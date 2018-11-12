Eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesine hapis istemi

Adana’da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli Ş.U. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Ş.U. için "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 22 yıla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerince merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir ikamette bulunan el yapımı patlayıcıların olduğu poşette şüpheli Ş.U'nun parmak izinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Ş.U’nun PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten yayın organlarının çağrıları üzerine eylem hazırlığı içerisine girdiği belirtildi.

Ş.U. ise iddianamede yer alan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

