Exynos 2200’dan güç alan telefonun test sonuçları

Yıllardan beri ürettiği Exynos yongalarını bütün segmentlerdeki cihazlarında kullanan Güney Koreli şirket, bu politikasını 2022’de de devam ettirecek.

Hatta Samsung’un Exynos ile donattığı telefonların ağırlıklı olarak Türkiye ve Avrupa’da satışa çıktığını da hatırlatalım.

Şimdi gelelim önümüzdeki yıl Exynos 2200 ile gelmesi beklenen yeni S modeline. Hali hazırda gelişim aşamasında olan Exynos 2200 ilk olarak Galaxy S22 serisinde kullanılacak.

Serinin amiral gemisi modeli S22 Ultra’ya da güç verecek olan bu yonga seti geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı.

Tek çekirdek testinden 691 puan alan Exynos 2200’lı S22 Ultra modeli çok çekirdek testinden ise 3167 puan aldı.

Bu puanların üst segment bir modele göre normal olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada dip not olarak belirtelim. Samsung S22 serisinde Snapdragon 898 yonga setine de yer verecek. Muhtemelen bu modeller yine ABD, Çin ve Güney Kore’de satışa çıkacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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