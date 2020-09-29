Eyaletlere 150 Milyon Corona Testi Planı

Başkan Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere hızlı sonuç verebilen 150 milyon adet Corona virüsü testi yollayacağını açıkladı. Trump'ın Beyaz Saray’da beraberinde Başkan Yardımcısı Mike Pence ve yönetimden diğer yetkililerle birlikte açıkladığı plan, eyaletlerde okulların ve ekonomilerin yeniden açılması ve “en savunmasız” nüfus gruplarının desteklenmesini amaçlıyor.

Testlerin büyük oranda okulların yeniden açılması ve huzur evlerinde güvenliğin temini için kullanılacağını ifade eden Başkan Trump, yeni planın uygulamaya girmesiyle birlikte, şu anda zaten icra edilen testlerin sayısının ikiye katlanacağını belirtti. Trump, 50 milyon testin evde bakım hizmeti alanlar dışında huzurevleri, destekli yaşam tesisleri ve ölümcül hastaların bakıldığı tesisler gibi yerlerdeki “en savunmasız” kişilere gönderileceğini kaydetti. 1 milyon civarında testin de çoğunlukla siyahların ve yerli Amerikalılar’ın eğitim gördüğü üniversitelere gideceği bilgisi verildi.

100 milyon testin de “ekonomilerini ve okullarını ellerinden gelen en süratli biçimde ve hemen yeniden açma çabalarını desteklemek” üzere eyaletlere ve bölgelere teslim edileceğini bildiren Trump, “Yönetimimin sağladığı destek, bütün eyaletlerde, ihtiyaç duyan her öğretmenin çok düzenli olarak test olmasına imkan tanıyacak” ifadesini kullandı.