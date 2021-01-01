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Exxen abonelik ücreti sonunda belli oldu

01.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Exxen abonelik ücreti sonunda belli oldu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’in abonelik ücreti sonunda belli oldu. İşte Exxen abonelik ücreti ve diğer detaylar.

Acun Ilıcalı’nın yıllık 900 milyon TL yatırım yapacağını açıkladığı dijital yayın platformu Exxen 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Son 2 haftadır Exxen’de gösterilecek olan diziler ve programlara ilişkin fragmanlar sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı.

İçerik yelpazesi iyiden iyiye netleşen Exxen’in fiyatı da sonunda belli oldu. Acun Ilıcalı Exxen’in aylık abonelik ücretini 9.90 TL olarak açıkladı.

Hali hazırda Netflix, BluTV, Amazon Video Prime ve benzeri dijital yayın kanallarının aylık abonelik fiyatı 20 TL civarlarında. Dolayısıyla Exxen’in rekabetçi bir fiyatla sektöre giriş yaptığını söyleyebiliriz.

Elbette Exxen’in içerik olarak diğer dijital içerik sağlayıcılarına kıyasla farklı bir yerde konumlandığını söylememiz gerekiyor. Zira Acun Ilıcalı Exxen içeriğini ağırlıklı olarak YouTuber olarak tanımladığımız kitleden oluşturdu. Aleyna Tilki, Enes Batur, Orkun Işıtmak, Hasan Ali Kaya gibi YouTube’ta belli izleyici kitlesine ulaşmış olan isimler Exxen’de de karşımıza çıkacaklar.
Elbette bu planın ne derece geçerli olacağını zaman gösterecek. Zira YouTube’ta bu kanalları izleyen kitlenin iş ücret ödemeye geldiğinde nasıl davranacağını kimse bilmiyor. Gerçi herşey bir yana 10TL’lik abonelik ücretinin de hayli makul olduğu söylenebilir.

Bu arada dip not olarak belirtelim. İzleyiciler Exxen’i 1 hafta ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler.

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