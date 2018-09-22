HABER

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 08:55 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Son dakika habere göre, TSK'dan yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 6, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmışBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmış
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbulFatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK PKK terör Ağrı kuzey ırak

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.