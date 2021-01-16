Eyaletler Olası Silahlı Protestolar İçin Alarmda

ABD’de 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreni öncesinde başkent Washington ve 50 eyaletinin tamamının başkentlerinde güvenlik yetkilileri, Başkan Trump yanlısı gösteriler için alarma geçmiş durumda. Başkent dış dünyaya neredeyse kapatılırken, 6 Ocak’ta Kongre’de yaşananlara benzer olayların olmaması için birçok kentte bariyerler dikme ve binlerce Ulusal Muhafız askeri konuşlandırma gibi ileri derecede tedbirler alınıyor. FBI, Cumartesi gününden başlayarak Joe Biden’ın yemin ederek başkanlık görevine resmen başlayacağı 20 Ocak’a kadar tüm 50 eyaletin başkentlerinde silahlı protesto eylemleri düzenlenmesi ihtimali konusunda polis dairelerini uyardı. Seçim sonuçlarını uzun süre boyunca kabul etmeyen ve seçime hile karıştığını iddia eden Başkan Trump’ın destekçileri, 6 Ocak’ta Kongre’nin işgal edildiği olaylardan sonra yeniden eylem hazırlığında olduğu yönünde ihbarlar alınıyor. Güvenliği arttırmak için Ulusal Muhafız birliklerini çağıran eyaletler arasında Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania ve Washington bulunuyor. Teksas da 20 Ocak’taki yemin törenine kadar eyalet meclisini kapattı.

Teksas Kamu Güvenliği Dairesi Direktörü Steve McCraw, “şiddet yanlısı aşırıcıların” eyalet başkenti Austin’de “suç eylemlerine girişmek” için silahlı protestoların hazırlığı içinde olabileceği yönünde istihbarat aldıklarını bildirdi. Kongre komisyonlarından FBI ve istihbarat kurumlarına mektup ABD Kongresi’nin dört komisyonunun Demokrat liderleri de Kongre’de yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattıklarını, FBI ve diğer istihbarat ve güvenlik dairelerine mektup yazarak, olaylar öncesinde tehditler konusunda nelerin bilindiği, bu bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığı ve dış etkenlerin herhangi bir rolünün olup olmadığı konularında bilgi talep etti. Mektupta, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Benni Thompson, Denetleme Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney ve Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’ın imzası yer alıyor. Güvenlik yetkililerinin, hükümet karşıtı bir haraketin 50 eyaletin tamamında eylemler düzenlemeyi planladığını açıkladığı Pazar için özel hazırlıklar yaptığı da belirtiliyor.

Michigan eyaletinin başkenti Lansing’de meclis binası çevresine çit çekilirken, güvenliği arttırmak amacıyla eyalet genelinden askerler mobilize edildi. Yerel mecliste, güvenilir kaynaklardan alınan tehdit istihbaratları gerekçe gösterilerek, gelecek haftaya kadar oturumlara ara verildi. ABD istihbaratından ortak bülten İlk olarak Yahoo News tarafından haberi yapılan, hükümetin yayınladığı Çarşamba günü tarihli bir istihbarat bülteninde, 6 Ocak’taki olayların başarılı olduğu algısının, hükümet karşıtlığı, ırkçı ve partizan eğilimlerden etkilenen ülke içindeki aşırılıkçıları cesaretlendirebileceği uyarısı yapılıyor. FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Ortak İstihbarat Bülteni’nde, seçimlere hile karıştığı yönünde “doğru olmayan söylemlerin” aşırıcı gruplar için katalizör vazifesi görebileceği tehlikesine de dikkat çekiliyor. Başkent Washington’ın caddelerini de binlerce Ulusal Muhafız askeri doldurmuş durumda. Güvenlik önlemlerinin seviyesinin eşi görülmemiş bir boyuta ulaştığı başkente açılan tüm köprülerin ve onlarla otoyolun ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Kongre ile Washington Anıtı arasındaki “National Mall” adı verilen alan ve anıtlar da gelecek haftaya kadar kapatıldı.