Eyfel Kulesi 3 Ay Sonra Kapılarını Açtı

Fransa'nın ve Paris'in sembolü, dünyanın en çok ziyaret edilen mekanı Eyfel Kulesi, Corona virüsü salgını nedeniyle 3 ayı aşkın bir süredir kapalı kaldıktan sonra, kapılarını bugün yeniden turistlere açtı. Yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği ünlü kule, hijyen kurallarına uyulması şartıyla ziyaret edilebilecek. Corona salgınının ardından, 13 Mart'ta kapatılan Eyfel Kulesi, sabah 10.00'da açıldı. Ancak Corona virüsünün yayılma tehlikesine karşı, ziyaret sırasında maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartı getirildi. Eyfel Kulesi'nin dört ayağından ziyaretçileri yukarı taşıyan asansörler, kalabalık birikmeler yaşanmaması için kapatıldı. Sabah saatlerinde az sayıda turist kalabalığı Kule'nin açılması için kuyruk oluşturdu. Açılışı Japon, İspanyol ve Alman turistlerin bulunduğu ancak çoğunluğunu Paris ve civarından gelen yerli turistlerin oluşturduğu 50 kadar ziyaretçi yaptı. Ardından normal dönemlerde uzayan kilometrelerce kuyruğu beklemeden gelen ziyaretçiler, doğrudan içeri girebildi.

Kule'nin en üst katı olan 3'üncü kata çıkışlar asansörlerin kapanması, katın dar olması ve camla çevirli kapalı bir alan olması nedeniyle ziyarete açılmadı. Ziyaretçiler, ünlü kuleyi gezebilmek için 672 adet merdiveni tırmanmayı göze aldı. Kule içinde de yerlerde ziyaret yönünü gösteren oklar, fiziki mesafeyi işaret eden çizgiler konuldu. Her köşe başında ve girişlerde alkol içeren jel kutuları yerleştirildi. Turistler, şimdilik kulenin 2'inci katına kadar çıkabilecek. Eğer Corona virüsü salgınının yayılma hızı düşmeye devam ederse, 2'inci kata Temmuz ayından itibaren asansörlerle çıkılmasına izin verilecek. İnternet üzerinden rezervasyon yapılmasını "şiddetle öneren" Kule yönetimi, gişeden de bilet satışına devam edecek. Ancak yönetim, yoğun ilgi durumunda dışarıda kalmamaları için internet üzerinden rezervasyonu şiddetle tavsiye ediyor. Zira, ziyaretçi sayısı, fiziki mesafe kurallarına uygun olması için sınırlı tutulacak ve gerektiğinde gişe satışları duracak. Her ay 9 milyon Euro kayıp

Karantina uygulamaları ile her ay 9 milyon Euro gelir kaybeden Eyfel Kulesi yönetimi, turistlerin ilgisini çekmek için çocuklara yüzde 50 indirim, işyeri indirimleri gibi özel fiyat uygulamasına gitti. Kule yönetimi, Paris ve Fransa'nın diğer kentleri ile yakın Avrupa kentlerinden gelecek ziyaretçilerle bu süreci atlatmayı umuyor. Ayrıca gençlerin ilgisini çekmek için 9 Temmuz'dan itibaren Perşembe ve Cuma günleri bir DJ eşliğinde müzik yapmaya da başlanacak. Yerden 57 metre yükseklikteki ilk katta hamburger ve dondurma servisi başlayacak. Kule'nin ünlü Michelin yıldızlı restorantı Jules Verne ise 30 Haziran'da kapılarını açacak. Eyfel'e ait rakamlar Gustave Eiffel tarafından 1889 yılında inşa edilmesinden bu yana yalnızca 2. Dünya Savaşı sırasında uzun süre kapanan Eyfel Kulesi, tarihinde ikinci kez Covid 19 krizi nedeniyle 3 ayı aşkın süredir kapalı kaldı. Eyfel Kulesi, 324 metre uzunluğunda. "Dev bir puzzle" görüntüsünde olan kule, 2,5 milyon vida ile birbirine bağlanan 218 bin 38 metal parçanın birleştirilmesiyle inşa edilmiş. Demir blokların ağırlığı 7 bin ton, boyası ise 60 ton.