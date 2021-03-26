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  4. Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı ‘Yalnız Kurt’ Sakarya’da yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı ‘Yalnız Kurt’ Sakarya’da yakalandı

26.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2020’de Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu şahıs, Sakarya’da yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.

DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2020’de Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu şahıs, Sakarya’da yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Sakarya’da olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı.
Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi. DEAŞ tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 noktada düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı saldırıdan ilham alan şahsın, iletişim programlarında; Viyana’daki eyleme benzer eylemi yapmak için yazışmaları tespit edildi. Yüz maskesi, kamuflaj ve eylemde kullanacağı öne sürülen kılıç ile materyaller ile beraber yakalanan şahıs, internet üzerinden izlediği videolardan ilham aldığı ve daha önce hiç deşifre olmadığı öğrenildi.
Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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