HABER

Exynos 9820 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S10 modellerine güç verecek olan Exynos 9820 yonga seti bugün tanıtıldı. Bir önceki Exynos yonga setine göre daha fazla performans sunan Exynos 9820’nin tüm özellikleri haberimizde.

Exynos 9820 ortaya çıktı

Mobil yonga seti üreticileri Qualcomm ve Apple’a rakip olan Samsung, son dönemde tanıttığı yeni Exynos yonga setleri ile büyük beğeni toplamıştı. Güney Koreli teknoloji üreticisi bugün ise 2019 yılında tanıtılacak olan ve Galaxy S10 modellerine güç katacak olan Exynos 9820 yonga setini tanıttı.

Exynos’un 9820 numaralı yeni işlemcisi AI yani yapay zeka ile güçlendiriliyor. Neural Processing Unit (NPU) nöral işlemci ünitesi ile gelen bu yonga seti Kirin 980 ve Apple A12 Bionic yonga setleri gibi 7 nanometre üretim süreci ile üretiliyor.

Extreme Ultraviolet Lithography üretim süreci ile üretilen bu yonga seti 5G modeli ile dikkat çekiyor.

LTE Cat.20 modemi ile indirme ve yükleme hızlarında çığır açacak olan bu yonga seti Cortex-A75 ve Cortex-A55s işlemcilerinin birleşiminden oluşuyor.

Cortex-A75 performans için odaklanacakken, Cortex-A55s ise batarya performansı için devreye girecek. Tek çekirdek bölümünde bir önceki Exynos’a göre yüzde 15 ile yüzde 20 arasında daha fazla performans sunan 9820 yonga seti, güç tüketiminde 40’a varan tasarruf sunuyor.

Yonga setinin grafiki biriminde ise Mali-G76 MP12 yer alıyor. Yüzde 35 daha fazla performans sunan bu grafik birimi maalesef ki iPad Pro’daki Apple A12X kadar güçlü olmayacak.

Yeni yonga setinin en dikkat çeken özelliği ise 8K video kaydına imkan tanıması. Ancak bu çözünürlüğün desteklenmesi, Samsung’un 8K video çekimine imkan tanıyacağı anlamına gelmiyor.

Ancak muhtemelem Samsung fark yaratmak için Galaxy S10’da 8K video çekim özelliğine yer verebilir.

Şener Şen oyunu biletleri dakikalar içinde tükendi

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
The Game Awards 2018 adayları açıklandıThe Game Awards 2018 adayları açıklandı
PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Exynos 9820 Samsung galaxy s10

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!

Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'ın patronu Jack Dorsey'den takipçi sayısına ilişkin flaş açıklama

Twitter'ın patronu Jack Dorsey'den takipçi sayısına ilişkin flaş açıklama

Essential Audio Adapter HD ne işe yarıyor?

Essential Audio Adapter HD ne işe yarıyor?

The Game Awards 2018 adayları açıklandı

The Game Awards 2018 adayları açıklandı

PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!

PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!

Yüksek kapasiteli RIPS ailesi genişledi

Yüksek kapasiteli RIPS ailesi genişledi

Fallout 76 Bekleyenleriyle Buluştu

Fallout 76 Bekleyenleriyle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.