'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul Boğazı'nda yer alan bir inşaatın görüntüsü gündem yarattı. Üsküdar Vaniköy'de Boğaz kenarındaki yeşilliklerin arasında yükselen inşaatın kaçak ve izinsiz yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler sonrası İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini duyurdu.
Sahte diploma üreten üretimi her geçen gün artarken; dolandırıcılar, yüklü para karşılığında bu belgeleri kendilerinden alıp kazanca çevirmek isteyenleri de dolandırıyor. Kendilerini uyanık sanan bazı kişiler, adeta kendi elleriyle tuzağa düşüyor. Adlarına düzenlenmiş sahte diplomaları kiraya verip kazanç elde etmeye çalışırken paralarını kaptıranlar, "Sahte diplomamı göndermediler" diye dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.
Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar... İkinci el teknolojik ürün satışına yeni düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş teknolojik ürünlerin bakanlık bilgi sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için alınan kararın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.
Reha Muhtar'ın hastanelik olduğunu öğrendiği andan beri oğlunun Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur gündemden düşmüyor. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.
Manisa'da bir cani dini nikahlı hamile eşini herkesin içinde acımasızca darp etti. Şiddet olayı tepki çekerken etraftakilerin kayıtsız kalması da bir o kadar gündem oldu. Ancak oturanlardan birinin neden müdahale etmediği ortaya çıktı.
Reha Muhtar'ın yoğun bakıma kaldırılması ve entübe edilmesinin ardından eski eş Deniz Uğur 'Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü' diyerek çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. Nilüfer ise 'tamamı iğrenç bir iftiradır' diyerek kızının kardeşinin istediği üzerine evine götürdüğünü ve sonra yine hastaneye getirdiğini açıkladı.
İsveç vatandaşı Andreas Szakacs dünyanın en büyük vurgunlarından birine imza attıktan sonra Beykoz'daki villasında yakalandı.
Dünyanın dört bir yanından 3 milyon kişiyi 4 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen OmegaPro kripto şirketinin CEO'su Szakacs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Emre Avcı adını aldı.
Şirket güven kazanmak adına futbol turnuvası düzenleyip Ronaldinho, Kaka gibi oyuncuları sahaya bile çıkardı.
Tüm dünyanın endişelendiği ve giderek yayılan 'Maymun Çiçeği'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Parana Nehri'ndeki bir yük gemisi M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Mürettebatın yüzünde çıkan lezyonlar olduğu belirtilirken, gemiye kimse yaklaştırılmıyor.
Kadir Doğulu iflas haberleriyle gündeme geldi. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül’ün de desteği ve ortaklarıyla kurduğu yapım şirketinin kapısına kilit vurduğu ortaya çıktı. 3 aylık maaşını alamayan çalışanlar dava açmaya hazırlanıyor.
Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.
Yeni anayasa için kolları sıvayan AK Parti çalışmalarına ekim ayında hız katacak. AYM'nin işleyişi ve yapısı konusunda önemli düzenlemeler yapılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "A'dan Z'ye yeni bir anayasa yapma arzumuzu paylaşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise "Sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor" deyip ilk 4 maddeyi işaret etti.
İran'da katliam gibi bir kaza gerçekleşti. İçinde Erbain törenlerine katılmak için Irak'a giden Pakistanlıları taşıyan otobüs İran'da devrildi.
Kazada 28 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişiyse yaralandı.
Kaza yerinden görüntüler sosyal medyada yayıldı.
'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İsmini de değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu yeni isminin 'Mücella' olduğunu söyledi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘zordayız, geçinemiyoruz, sıkıntıdayız, huzurumuz yok’ başlıklı basın toplantı düzenlendi. Ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, 'Memur çok almıyor, biz az alıyoruz' dedi ve 'Türkiye’nin en büyük mitingini yapacağız haberiniz olsun' ifadelerini kullandı.
Sunucu Kadir Ezildi nişanlandığı dönemde doktor babası Mehmet Ezildi yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Gizli olan hesabını herkese açan Mehmet Ezildi'ye dair Kadir Ezildi ilk kez konuştu ve babasına sert çıktı.
İstanbul Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ölüm raporu ortaya çıktı. Söz konusu raporda saldırıya uğrayan şahsın entübe edildiği, vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmadığı ve hatta birileri tarafından kurşunlandığı iddialarına tepki gösterdi. “FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi” diyen CHP lideri Özel, ayağının nasıl kırıldığını anlattı.
Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Prof.Dr. Tarık Yazar ise "Parmak kemiklerinde kırıklar var" diye konuştu.
Özellikle euronun artmasının ardından ekonomiyle ilgili yapılan yorumlarla gündeme gelen gurbetçilerden bir tanesi bu kez devletten 1000 euro harçlık istedi. Üstelik sadece onunla da yetinmedi.
İzmir'de yerleşim yerlerine sıçrayan yangın birçok ailenin hayalini de küle çevirdi. Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kere yandığını belirten Selim Kaya yeni hayat kurmak için geldiği İzmir'de de makus talihinden kaçamadı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feridun Düzağaç'ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık sosyal medya hesabından hamile pozunu paylaştı.
Fatih Terim'den çok sert ifade! Türkiye Milli Takımının ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'da müşteki sıfatıyla ifade verdi. Fatih Terim, Hakan Ateş için 'İtibarımı kullandı' derken Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu kendisinin yönlendirdiğine yönelik iddiaları da net bir dille yalanladı. Terim ayrıca 'Tarafımın ismimin ve ailemin yaşadığı mağduriyet bile maddi olarak hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir zarardır' dedi.
Dilan Polat,cezaevinden tahliye olur olmaz Engin Polat'ı ziyaret etti. Aylar sonra birbirini gören çiftin uzun süre gözyaşı döktüğü, Engin Polat'ın Dilan Polat'a "Konuşmayacaksın,telefon kullanmayacaksın,röportaj vermeyeceksin" gibi telkinlerde bulunduğu iddia edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceği iddiası gündem oldu.
Son günlerde dillendirilen bu iddiayla ilgili İmamoğlu ilk kez konuştu.
İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya "Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Reha Muhtar yoğun bakımdayken eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun açıklamalarda bulundu. Altun; 'Reha Muhtar yüklü miktarda alkol alıp araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır.' dedi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde köpeklerin saldırdığı Ayhan Özçelik (40) yaşamını yitirdi. Köpekler ise bugün toplanıp barınağa götürüldü.
Özçelik'in akrabası sitem edip "Biz korkumuzdan buralardan geçemez olduk. Hayvan severler gelsin o zaman, bu hayvanlara sahip çıksınlar" diye konuştu.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan olayın sokakta değil, özel mülk arazisinde yaşandığını vurguladı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarihi miras haberlerine bir yenisi daha eklendi. İlk kez ortaya çıkan bu eser büyük heyecan yarattı.
Kütahya Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda 3 bin 750 yıllık fayans silindir mühür bulundu.
Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan 3 bin 750 yıllık silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.
Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında yüksekten düşme sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar'ın entübe edildiği ve şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Yılan Hikayesi'nde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Uzun zamandır New York’ta yaşayan ünlü isim ülkeye kesin dönüş yaptı ve 'Güzel Aşklar Diyarı' dizisine dahil oldu.
Olası İstanbul depreminde meydana gelmesi muhtemel ve hayli tedirgin edici bir senaryo gündeme geldi.
Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyecek üç büyük çukur olduğu tespit edildi. Özellikle Tekirdağ tsunami riski altında!
Deprem durumunda kentte 1500 - 2000 binanın göçmesi öngörülüyor, ayrıca 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekleniyor.
Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündemde olan Ebru Gündeş Antalya-Side konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi.
Fenomen Dilan Polat tutuksuz yargılanma kararıyla cezaevinden çıktı. Son halini paylaşan Sıla Doğu'dan yeni kareler geldi. Dilan Polat çıkar çıkmaz soluğu kocası Engin Polat'ın yanında aldı.
Önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında sosyal medyada başlayan tartışma düğün salonunda kanlı sonuçlandı.
Yıldırım, düğünde karşılaştığı Tuncer'i silahını çekip vurdu. Hasan Ali Tuncer hayatını kaybetti.
Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen ve kamuoyunda 'yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman, Pendik’teki yaşadığı evde ölü bulundu.
Ekipler tarafından evde ölü bulunan Salman’ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Türkiye yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bolu, Manisa derken dün de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yangın çıktı. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, otluk alanı ateşe verip kaçan bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.
9 aydır cezaevinde olan Dilan Polat tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak olan Dilan Polat'ın kendi evine gitmemesi gözlerden kaçmadı. Geç saatlerde evine gelen avukatı Dilan Polat'ın nasıl tahliye olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde bacağı kırılmıştı. Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından Özel'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dilipak Özel'in bacağından silahla vurulduğunu iddia etti. CHP ise söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak Dilipak'a tepki gösterdi.
Dilan Polat'ın tahliye kararının ardından sinirlenen Şahan Gökbahar sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi ve Dilruba Y.'nin tutuklanmasıyla karşılaştırdı.
Sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline gelen tahliye kararı yeni bir tartışmayı da başlattı. Peki sizce Dilan Polat'ın tahliye kararı doğru mu? Buyurun ankete...
İzmir'deki yangın adeta Türkiye'nin ciğerini yaktı. Karşıyaka Yamanlar bölgesinde felakete dönüşen yangında onlarca ev küle döndü.
Ekiplerin günler süren çalışması sonucu alevler söndürülürken, söz konusu yangının mangal ateşinden çıktığı açıklandı.
Akıllara, tam bir yıl önce temmuz ayında yine İzmir'de Urla ilçesi Demirci köyünde yaşanan yangının başlangıç anına ait görüntüler geldi.
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde toplanarak eylem yaptı. Bakanlığın önüne bir bilgisayar fırlatan muhasebeciler, "Enflasyon muhasebesi kolaysa, gel kendin yap!" sözleriyle Bakan Şimşek'e tepki gösterdi.
Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat çifti gündemden düşmüyordu. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın tahliye edildiği iddia edildi. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararını Engin Polat'ın annesi paylaştı.
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney şarkıcılık hayatının yanı sıra açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son iki yılda ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Acil durum ilanından sonra Yusuf Güney'in daha önce katıldığı bir programdaki "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Güney, bu kez yeni uyarılarda bulundu.
Trafikte bir sivil polis ile araç sürücü arasına yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı. Sivil araçla ilerleyen polis memuru kendisine yol vermeyen araç sürücüsüne adeta kabusu yaşattı.
Silahıyla koşarak aracı durduran sivil polis, sonrasında ise vatandaşa demediğini bırakmadı. Vatandaş onun polis olduğunu bilmediğini söylese de ikna edemezken, polisin tavırları tepki çekti.
"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu" diyerek Acun Ilıcalı'yı hedef alan ve sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil geri adım attı. Acun Ilıcalı'dan ise yanıt gelmedi. İşte Erbil'in itirafı...
Hakem Mehmet Türkmen, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında en çok konuşulan isim oldu.
Maç boyunca aldığı kararlarla siyah-beyazlıları kızdıran hakeme bir tepki de milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.
Öte yandan hakem Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada sık sık paylaşılan yürüyüşüyle ilgili konuştu.
Farkında olmadan o şekilde yürüdüğünü belirten Erbakan "Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum" açıklamasında bulundu.
Asgari ücretliler, emekliler yılbaşı maaş zammı için şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Öyle ki sadece asgari ücretli çalışanlar değil milyonlarca özel sektör çalışanı da zammını asgari ücrete yapılacak zamma göre alıyor. 2 yılın aksine bu senenin ortasında zam yapılmaması Ocak 2025 için beklentileri artırmıştı, hükümetten buna kırmızı ışık geldi!
Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın cenaze törenine İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyeyle gelmesi ortalığı karıştı. Tabutun önünde kaos çıkınca Şafak Sezer de isyan ederek ''Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi" dedi.
Hamas, Türkiye'yle temasa geçip İsrail ile ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.
Hamas yetkilileri ABD'nin müzakerelerde "pembe tablo çizdiğini" ancak gerçeğin farklı olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes anlaşmasına eklediği maddelerde ısrarcı olacağını açıkladı.
İsrail ordusu Gazze'de TRT Arabi ekibinin aracına kurşun yağdırdı.
TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum "Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler" dedi.
Türkiye'den saldırıya tepkiler peş peşe geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda duyurduğu Gazze'ye gitme kararının dünya çapındaki yankıları sürüyor.
Abbas şimdi de CHP lideri Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.
Özgür Özel, o gün ayağı kırıldığı için Abbas'ın TBMM'de konuşma gerçekleştirdiği oturuma katılamamıştı.
Edirne'de 14 yaşındaki Duru Pakarda'nın ölümü duyanları yasa boğuyor!
Cumartesi gecesi hayata gözlerini yuman Duru'nun 17 yaşındaki arkadaşı K.C.A tutuklandı.
Duru ise son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreninde okul arkadaşları sinir krizleri geçirdi, gözyaşları sel oldu.
İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında ölen bir yunus, 6 gün boyunca başka bir yunus tarafından sürüklenerek Yeşilköy sahiline getirildi. Bilim dünyasında geniş yankı uyandıran haber, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 30 yıldır yayınlanan süreli bilimsel dergisi "Journal of the Black Sea /Mediterranean Environment"da yer aldı.
Uzmanlar şu ana kadar sadece benzer 96 vakanın olduğunu belirtti.
Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Tatlıses 45 yıllık dostunun cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Tatlıses bir süre aracından inemedi. Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile camiye gelişi sırasında da arbede yaşandı.
88 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene ünlü isimler akın etti. İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş’ın ardından gözyaşlarını tutamadı.
Otomobil piyasasında özellikle de ikinci eldeki durgunluk devam ediyor. Bunun en büyük sebebiyse araç almak isteyenlerin tercihlerini sıfırdan yana kullanması.
Güvenlik paketinin zorunlu olmasına 13 gün kaldı ve ellerindeki araçları bitirmek isteyen galeriler de ay sonundan sonra satamayacak araçları için kampanyalarını hızlandırdı.
Ay sonuna kadar büyük kampanyalar beklenirken, uzmanlar Eylül'den sonra hem sıfır hem de ikinci elde fiyatların yüzde 10-15 aratabileceğini söylüyor.
Sadakatsiz dizisinin ardından onlarca iddialı projeden teklif alan Cansu Dere'nin yeni adresi sonunda belli oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu gelen teklifler arasından yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisini seçti.
Erzurum'da 4 çocuk babası adam, sabah işe giderken sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan 40 yaşındaki adam, sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısından karate hareketleri yaparak kurtuldu. Geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirten adam, "Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu." dedi.
Kariyeri boyunca ardı ardına başyapıtlar üreten Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. Aktörün çocuklarının yaptığı açıklamaya göre, Delon 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında hayata gözlerini kapadı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle yıkıldı ve İzmir deplasmanında 2 puan bıraktı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-lacivertlilerde İzmir'deki puan kaybı da moralleri bozdu.
Spor yazarları ise alınnan beraberliğin faturasını teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti: Bu beraberliğin izahı yok!
İddialı ve cesur tarzı ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade modaya uydu ve başına eşarp taktı. Ünlü ismin tarzı hiç beğenilmedi ve 'hiç olmuş mu?' yorumları yapldı.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak THY'nin Afrika seferleri için önlem aldığı iddiası sosyal medyada kendine geniş yer buldu. THY'den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserlerini yenmeyi başaran Aydemir Akbaş'ın yıllar önce söylediği sözler dikkat çekti. Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ve mal varlığı açıklaması yeniden gündem oldu.
TBMM önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlamış ardından 'Can Atalay' görüşmesinde kanlı kavgaya sahne olmuştu. MHP lideri Bahçeli olaylar sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir." ifadelerini kullandı.
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden olan Hababam Sınıfı'nda 'bacaksız' rolüne hayat veren Tuncay Akça geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı bir türlü çözemedi. Ünlü şarkıcı sonra olarak evinin ederini söyledi ve kiracısının 5 bin TL öderken yaptığı zammı açıkladı. Demet Akalın evinin değerinin de 35 bin TL olduğunu ifade etti.
Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar, bir yandan evlerinin yanmaması için diğer yandan canlarını kurtarmak için mücadele ettiler. Bazı vatandaşların alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle yaşadıkları panik ve korku cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Survivor All Star kadrosuna sonradan dahil olan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın konuğu oldu. Survivor'a yeniden katılmasıyla ilgili Hülya Avşar açık açık "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" diye sordu.
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sefa Sirmen, deprem yönetmeliğine uygun yapılan binaların yıkılmadığını belirtti. Sirmen, "Tabloyu gün doğarken gördük" derken o dönem ilk yardım Saddam Hüseyin'den geldiğini belirtti.
Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan görüntülerle ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın" yorumunda bulundu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e yaptığı açıklamalarda İstanbul'daki en riskli ve en güvenli bulduğu bölgeleri sıraladı. Öte yandan olası korkutucu depremin kaç saniye süreceğini de söyledi.
Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı. Söz alan Ahmet Şık konuşmasına, "Sizde hiç utanma yok" diye başladı. Bu sözlerin ardından vekiller birbirine girdi. Yumruklar, tekmeler havada uçuşurken oturuma iki kez ara verildi.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşananlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 5 kişi hakkında hapis istendi.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz son dönemde pahalılığı ile herkesin dilinde olan Bodrum'da hem ev hem tekne aldı. Yılmaz, Yalıkavak’ta yer alan yazlık evi için 4 milyon Euro ödedi. Yılmaz'ın lüks tekne içinse 700 bin Euro harcadığı iddia edildi.
ÖZEL | Afrika'da başlayan ve Avrupa ve Asya'dan gelen ilk vaka haberleriyle maymun çiçeği hastalığı tüm dünyanın gündemine oturdu.
Türkiye'den yakından takip edilen 'Mpox virüsü' ile ilgili Mynet'e değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Songül Özer, hastalığın belirtileri ve nasıl bulaştığıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
6-12 gün içinde belirtilerin başladığını belirten Özer, söz konusu hastalığın ölümcül olabileceğini ve hangi kişilerin risk altında olduğunu da açıkladı.
Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme yerleşti. Görüntülerde yol kenarında mısır satan küçük bir kız ve gurbetçi müşterisi arasında samimi bir diyalog kuruldu. Arabasından inerek mısır satın alan gurbetçi 25 TL yerine 50 Euro (18350 TL) ödeme yapınca gündem oldu. O anlara yorum yağdı.
Bir doktorun adamlarıyla beraber hastaneyi basıp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan doktorun hastane içinde, "Ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir." dediği öğrenildi.
Son günlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Dilan Çıtak, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu. Sahnede babasının şarkısını seslendiren Çıtak, Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti. O anlar kısa sürede gündem oldu.
Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. "Arda Turan Yüzleşme" adıyla yayınlanan belgeselde Arda Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm, gündem oldu.
Turan, şarkıcı Berkay işe yaşadığı bar kavgası hakkında samimi itiraflarda bulundu.
"En yanlış olduğum konu" diyerek bahsettiği olayla ilgili Turan "Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" diyerek adeta öz eleştiri verdi.
Yayınlandığı dönemde sosyal medyada fenomen hale gelen şiddet ve küfürlü sahneleriyle dikkat çeken Sıfır Bir dizisi oyuncusu Tümer Adakaner dün kendi işletmesinde sırtından vuruldu.
Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'tan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu entübe edildi.
Ünlü rapçi Blok3 ile aşkı kısa süren Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu kameraları fark eder fark etmez hemen erkek arkadaşının elini bıraktı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Zeynep Koçak çıktığı yayında yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada çirkin yorumlar aldı. Zeynep Koçak en sonunda isyan ederek konunun sürekli eski aşkı Oğuzhan Koç'a bağlandığını da söyledi.
Ukrayna'nın karşı atağa geçmesiyle kızışan savaşın önemli aktörlerinden biri de Belarus.
Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko nükleer silah kullanma konusunda son noktayı koydu.
"Kırmızı düğmeye çoktan basıldı" diyen Lukaşenko'nun, dünyanın korktuğu hamleyi yapmamak için tek şartını açıkladı.
Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akbaş yoğun bakıma alındı. İbrahim Tatlıses yakın dostu Akbaş için sevenlerinden dua istedi.
17 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı Hadise ile aşk dedikodularına karıştı. Okan Buruk'a bu iddialar soruldu, sorular cevapsız kaldı ancak Buruk'un gülümseyen ve göz kırpan tavırları gündem oldu.
Uzun süredir gündemde olan Sokak Hayvanları Yasası hakkında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de isyan etti. Selin İmer "Kendi türümden utanıyorum" derken sözlerini de sansürledi.
Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, eşini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis tarafından uzun süredir aranan Sarnıç, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından Yusuf Güney aylar önceki sözleriyle gündem oldu. Güney'in "yakında 3-4 ay içerisinde bir virüs daha geliyor. Kuş gribine benzer bir grip geliyor. Hayvansal gıdalardan bulaşacak' sözlerine 'Ben inanmaya başladım artık' yorumları yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabiri caizse sular bir türlü durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybetmiş ve görevi Özgür Özel'e devretmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu aşamada Özel'i desteklemişti. Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde eden ve Türkiye'de birinci parti olan CHP'yi yeniden ele geçirmek isteyen Kılıçdaroğlu planını yaptı!
İbrahim Çelikkol'un Netflix için çekilecek dizisi “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” için hazırlıklar sürüyor. Çelikkol'un partneri de güzel oyuncu Yasemin Allen oldu. İkilinin partnerliği ise şimdiden merak ediliyor.
MasterChef'in ilk gününden itibaren tavırlarıyla dikkat çeken Deniz bu sefer de ağzını bozdu. Deniz'in Zeynep'e sözleri sosyal medyada tepki çekti. MasterChef izleyicileri "Acil gönderilmeli" dedi.
Dilan Polat'ın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Neslim Güngen koğuşta hanımağa oldu. Güngen'in koğuşundan 3 öğrenciye burs verdiği ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Güngen'in cezaevini detoks kampı gibi gördüğünü söyledi.
2020 yılında nikah masasına oturan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebek heyecanı yaşıyor. Oyuncu çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.
Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı. O yoruma Galatasaray'ın süperstarı Icardi'den yanıt geldi!
Kira fiyatları neredeyse her ay gündeme gelirken, hem ev sahipleri hem kiracılar adeta ne yapacağını şaşırdı. Elazığ'daki bir kira ilanı ise dikkat çekti. İş yerini kiraya vermek isteyen adam, kiracılardan talep ettiklerini seçenek halinde cama astı. İş yeri sahibinin kira bedeli olarak 100 litre mazot istemesi ise görenleri şaşkına uğrattı.
Yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren güzel oyuncu Deniz Baysal imaj tazeledi. Baysal, uzun zamandır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyattı ve kestirdi. Ünlü ismin yeni hali takipçilerinden tam not aldı.
Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu. Ayanoğlu aylar sonra görüntülendi ve tatil önerisi verdi. Ayanoğlu'na 1.200 TL'lik lahmacun sorulunca 'tatil için Alaçatı'ya gittim fiyatlar normaldi, bu fiyatlara denk gelmedim' dedi.
Burak Özçivit son dönemde aldığı kilolar ile gündemdeydi. Göbekli haliyle herkesi şaşırtan Özçivit'e 'göbek çok konuşuldu bu yaz...' diye soruldu. Ünlü oyuncu kilo almasının sebebini 'proje için' diyerek açıkladı.
Adı önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sonra da yabancı bir yönetmenle anılan Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu. Hadise'nin ekibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar 'sığınmacı' yorumuyla gündem oldu. Gökbakar; '10-15 seneye Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görmeye başladığında aklı başına gelecek bu halkın' diyerek adeta isyan etti. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.
Ağustos ayının en ucuz 10 sıfır aracını sizler için derledik. En düşük fiyat ise 830 binden başlıyor.
Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor
Acun Ilıcalı uzun zamandır birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ilıcalı'nın düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla’daki bir otelin tüm odalarını kapattığı iddia edildi.
Bazı araç kiralama şirketleri vatandaşı adeta canından bezdirdi! Kimisi depozitoları geri vermiyor kimileri de daha önceki kazaları güncel gibi göstererek vatandaşı kandırmanın derdinde. Otomobil almak giderek zorlaşınca insanların tercihi de araç kiralama oldu! İstanbul'da günlük ortalama araç kiralama bedeli 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.
Emeklilik tarihi, prim günü hesaplama ve tabi ki emekli olduktan sonra alınacak maaşın tutarı! Senenin başından bu yana gündemin en önemli maddelerin biri de emeklilerin durumu. Sayısı milyonları aşan vatandaş, emekli olma hayali kuruyor. İşte yüksek emekli maaşı almanın yolları!
Son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçi Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Akgül, aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Manisa FK maçındaki 3'üncü golü sonrası yaşadığı sevinç herkesin gözlerini doldurdu. Atılan gol sonrası saha kenarına gelen İstanbulsporlu futbolcular, golü kansere yakalanan genç takım arkadaşları Baran Alp Vardar'ı görüntülü arayarak kutladı.
Dünyaca ünlü giyim markası Nike'tan alışveriş yapmak isteyenler büyük şok yaşadı. Yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle Nike online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı.
Kiralık veya satılık emlak ilanı koyacaklar için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor.
Asgari ücrete ara zam yapılmaması, vergi dağılımında adaletsizlikler, elektrik ve doğal gaz zamları derken 3 sendikadan miting kararı geldi.
Dünya olimpiyat oyunlarının heyecanını yaşarken, Rusya Satranç Federasyonu'ndan gelen açıklama herkesi hayrete düşürdü. Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi. Gözaltına alınan Abakarova, geçici men cezası alırken, ortaya çıkan görüntüler bir anda tüm dünyada gündem oldu.
BTK, Roblox'a erişim engeli getirdi. Karara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Türkiye'de bir erişim engeli haberi daha! Instagram'ın ardından bu sefer de 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a erişim engeli getirildi.
İsmail Kartal döneminde takıma katılan ancak geldiği günden bu yana Fenerbahçeli taraftarlarla yıldız bir türlü barışmayan Rade Krunic, Lille maçına ilk 11'de başladı. Jose Mourinho'nun bu kararı tartışma yaratırken, Bosna Hersekli futbolcuyu sahada gören sarı-lacivertliler adeta sinir küpüne döndü. Maç boyunca etkisiz bir performans ortaya kayan Krunic yine tepkilerin odağı haline geldi. Sosyal medyada ise Krunic'in dün akşamki performansına ait paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Eleştiriler çığ gibi büyüdü.
Ebrar Karakurt, Çin zaferi sonrasında kendisini hedef alan Furkan Bölükbaşı'na yanıt verdi. Karakurt paylaşımında "Arkadaşlar kim bu lavuk???" dedi.
Lille deplasmanında sarı lacivertlilerin en büyük mutluluğu Saint Maximin'in performansıydı! Yıldız kanat oyuncusu, fizik olarak güçlenince takıma ne kadar çok katkı vereceğini göstermiş oldu. Edin Dzeko ise kaçırdığı gollerle tepki çekti. İşte maç sonu yorumları...
Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray şimdi de Kerem Aktürkoğlu kriziyle sarsıldı. Süper Kupa'nın devre arasında oyundan alınan Kerem'in yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Şişeleri tekmeleyen Aktürkoğlu'nun "Bir daha formayı giyenin ....." dediği iddia edilirken, futbolcunun menajeri Florya'ya çağrıldı. Milli futbolcudan ise iddialarla ilgili olarak açıklama geldi.
BYD'nin ardından Çinli Chery de Türkiye'ye geliyor. Yatırım için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa öne çıktı.
Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Niğde Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi.
Geçen sezon şampiyonluk yarışında rekabet sağlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferlerine tek tek devam ediyor. Fenerbahçe, Saint Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray da Batshuayi, Jellert ve Sara'ya imza attırdı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu yıldız isim Liverpool'a imza atıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bebeklerin vatandaşlık hakkı kazanması adeta bir sektörün oluşmasına yol açtı. Aracı şirketler 'çocuğum çifte vatandaş' olsun diyenlere hem vize hem doğum hizmeti sağlıyor. Bu hizmetin bedeli de 25 bin dolar.
AK Partili kurmaylar sosyal güvenlik sisteminin son ekonomik olaylardan dolayı bozulduğunu belirterek 'sistemi sil baştan' ele almaya karar verdi.
Borsa İstanbul'da %6,72'lik düşüşün ardından saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi!
Tatil sezonunda bu yıl rota değişti. Şişirilen fiyatlar ve Yunan adaları seçeneği sonrası getirilen Instagram yasağı da tuzu biberi oldu; Çeşme sokakları bomboş kaldı. Önceki yıllarda iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun olan Alaçatı gecelerinde sessizlik hakim. Daha önceleri rezervasyonla dahi yer bulunamayan işletmeler, şimdilerde fix menü yaparak müşteri çekmeye çalışıyor.
- Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta şok eden bir düşüş yaşadı.
- Yatırımcılar düşüşün ardından borsanın ne zaman yeniden yükseleceğini, önümüzdeki dönemde hangi seviyelerin görüleceğini merak ediyordu. Uzmanlar o sorulara yanıt verdi.
- Yılsonunda BIST100 endeksi için 13 bin puan öngörüsünü açıklayan analistler, Başka gelişmekte olan ülke piyasaları Türkiye dahil olmak üzere yükseliş patikasına dönebilir. Ancak öncesinde kötü fiyatlama dönemini yaşayacak gibi duruyoruz” dedi.
- Konut satışı ve otomobil piyasası için fahiş artışların önüne geçecek en etkili adımlardan biri 15 Eylül’de atılıyor.
- Hükümet ilan piyasasında dolandırıcılığın önüne geçecek hamleyi yapıyor.
- Konunun detaylarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı.
- Bolat, konut satışı öncesinde e-Devlet üzerinden emlakçı yetkilendirilmesi zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Otomobil sektöründe de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.
Instagram'a yönelik erişim yasağı sonrasında Türkiye ile META yöneticileri arasında görüşmeler devam ediyor. META'nın yaşanan gelişmeler sonrasında Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan açtığı ortaya çıktı.
Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024'ün en çok konuşulan ismi oldu. Cinsiyet testinden geçemeyen Khelif için Macaristanlı Anna Luca Hamori'nin "Kazanamam o erkek" dediği anlar ortaya çıktı.
BTK'nın kararıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'a erişim engellendi.
E-ticaret için de kullanılan Instagram hakkında nedeni açıklanmayan kararın 1,9 milyar liralık hacmi etkileyebileceği belirtildi.
E-ticaretin başka bir platforma kayması da söz konusu.
En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fark aylık ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu.
Olimpiyatlardaki yaptığı atışla tüm dünyanın gündeminde olan Yusuf Dikeç’ten katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Dikeç, rahat tavırlarının arka planını anlatırken manidar bir açıklamaya da imza atarak “Geçen sene olimpiyat kotasının verildiği yarışmadan 3 gün önce elimden silahımı aldılar. Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.
Fed yeni faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada yine faizler sabit tutuldu. Son 8 toplantıda faiz değişikliğine gitmeyen Fed, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi.
Özgür Demirtaş'ın sözlerine Mert Başaran'dan yanıt geldi. Başaran yaptığı açıklamada "Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme..." dedi.
- Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi piyasaları da etkiledi.
- Dolarda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
- Orta Doğu'da artan gerilim sonras dolar kuru da tırmanışa geçti.
Türkiye
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz" sözleriyle sinyal verdiği SGK sigorta primleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı.
- Böylece prim borçlarıyla ilgili ilk haciz haberi Mersin'den gelmiş oldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada yarından itibaren çevreye çöp atanlara para cezasının uygulanacağını ifade etti. Özcan cezanın üst sınırının 14.407 TL olduğunu aktardı.
- Türkiye'de konut fiyatları özellikle büyükşehirlerde yüksek fiyatlı seyrederken konut satışları ve fiyat artış hızı da yavaşladı.
- Bu dönemde konuta yatırım yapmak isteyenler ise en doğru yerde en doğru konutu satın almak istiyor.
- Gayrimenkul uzmanları hem düşük fiyatlı hem de getirisi daha yüksek konutlar için bazı lokasyonlara işaret etti. İşte detaylar...
- Türkiye'nin ara eleman sorunu devam ediyor.
- İnşaat sektörünün ardından mobilya sektöründe de eleman krizi yaşanıyor.
- Maaşların yükselmesine karşın işverenler eleman bulmakta zorlanıyor.
- Mobilya sektöründe ara eleman ücreti asgari ücretin 3 katına çıkmış durumda.
Şikayetlerin hepsi aynı: Geciken uçuşlar, giderek artan rötarlar ve gerilen sinirler! Son haftalarda Türkiye'deki uçaklar çok fazla rötar yapıyor. Rötar mağduru yolcu sayısı giderek artıyor. Rötarların saatine göre haklarınızı biliyor musunuz?
İstanbul'da son taksi zammının ardından taksiciler fiyatları güncellemek için sıraya girdi.
Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Zammı makul bulan taksici Emre Kaya, "İnsanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz" diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu belediyeleri işaret etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düğmeye basıldığını duyurmuştu.
- SGK'ya borçlar iki aşamalı olarak tahsil edilebilecek. İsteyen belediye, arsa ile ödeme yapabilecek.
- Ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi konusunda açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasında, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Sırtında küfeyle platforma gelen Özel, "Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız" dedi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı bir paylaşımı alıntılayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, teşekkür ederek "Ankara’dan arayıp affınızı isteyen olursa, sonuna kadar direnin" dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları gergin bir ortamda başladı. 320 binden fazla seyircinin açılış törenine katılması bekleniyor. İsrail'in turnuvaya katılması bölgedeki tansiyonu iyice tavan yaptırmış durumda. Demiryollarında kundaklama olayları ve havalimanında bomba ihbarı gibi gelişmeler üzerine gergin bekleyiş son buldu ve Olimpiyatlar başladı.
Zaten kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşa kötü haber! Yaz sezonuyla birlikte tayinlerin olması, üniversite tercihleri ve düğünlerle birlikte kiralık daire konusunda talep patlamasının olacağı öngörülüyor. Kira talebinin %30 oranında artacağı ifade edildi.
Türkiye'de yaşarken sizi en çok zorlayan şey nedir? Bu soru son dönemde anket firmalarının bir numaralı sorusu. Yanıtına baktığımızda ise herkesin cevabı çok net: Hayat pahalılığı!
Kiralardaki fahiş artık, gün aşırı gelen zamlar özellikle İstanbul'da vatandaşı derinden sarsıyor. Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken, gazeteci Gürkan Zengin'den vergi ve enflasyon çıkışı geldi. İşte o konuşma...
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çok çarpıcı bir çıkışa imza attı.
Mehmet Şimşek'i "en yakın arkadaşı" olarak tanımlayan Babacan "Şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak" ifadeleriyle dikkat çekti.
- Milyonlarca emeklinin temmuz ayıyla birlikte alacağı zamlı maaşlar kesinleşti. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilirken emekliye seyyanen zam ve refah payı da rafa kalkınca emekliler ek ödeme fırsatı olarak emekli promosyonlarına yöneldi.
- Bankalarda da yarış kızıştı, promosyonlar 25 bin TL'ye dayandı. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası'nın güncel emekli promosyonları ne kadar?
- Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.
- Araç almak isteyenleri ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti.
- ÖTV indiriminde 70 kilometre detayına ise dikkat edilmesi gerekiyor.
AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahipsiz hayvanlara ilişkin hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili o maddeyi işaret ederek "Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim" dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını ve beyninde kist tespit edildiğini aktardı.
SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye belli oldu!
- Araç sahiplerini ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı.
- ÖTV zamlarının ardından araç sahipleri akarkayıt fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ederken bu kez indirim haberi geldi.
- Motorin fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına yansıdı.
- Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım geldi, bankalara talimat gönderildi.
- Bankanın yeni adımı sonrası ise mevduat faizlerinde tablo değişti.
- Mevduat faizinde birkaç puanlık artış bekleniyor.
TBMM'de DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı. Eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin eleştirilere Özel, "Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız. Kemal Bey, hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi" cevabını verdi.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından bankalar da promosyon ödelerinde artış yapmaya başladı. Devlet bankalarıyla başlayan süreç özel sektöre de yansıdı. Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar dayandı ama SGK uzmanından vatandaşa canlı yayında uyarılar geldi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan yıldız golcü Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarafından resmen açıklandı. Faslı forvet bugün İstanbul'a geliyor. Daha önce Sevilla ile hem dünya kupasında hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya çıkan En-Nesyri, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.
Kadın kuaförleri için getirilen, "Pazar günleri kapalı olma" zorunluluğu isyan ettirdi. Çalışanlar kadar müşterilerin de mağdur olduğunu iddia eden kuaförler, alınan kararı İstanbul'da protesto etti.
Söz konusu yeni uygulamayla özellikle çalışan kadınların mağdur olacağı belirtilirken, pazar günü düğünü olanlar için bir istisna söz konusu.
Kuaförler; gelinin ablası, kardeşi, yakınları içinse bir dönemin sona erdiğini belirtiyor.
'Fergio House' olayında organizatör F.G. bugün tahliye oldu. F.G.'nin iki koruma eşliğinde cezaevinden helikopterle ayrılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek" açıklamasına gazeteci Murat Yetkin yanıt verdi. Yetkin yaptığı açıklamada Bahçeli'nin asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.
- Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
- Enflasyonun düşmesinin ardından faiz indirimi gelecei iddialarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan temkinli yaklaşmıştı.
- Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB temmuz ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı.
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında 'kriz var' iddiası bir anda gündem yarattı.
CHP'nin 'Eğitim Maratonu' etkinliğinde ikili arasında soğuk rüzgarların estiğini belirten gazeteci Altan Sancar, yaşanan o detaya dikkat çekti.
Son günlerde ortaya çıkan sosyal medya hesaplarından da adeta 'savaş' açıldığını belirten Sancar, "Bunu gizlemenin bir anlamı yok. Yavaş ve İmamoğlu arasında bir soğukluk olduğunu bütün CHP açık açık konuşuyor" dedi.
- "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialarına ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
- DMM iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dolandırıcılık amaçlı olduğunun altını çizdi.
Yaz sezonu başlar başlamaz Bodrum bu kez sahilleriyle değil pahalılığıyla gündeme geldi. Bodrum'daki yeme içme fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle binlerce vatandaş Yunan adalarını tercih etti. Bodrum'daki otelciler birliği başkanının 'Bodrum biterse Türkiye biter' çıkışı da çok konuşulmuştu. Bodrum'a herkesin gitmemesi gerektiğini savunan Fatih Altaylı, "Sardunya da pahalı ama orada Sardunya'da adam düzüyorlar manşetleri atılmıyor" dedi.