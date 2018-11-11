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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan Fas uyruklu DEAŞ’lı terörist tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda eylem hazırlığı yaptığı belirtilen Fas uyruklu DEAŞ'lı terörist ile beraberindeki 1 şüpheliyi Tarsus'ta saklandıkları yerde yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından Mersin Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan adı açıklanmayan şüphelilerden Fas uyruklu DEAŞ üyesi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Mersin Tarsus

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