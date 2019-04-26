Extinction Rebellion'a Banksy desteği

LONDRA (AA) - Londra’da merkezi yerlerde 11 gün boyunca işgal eylemi yapan Extinction Rebellion göstericilerinin kamp yerinde, grafiti sanatçısı Banksy’ye ait olduğu düşünülen bir çizim bulundu.

Çevreci grup Extinction Rebellion’ın 11 gün boyunca işgal ettiği Marble Arch’ta bir duvarda sokak sanatçısı Banksy’ye ait olduğu düşünülen bir resme rastlanıldı.

Toprağa fidan diken ve elindeki kürekte Extinction Rebellion’ın simgesini taşıyan bir çocuğun tasvir edildiği resmin yanında da "Bu anda çaresizlik biter, taktikler başlar" mesajı bulunuyor.

"Yeraltı gerilla grafiti sanatçısı" olarak tanınan ancak gerçek kimliğini gizli tutan Banksy, özellikle Filistin’e verdiği destekle ve Filistin’de İsrail işgaline karşı çizimleriyle dünya gündemine gelmişti.

- İşgal eylemleri

Çevreci eylemciler, 15 Nisan Pazartesi günü başlattıkları ve 11 gün boyunca süren protestolarında, Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti.