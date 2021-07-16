HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Exynos yongası Galaxy A12’de yer alacak

Exynos yongası Galaxy A12’de yer alacak

16.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung geçtiğimiz yıl satışa sunduğu A12 modelini bu yıl kendi tasarladığı bir yongayla kullanıcıların beğenisine sunacak.

Exynos yongası Galaxy A12’de yer alacak

Basit bir şekilde örnekleyecek olursak, geçtiğimiz yıl satışa sunulan A51’in yerini bu yıl A52 modeli aldı. M serisinde de benzer bir yol izlendi.

Galaxy A12 yenilendi Galaxy A12 yenilendi 

Fakat giriş seviyesinde yer alan modellerde isim değişimine gidilmeyecek. Aynı A12’de olduğu gibi.

EXYNOS İŞLEMCİSİ ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan raporlara göre yeni A12 modeli Samsung imzası taşıyan Exynos 850 yonga setiyle gelecek. 8nm geliştirme sürecine dayanan bu yonga setinde 4 adet 2.0 GHz hızında Cortex A55 çekirdeği yer alacak. Ayrıca 4 adet de 2.0 GHz Cortex A55 yardımcı çekirdek bulunacak.

Samsung kendi sızıntısını kendi yaptı!Samsung kendi sızıntısını kendi yaptı!

Samsung’un yeni A12 modelinde damla çentik tasarımına yer vermesi bekleniyor. 5000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pil ile gelecek olan modelde 4GB RAM bulunacak. Cihazın minimum 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Tabi ki şimdilik bu özelliklerin sızıntı aşamasında olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

Aşırı sıcaklar küresel ısınmanın ön uyarısı: Korkunç sıcaklar geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştıABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
iPhone 13'ün bir özelliği daha netleştiiPhone 13'ün bir özelliği daha netleşti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.