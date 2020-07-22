Eyaletlere Federal Polis Gönderme Planına Tepkiler Büyüyor

İlericilerin etkin olduğu Portland kenti sokaklarında göstericilerin kamuflaj kıyafeti içindeki ve işaretsiz araçlar kullanan federal polis memurları tarafından gözaltına alınması ve sert müdahaleyle karşılaşması son günlerde ülke gündemini meşgul ediyor.

Minneapolis’te 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar hızla ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda zaman zaman şiddet olayları da yaşanmıştı. Geçen hafta tansiyonun yükseldiği Oregon eyaletinin Portland kentinde yerel yönetimlerin itirazına rağmen federal polisi devreye sokan Başkan Trump’ın bu kararının ardından, bir süredir boyutu azalan protestolar yeniden büyümeye başladı.

Ülke genelinde Demokrat yönetime sahip diğer kentlere de federal polis gönderme tehdidinde bulunan yönetime karşı bu konuyla ilgili açılan davaların da sayısı artıyor.

“Anayasal bir kriz başlayabilir”

Trump yönetimi, Portland’daki federal polisin, kentteki federal ofis binalarını koruma amacıyla görevlendirildiğini belirtiyor. Ancak Oregon başsavcısı geçen hafta açtığı davada, maskeli polislerin federal binaların çok uzağındaki yerlerde, yetkileri dışında göstericileri gözaltına aldığını savunarak, buradaki federal emniyet güçlerinin eylemlerinin engellenmesini talep etti.

Federal polisin faaliyetleri nedeniyle yönetime karşı açılan başka davalar da gündemde. Bu davalardan birinde, merkezi Portland’da olan, düşük gelirli ve siyah toplulukların haklarını savunan Western States Center adlı kuruluş, kentteki federal polislerin eyalet yönetimlerinin ve kişilerin Anayasal haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Oregon eyaletinin Demokrat valisi Kate Brown da tepkisini MSNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Trump’ın birliklerinin evlerine dönmesi ve dikkatlerini başka eylemlere yöneltmesinin vakti geldi” ifadeleriyle dile getirdi.

Federal yetkililer ise yerel ve eyalet yönetimlerinin, Portland’daki federal binalar ve mahkeme binasına yönelik şiddet eylemleri ve vandallığı önlemede kendileriyle işbirliği içine girmediğini iddia ediyor.