CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmadığı ve hatta birileri tarafından kurşunlandığı iddialarına tepki gösterdi. “FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi” diyen CHP lideri Özel, ayağının nasıl kırıldığını anlattı.

Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Prof.Dr. Tarık Yazar ise "Parmak kemiklerinde kırıklar var" diye konuştu.