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  4. Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı

Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerle onlara yardım ettiği öne sürülen 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı.

Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerle onlara yardım ettiği öne sürülen 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı. 13 sanık, 3 ila 34 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Diğer 2 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verilerek dosyası ayrıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i, saklandığı portakal bahçesinde çevredekiler tarafından fark edilince, üzerindeki el bombasını patlatıp, öldü. Kaçan S.Ş. de 13 gün sonra Dalaman ilçesinde, akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken, yakalandı.
Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzeneği ile paralar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı PKK'lı terörist ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen, 'Xalit' kod adlı teröristin üzerinden çıkan tabletteki 'offline maps' isimli programda bazı noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği belirlendi. Bu noktalardaki işaretlenen yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, Ak Parti binaları ile bazı kırsal bölgelerdeki yerler olduğu, yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı.
Operasyonlar sonucu yakalanıp, tutuklanan toplam 15 kişi hakkında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın 9 Mayıs 2018'de görülen ilk duruşmadaki savunmaların ardından tutuklu 15 sanıktan A.Y., M.Y., B.Ş. ile İ.B.'nin tahliyesine karar verdi. Davanın diğer duruşmalarında sanıklar dinlendi, avukatların tahliye talepleri ret edildi.
SANIKLARA 3 İLA 34 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI
Davanın dün görülen 4'üncü ve son duruşmasında, karar çıktı. Duruşmada Hakkari, Van, Şırnak, Tarsus, Kırıkkale ve İzmir'deki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla son kez söz verildi. Sanıklar herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını öne sürerek, beraatleri istedi. Cumhuriyet savcısı ise, dosyadaki delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilerek cezalandırılmalarını talep etti.
Heyet, tutuklu sanıklardan Muhammed Raşşo'ya 34 yıl 28 ay 20 gün, Ekrem Altay'a 30 yıl 30 ay, Mehmet Can Yiğirer ile Velat Aşan'a 28 yıl 24'er ay, Veysi Şenlik ve Serbest Şenlik'e 26 yıl 18'er ay, Monir Dib ve Ahmad Abu Dest'e 5 yıl 6 ay 20'şer gün, Ossama Jouni'ye 6 yıl 8 ay, tutuksuz yargılanan Bahtiyar Şenlik'e 2 yıl 1 ay, Adnan Yiğirer, İsmail Bozdağ ve Mustafa Yiğirer'e 3 yıl 1 ay 15'er gün ceza verdi.
Ayrıca sanıklardan Senar Şenlik ve Tahir Şenlik'in de tutukluluk hallerinin devamına ve yeniden yargılanmalarına karar vererek dosyasını ayrıldı.

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