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Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni üst seviye yongası Exynos 1000, Snapdragon 875’ten daha güçlü olabilir. İşte detaylar.

Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Samsung önümüzdeki günlerde yeni yonga setini tanıtacak. Şimdiye kadar tasarladığı yonga setleriyle genel olarak Qualcomm’un gerisinde kalan Samsung yeni üst seviye yongasıyla şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Özellikle üst seviye modellerinde çift yonga kullanan ve bu yüzden yoğun olarak eleştirilen Samsung, yeni Exynos yongasıyla durumu tersine çevirme çabasında.

EXYNOS 1000 SNAPDRAGON 875'İ GEÇTİ

Sızdırılan son raporlara göre Samsung’un yeni üst seviye Exynos yongası, Qualcomm tarafından tasarlanan Snapdragon 875’ten bile daha güçlü.

Geçtiğimiz gün Samsung’un yeni yonga seti Exynos 1000’in performans testi sonuçları ortaya çıktı. Yayınlanan sonuçlara göre Samsung’un yeni yongası tek çekirdekten 1302 puan, çok çekirdekten ise 4250 puan almayı başardı.

Daha önce Qualcomm’un yeni yongası da aynı performans testinde ortaya çıkmış ve daha düşük puanlar almıştı.

Snapdragon 875 aynı testten tek çekirdekte 1159 puan, çok çekirdekte ise 4090 puan aldı. Elbette bu söylentilerin ne derece doğru olduğu şimdilik gizemini koruyor. Zira sızdırılmış bir ekran görüntüsü mevcut değil.

Dürüst olmak gerekirse Samsung’un Qualcomm’dan daha güçlü bir yonga seti üreteceği kulağa pek gerçekçi gelmiyor. Belki bu puanlar yüksek RAM kapasitesiyle desteklenmiş bir Exynos yongasına ait olabilir. Fakat eşit şartlarda bir Exynos’un Snapdragon’dan iyi olması biraz zor.

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