Exynos işlemcili Samsung Galaxy S21+'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

Galaxy S21 ailesi teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bunda sızıntıların payı ise oldukça büyük. Zira yeni Samsung Galaxy ailesine yönelik yapılan sızıntılarda telefonların özelliklerine ek olarak kullanacakları işlemciler dahi yer aldı. Bu sızıntılara göre Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak ailede Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ve Exynos 2100 olarak adlandırılması beklenen Samsung Exynos işlemcisi kullanılacak. Yani Samsung, Galaxy S20 serisinde olduğu gibi belirli pazarlarda kendi üretimi Exynos işlemcileri kullanmaya devam edecek. En azından sızıntılar bu yönde. Peki Exynos işlemcili Galaxy S21 modelleri nasıl performans gösterecek? Bu sorunun yanıtı Samsung Galaxy S21+ için ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında gizli.

İŞTE EXYNOS'LU GALAXY S21+'IN GEEKBENCH SONUÇLARI

Geekbench'ten alınan ve bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Exynos işlemcili Samsung Galaxy S21+, Geekbench testinden tek çekirdek performansıyla 1.089, çok çekirdek performansı ile ise 3.617 puan alıyor. Bu sonucu, daha önce sızdırılan Snapdragon işlemcili Galaxy S21+ ile karşılaştırdığımızda aradaki fark ortaya çıkıyor.