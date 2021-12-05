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Eyaletlerin Yaklaşık Üçte Birinde Omicron Saptandı

05.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da sağlık yetkilileri eyaletlerin yaklaşık üçte birinde Omicron varyantının saptandığını, bununla birlikte ülkede Delta varyantının COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor

Amerika’da sağlık yetkilileri eyaletlerin yaklaşık üçte birinde Omicron varyantının saptandığını, bununla birlikte ülkede Delta varyantının COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron’un çok kötü gibi görünmediğini söylemekle birlikte kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiğini söyledi.

Fauci, Amerika’nın makul bir sürede Afrika’nın güneyindeki ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını umduğunu da belirtti.

Fauci bu açıklamaları CNN televizyonuna yaptı.

Amerika’da Omicron en az 15 eyalette, California, Colorado, Connecticut, Hawai, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington ve Wisconsin’de tespit edilmiş durumda.

Vakaların çoğu iki doz aşı olanlar ve hafif belirti gösteriyorlar. Bununla birlikte ilave doz aşı olup olmadıkları ise bilinmiyor.

Omicron vakalarının yayılmasına rağmen Amerika’da Delta varyantı günlük vakaların nerdeyse yüzde 99.9’nını oluşturuyor.

Bu bilgiyi de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky ABC televizyonuna yaptığı açıklamada verdi.

Walensky, Omicron vakalarının artmasını beklediğini de söyledi.

COVID-19 aşı üreticileri Omicron’u hedef alan bir aşıyı hızlı şekilde geliştirme amacında ve Amerika’da sağlık yetkilileri bunu hızlı şekilde değerlendirebileceklerini belirtiyorlar. Ancak bu süreç yine de aylarca sürebilir.

CDC Direktörü Walensky, İlaç ve Gıda Dairesi’yle CDC’nin bu konuda hızla hareket edeceğini belirtti.

Moderna, aşının Amerika onayı için Mart ayında başvuruda bulanabileceğini kaydediyor.

Şirket yetkilileri üretimi arttırmanın da zaman alacağını vurguluyor.

Moderna COVID-19’a karşı Amerika’da kullanılan üç aşıdan biri.

Moderna kurucularından Noubar Afeyan CNN’e yaptığı açıklamada Omicron’la ilgili veri elde etmenin bir hafta ya da 10 gün kadar daha süreceğini söyledi.

Afeyan, Omiron hedefli aşının yapımının da 60-100 gün süreceğini kaydetti. Afeyan’a göre ilave aşıların dozunu arttırmak da değerlendirmeler arasında.

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