldi. Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?
Enflasyondaki düşüş sonrası konuşulmaya başlanmıştı! Merkez Bankası yetkilisinden açıklama geldi!
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'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma
Finans
3 hafta önce

Türkiye'de yaşarken sizi en çok zorlayan şey nedir? Bu soru son dönemde anket firmalarının bir numaralı sorusu. Yanıtına baktığımızda ise herkesin cevabı çok net: Hayat pahalılığı!

Kiralardaki fahiş artık, gün aşırı gelen zamlar özellikle İstanbul'da vatandaşı derinden sarsıyor. Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken, gazeteci Gürkan Zengin'den vergi ve enflasyon çıkışı geldi. İşte o konuşma...

'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma
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"En yakın arkadaşım" dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti
Finans
3 hafta önce

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çok çarpıcı bir çıkışa imza attı.

Mehmet Şimşek'i "en yakın arkadaşı" olarak tanımlayan Babacan "Şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak" ifadeleriyle dikkat çekti.

"En yakın arkadaşım" dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti
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Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı
Finans
3 hafta önce
  • Milyonlarca emeklinin temmuz ayıyla birlikte alacağı zamlı maaşlar kesinleşti. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilirken emekliye seyyanen zam ve refah payı da rafa kalkınca emekliler ek ödeme fırsatı olarak emekli promosyonlarına yöneldi.
  • Bankalarda da yarış kızıştı, promosyonlar 25 bin TL'ye dayandı. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası'nın güncel emekli promosyonları ne kadar?


Emekli maaşlarıyla birlikte onlar da artacak! Düğmeye basıldı! Ek ödeme fırsatı: 25 bin TL'ye dayandı
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Kamuda bir devir sona erdi!
Finans
3 hafta önce
  • Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.
Kamuda bir devir sona erdi!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...
Finans
3 hafta önce
  • Araç almak isteyenleri ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti.
  • ÖTV indiriminde 70 kilometre detayına ise dikkat edilmesi gerekiyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...
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Özlü'den sahipsiz hayvan açıklaması! O maddeyi işaret etti: 'Yasa uygulanabilir değil'
Haber
3 hafta önce

AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü,  sahipsiz hayvanlara ilişkin hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili o maddeyi işaret ederek "Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Özlü'den sahipsiz hayvan açıklaması! O maddeyi işaret etti: 'Yasa uygulanabilir değil'
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!
Haber
3 hafta önce

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını ve beyninde kist tespit edildiğini aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!
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İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!
Finans
3 hafta önce

SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye belli oldu!

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!
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Motorine indirim geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama...
Finans
4 hafta önce
  • Araç sahiplerini ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı.
  • ÖTV zamlarının ardından araç sahipleri akarkayıt fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ederken bu kez indirim haberi geldi.
  • Motorin fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına yansıdı.
Motorine indirim geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama...
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Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!
Finans
4 hafta önce
  • Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım geldi, bankalara talimat gönderildi.
  • Bankanın yeni adımı sonrası ise mevduat faizlerinde tablo değişti. 
  • Mevduat faizinde birkaç puanlık artış bekleniyor.
Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!
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Meclis'te gergin anlar! DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı
Haber
4 hafta önce

TBMM'de DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı. Eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.

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Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Özgür Özel'den gündem olacak yanıt: 'Hiçbir zaman...'
Haber
4 hafta önce

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin eleştirilere Özel, "Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız. Kemal Bey, hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi" cevabını verdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Özgür Özel'den gündem olacak yanıt: 'Hiçbir zaman...'
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Promosyon 24 bin TL'yi aştı ama... Bu uyarılara dikkat!
Finans
4 hafta önce

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından bankalar da promosyon ödelerinde artış yapmaya başladı. Devlet bankalarıyla başlayan süreç özel sektöre de yansıdı. Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar dayandı ama SGK uzmanından vatandaşa canlı yayında uyarılar geldi!

Promosyon 24 bin TL'yi aştı ama... Bu uyarılara dikkat!
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F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi! 'KAP' açıklaması geldi...
Spor
4 hafta önce

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan yıldız golcü Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarafından resmen açıklandı. Faslı forvet bugün İstanbul'a geliyor. Daha önce Sevilla ile hem dünya kupasında hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya çıkan En-Nesyri, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi! 'KAP' açıklaması geldi...
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Kuaförlerin pazar tatili isyanı... Yeni evlenecekler dikkat!
Finans
4 hafta önce

Kadın kuaförleri için getirilen, "Pazar günleri kapalı olma" zorunluluğu isyan ettirdi. Çalışanlar kadar müşterilerin de mağdur olduğunu iddia eden kuaförler, alınan kararı İstanbul'da protesto etti.

Söz konusu yeni uygulamayla özellikle çalışan kadınların mağdur olacağı belirtilirken, pazar günü düğünü olanlar için bir istisna söz konusu.

Kuaförler; gelinin ablası, kardeşi, yakınları içinse bir dönemin sona erdiğini belirtiyor.

Kuaförlerin pazar tatili isyanı... Yeni evlenecekler dikkat!
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'Fergio House' soruşturmasında yeni gelişme: Cezaevinden helikopterle çıktı
Haber
4 hafta önce

'Fergio House' olayında organizatör F.G. bugün tahliye oldu. F.G.'nin iki koruma eşliğinde cezaevinden helikopterle ayrılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

'Fergio House' soruşturmasında yeni gelişme: Cezaevinden helikopterle çıktı
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Devlet Bahçeli'nin 154 isimlik liste çıkışı gündem oldu! 22 yıl önceki anısını paylaşıp açıkladı: 'Bu isimlerin tek bir ortak özelliği var'
Haber
4 hafta önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek" açıklamasına gazeteci Murat Yetkin yanıt verdi. Yetkin yaptığı açıklamada Bahçeli'nin asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. 

Devlet Bahçeli'nin 154 isimlik liste çıkışı gündem oldu! 22 yıl önceki anısını paylaşıp açıkladı: 'Bu isimlerin tek bir ortak özelliği var'
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Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu!
Finans
4 hafta önce
  • Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
  • Enflasyonun düşmesinin ardından faiz indirimi gelecei iddialarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan temkinli yaklaşmıştı.
  • Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB temmuz ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı.
Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu!
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İkili arasında soğuk savaş iddiası: CHP'de herkes biliyor!
Haber
4 hafta önce

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında 'kriz var' iddiası bir anda gündem yarattı.

CHP'nin 'Eğitim Maratonu' etkinliğinde ikili arasında soğuk rüzgarların estiğini belirten gazeteci Altan Sancar, yaşanan o detaya dikkat çekti.

Son günlerde ortaya çıkan sosyal medya hesaplarından da adeta 'savaş' açıldığını belirten Sancar, "Bunu gizlemenin bir anlamı yok. Yavaş ve İmamoğlu arasında bir soğukluk olduğunu bütün CHP açık açık konuşuyor" dedi.

İkili arasında soğuk savaş iddiası: CHP'de herkes biliyor!
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Sakın o linklere tıklamayın! Para iadesi almak isterken bütün bilgileriniz çalınabilir!
Finans
4 hafta önce
  • "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialarına ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
  • DMM iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dolandırıcılık amaçlı olduğunun altını çizdi.
Sakın o linklere tıklamayın! Para iadesi almak isterken bütün bilgileriniz çalınabilir!
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Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!
Finans
4 hafta önce

Yaz sezonu başlar başlamaz Bodrum bu kez sahilleriyle değil pahalılığıyla gündeme geldi. Bodrum'daki yeme içme fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle binlerce vatandaş Yunan adalarını tercih etti. Bodrum'daki otelciler birliği başkanının 'Bodrum biterse Türkiye biter' çıkışı da çok konuşulmuştu. Bodrum'a herkesin gitmemesi gerektiğini savunan Fatih Altaylı, "Sardunya da pahalı ama orada Sardunya'da adam düzüyorlar manşetleri atılmıyor" dedi.

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!