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Extinction Rebellion'a Banksy desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Londra’da 11 gün boyunca işgal eylemleri yapan çevreci grubun kamp yerinde, grafiti sanatçısı Banksy’ye ait olduğu düşünülen çizim ortaya çıktı - Toprağa fidan diken ve elindeki kürekte Extinction Rebellion’ın simgesini taşıyan bir çocuğun tasvir edildiği resme "Bu anda çaresizlik biter, taktikler başlar" mesajı eşlik ediyor

LONDRA (AA) - Londra’da merkezi yerlerde 11 gün boyunca işgal eylemi yapan Extinction Rebellion göstericilerinin kamp yerinde, grafiti sanatçısı Banksy’ye ait olduğu düşünülen bir çizim bulundu.

Çevreci grup Extinction Rebellion’ın 11 gün boyunca işgal ettiği Marble Arch’ta bir duvarda sokak sanatçısı Banksy’ye ait olduğu düşünülen bir resme rastlanıldı.

Toprağa fidan diken ve elindeki kürekte Extinction Rebellion’ın simgesini taşıyan bir çocuğun tasvir edildiği resmin yanında da "Bu anda çaresizlik biter, taktikler başlar" mesajı bulunuyor.

"Yeraltı gerilla grafiti sanatçısı" olarak tanınan ancak gerçek kimliğini gizli tutan Banksy, özellikle Filistin’e verdiği destekle ve Filistin’de İsrail işgaline karşı çizimleriyle dünya gündemine gelmişti.

- İşgal eylemleri

Çevreci eylemciler, 15 Nisan Pazartesi günü başlattıkları ve 11 gün boyunca süren protestolarında, Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti.

Eylemlere polis müdahalelerinde binden fazla eylemci gözaltına alınmıştı.

Eylemciler dün son olarak Londra Borsası önünde kısa süreli işgal gerçekleştirmiş, akşam Hyde Park’taki ifade özgürlüğünü simgeleyen “Konuşmacı Köşesi”nde “kapanış” gösterilerini yapmıştı.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyor.

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion bu ay İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda da çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Banksy Extinction Rebellion ingiltere Londra Marble Arch

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