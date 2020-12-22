Exynos işlemcili Samsung Galaxy S21+'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

Galaxy S21 ailesi teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bunda sızıntıların payı ise oldukça büyük. Zira yeni Samsung Galaxy ailesine yönelik yapılan sızıntılarda telefonların özelliklerine ek olarak kullanacakları işlemciler dahi yer aldı. Bu sızıntılara göre Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak ailede Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ve Exynos 2100 olarak adlandırılması beklenen Samsung Exynos işlemcisi kullanılacak. Yani Samsung, Galaxy S20 serisinde olduğu gibi belirli pazarlarda kendi üretimi Exynos işlemcileri kullanmaya devam edecek. En azından sızıntılar bu yönde. Peki Exynos işlemcili Galaxy S21 modelleri nasıl performans gösterecek? Bu sorunun yanıtı Samsung Galaxy S21+ için ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında gizli.
Geekbench'ten alınan ve bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Exynos işlemcili Samsung Galaxy S21+, Geekbench testinden tek çekirdek performansıyla 1.089, çok çekirdek performansı ile ise 3.617 puan alıyor. Bu sonucu, daha önce sızdırılan Snapdragon işlemcili Galaxy S21+ ile karşılaştırdığımızda aradaki fark ortaya çıkıyor.
Snapdragon işlemcili Galaxy S21+ önceki sızıntılara göre Geekbench'ten tek çekirdek performansı ile 1.120 puan, çok çekirdek performansı ile ise 3.319 puan almıştı. Exynos'lu model, tek çekirdek performansıyla Snapdragon'lu modelin gerisinde kalsa da çok çekirdek performansında işlerin değiştiği ve Exynos'lu modelin Snapdragon'lu modeli geçtiği görülüyor.
Galaxy S20+'a göre ise her iki işlemci büyük ilerleme kaydetmiş durumda. Zira Galaxy S20+ Geekbench'ten tek çekirdek performansı ile 818 puan, çok çekirdek performansı ile ise 3.076 puan alıyor. Ancak tüm bunlara rağmen, ortaya çıkan sonuçlara göre Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 modellerinin Exynos'lu modellere göre bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Son olarak Exynos işlemcili Galaxy S21+'ın Türkiye'de de satılması beklenen bir model olduğunu belirtelim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum