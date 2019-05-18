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ExxonMobil Basra’daki personellerini tahliye ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:51 | Son Güncelleme

BASRA (İHA)-ABD’nin Irak’taki Büyükelçiliği’nde görev yapan memurlarını geri çekmesinin ardından ABD’nin büyük petrol şirketlerinden biri olan ExxonMobil’in de Irak’tan çekildiği bildirildi.Irak’ın güneyindeki Basra’da yer alan Kurna petrol sahalarında faaliyet gösteren ExxonMobil’in personellerini tahliye ettiğini açıklandı.

BASRA (İHA)-ABD’nin Irak’taki Büyükelçiliği’nde görev yapan memurlarını geri çekmesinin ardından ABD’nin büyük petrol şirketlerinden biri olan ExxonMobil’in de Irak’tan çekildiği bildirildi.
Irak’ın güneyindeki Basra’da yer alan Kurna petrol sahalarında faaliyet gösteren ExxonMobil’in personellerini tahliye ettiğini açıklandı. Edinilen bilgilere göre dün cuma gününden itibaren personellerini gruplar halinde çeken şirketin bir başka grubu da bu sabah Irak’ta ayrıldı. Şirket personellerinin bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ofisine yerleştirirken, bir kısmının hala Basra’da kaldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Petrol Bakanlığı ExxonMobil’in personellerinin tahliyesinin Basra’da petrol üretimine etki etmeyeceğini duyurdu.

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