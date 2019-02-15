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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILARA OPERASYON: 12 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının korsan gösteri ve emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırı gibi eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının korsan gösteri ve emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırı gibi eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin eylem hazırlığında olduklarını belirleyerek gece saatlerinde çeşitli ilçelerde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bıçak, tabanca, çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve basılı dokümanlar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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