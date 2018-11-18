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"Exxon Mobil'in Kıbrıs açıklarındaki arama faaliyetleri istikrara katkıda bulunmamaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğal gaz arama faaliyeti başlatması, bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır" - "Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz" - "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketi'nin Kıbrıs Adası açıklarında arama faaliyeti başlatmasının bölgenin istikrarına katkıda bulunmadığını ve sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebileceğini belirterek "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğal gaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, GKRY'nin, "Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğu" söylenerek Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eş güdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız."

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