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Eyfel Kulesi uzadı! 330 metre yüksekliğe ulaştı

15.03.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ülkenin sembol yapısı Eyfel Kulesi'ne 6 metre uzunluğunda radyo anteni eklendi. 324 metre yüksekliğe sahip kule, radyo anteninin eklenmesiyle 330 metreye çıkmış oldu.

Eyfel Kulesi uzadı! 330 metre yüksekliğe ulaştı

Fransa’nın sembol yapısı Eyfel Kulesi, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Paris’in en yüksek yapısı olan ünlü kulenin tepesine bu sabah helikopterlerle 6 metrelik radyo anteni kuruldu.

10 DAKİKADA KURULDU

Kulenin tepesindeki işçilerin, helikopterin çıkardığı anteni kurmaları 10 dakika sürdü.

31 Mart’ta 133 yılı geride bırakacak Paris’in sembol yapısının yüksekliği radyo anteninin eklenmesiyle 324 metreden 330 metreye çıkmış oldu.

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1959 VE 2005'TE EKLEMELER YAPILMIŞTI

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen kule, ilk olarak 1959’da ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle uzamıştı.

Tüm dünyada Fransa’nın sembolü olan Eyfel Kulesi, son 2 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa
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