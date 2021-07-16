Exynos yongası Galaxy A12’de yer alacak

Basit bir şekilde örnekleyecek olursak, geçtiğimiz yıl satışa sunulan A51’in yerini bu yıl A52 modeli aldı. M serisinde de benzer bir yol izlendi.

Fakat giriş seviyesinde yer alan modellerde isim değişimine gidilmeyecek. Aynı A12’de olduğu gibi.

EXYNOS İŞLEMCİSİ ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan raporlara göre yeni A12 modeli Samsung imzası taşıyan Exynos 850 yonga setiyle gelecek. 8nm geliştirme sürecine dayanan bu yonga setinde 4 adet 2.0 GHz hızında Cortex A55 çekirdeği yer alacak. Ayrıca 4 adet de 2.0 GHz Cortex A55 yardımcı çekirdek bulunacak.

Samsung’un yeni A12 modelinde damla çentik tasarımına yer vermesi bekleniyor. 5000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pil ile gelecek olan modelde 4GB RAM bulunacak. Cihazın minimum 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Tabi ki şimdilik bu özelliklerin sızıntı aşamasında olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

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