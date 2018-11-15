Exynos 9820 ortaya çıktı

Mobil yonga seti üreticileri Qualcomm ve Apple’a rakip olan Samsung, son dönemde tanıttığı yeni Exynos yonga setleri ile büyük beğeni toplamıştı. Güney Koreli teknoloji üreticisi bugün ise 2019 yılında tanıtılacak olan ve Galaxy S10 modellerine güç katacak olan Exynos 9820 yonga setini tanıttı.

Exynos’un 9820 numaralı yeni işlemcisi AI yani yapay zeka ile güçlendiriliyor. Neural Processing Unit (NPU) nöral işlemci ünitesi ile gelen bu yonga seti Kirin 980 ve Apple A12 Bionic yonga setleri gibi 7 nanometre üretim süreci ile üretiliyor.

Extreme Ultraviolet Lithography üretim süreci ile üretilen bu yonga seti 5G modeli ile dikkat çekiyor.

LTE Cat.20 modemi ile indirme ve yükleme hızlarında çığır açacak olan bu yonga seti Cortex-A75 ve Cortex-A55s işlemcilerinin birleşiminden oluşuyor.

Cortex-A75 performans için odaklanacakken, Cortex-A55s ise batarya performansı için devreye girecek. Tek çekirdek bölümünde bir önceki Exynos’a göre yüzde 15 ile yüzde 20 arasında daha fazla performans sunan 9820 yonga seti, güç tüketiminde 40’a varan tasarruf sunuyor.