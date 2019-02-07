Eyalet Yönetiminin En Tepe Üç İsmi Skandala Karıştı

Virginia eyaletinin Demokrat valisi Ralph Northam’ın 1984’te okul yıllığından kalma bir ırkçı fotoğraf nedeniyle kariyerinin tehlikeye girmesinin ardından, bugün de eyalet yönetiminin iki ve üç numaralarının da adlarının skandallara karışmasıyla siyasi kriz iyice derinleşti. Eyaletin başsavcısı Mark Herring, 1980’lerde yüzünü siyaha boyadığını itiraf ederken, bir kadın da Vali Yardımcısı Justin Fairfax tarafından geçmişte cinsel tacize uğradığını iddia etti ve kamuoyu önünde ayrıntılarla paylaştı. Virginia Valisi Northam, geçen hafta sonuna doğru ortaya çıkan yıllık fotoğrafından ötürü önce cuma günü özür dilemiş, cumartesi günüyse biri Ku Klux Klan kıyafetli, diğeri yüzü siyaha boyalı iki üniversite öğrencisini yan yana gösteren fotoğrafta yer almadığını iddia etmişti. Northam, kendi partisi içinden dahi istifa baskılarına maruz kalsa da bugüne kadar istifa etmeyi reddetti. Bugünkü yeni gelişmelerle birlikte, yönetim hiyerarşisi bakımından kendisinden sonraki iki Demokrat Partili yetkilinin de görevleri sallantıda.

Herring yaptığı açıklamada, 1980 yılında Virginia Üniversitesi’nde öğrenciyken rapçi görünmek için yüzünü siyaha boyadığını ve peruk taktığını itiraf etti. Northam’a istifa çağrısı yapan isimlerden biri olan Herring, “Bu itirafımla yol açtığım acılar için derinden üzgünüm” derken, görevine devam edip edemeyeceği ve etmesi gerekip gerekmediği konusunda gelecek günlerde “dürüst diyaloglar ve tartışmaların olacağını” söyledi. Bu itiraftan birkaç saat sonra da, hafta başında Vali Yardımcısı Justin Fairfax hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya çıkan Vanessa Tyson ayrıntılı bir açıklama yaparak, 2004 yılında Boston’daki Demokrat Parti Ulusal Kurultayı sırasında bir otel odasında Fairfax’in kendisini oral sekse zorladığını öne sürdü. Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve siyasette cinsel taciz konusundaki söylemler üzerinde çalışan 42 yaşındaki siyaset bilimci Vanessa Tyson, siyasi güdüyle öne atılmadığını söyledi ve kendisini “gururlu bir Demokrat” olarak tanımladı. Northam’ın istifa etmesi halinde valilik görevine gelecek olan Fairfax iddiaları defalarca reddetmişti. Fairfax, buluşmanın karşı tarafın rızasıyla olduğunu ve stratejik olarak zamanlanmış bir siyasi lekeleme kampanyasının kurbanı olduğunu savunuyor.