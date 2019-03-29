Eyfel ile yarışan Yusufeli Barajı'nda 79 metre yüksekliğe ulaşıldı

DENİZ ÇİÇEK - İnşaatı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmalar hızla ilerlerken, 8 ayda 79 metrelik yüksekliğe ulaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacağını söyledi.

Ülkenin vizyon projelerinden olan barajda inşa çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Aydın, baraj ve hidroelektrik santral tesisinin kurulu gücünün 558 megavat ve yıllık enerji üretiminin ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağını dile getirdi.

Aydın, santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarının planladığı gibi sürdüğünü ifade ederek, "Ayrıca enerji santralinde elektromekanik parçalarının montajlarına da başlandı. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin, ayda 200 bin metreküp beton dökümü planlanıyor. Baraj yükseldikçe beton dökülen alanın büyümesinden istifade ederek günlük beton hızını artırmaya başladık. Günlük 6 bin metreküp beton döküm hızına ulaşılmış olup en kısa zamanda bu mertebe 7-8 bin metreküplere çıkarılacak." dedi.