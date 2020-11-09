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Eylem arayışındaki teröristlere baskın! Yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 20:20 | Son Güncelleme

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eylem arayışındaki teröristlere baskın! Yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan 6 örgüt mensubunun Mersin'de eylem arayışı içerisinde olduklarını tespit etti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda, örgüt mensuplarının kaldığı 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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