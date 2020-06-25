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  4. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun 'ayrılık' sona erdi

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun 'ayrılık' sona erdi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle üç aydır kapalı olan Eyfel Kulesi kapılarını yeniden açtı, ancak ziyaret etmek isteyenlerin merdivenleri tırmanması gerekiyor.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun 'ayrılık' sona erdi

Fransa’nın sembollerinden başkent Paris’teki Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte üç ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretin ilk gününde pek çok Parislinin yanı sıra turistler de kuleyi görmek için sıraya girdi.

Ziyaretçilerin sayısı kısıtlanırken, 11 yaşın üzerindeki herkese maske takma zorunluluğu da getirildi.

Ancak enfeksiyon riskini en aza indirmek ve sosyal mesafeyi koruyabilmek adına asansörler henüz devreye girmedi. Bu nedenle ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarabilmek için basamakları tırmanmak durumunda kaldı.

Ziyaretçilerin basamaklarda karşılaşmaması için de çıkışlar doğu tarafından, inişlerse batı tarafından yapıldı.

Asansörlerin 1 Temmuz’a kadar çalışması beklenmiyor. Kulenin çatı katı da asansör kapasitesinin çok sınırlı olması nedeniyle bir süre daha kapalı kalacak.

Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu yıl salgın nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı.


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