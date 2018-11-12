ExxonMobil'in sondaj gemisi Kıbrıs'ta

Sondaj çalışmalarının 15 Kasım'da başlaması planlanıyor.Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin sert muhalefetine neden olan sondaj faaliyetleri konusunda yeni bir adım attı. ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in Kıbrıslı Rumlarla yaptığı anlaşma çerçevesinde hidrokarbon arama çalışmaları yapmak üzere gönderdiği "Stena IceMax" adlı sondaj gemisi, adanın güneyindeki sondaj bölgesine vardı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Rum yönetiminin adanın güneyinde ilan ettiği 13 parselden 10'uncusuna ulaşan geminin 15 Kasım'dan itibaren sondaj çalışmalarına başlamasının beklendiği belirtildi. Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, 25 Şubat 2019'a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex bildiriminde bulunarak diğer gemileri "Stena IceMax"e 500 metreden fazla yaklaşmamaları için uyarmıştı.

Rum bakandan açıklama

Rum gazetesi Cyprus Mail'in internet sitesindeki habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotiripis, sondaj çalışmalarına dair planlarının önceden tasarlandığı şekilde uygulandığını ve uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Kıbrıslı Rum milletvekillerini bölgedeki sondaj faaliyetlerine dair bilgilendirdiği basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Lakkotiripis, iki kuyuda sondaj çalışmaları planlandığını ve çalışmalar neticesinde "mümkün olan en iyi sonucu" almayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.