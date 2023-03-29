HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalanmıştı! Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı: "Örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim, beni karşıladılar"

Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalanmıştı! Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı: "Örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim, beni karşıladılar"

29.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-İran sınırında görev yapan Mehmetçik, Ağrı'da bir grup düzensiz göçmen tespit ettikten sonra tel örgülere takılı sırt çantasının izini sürerek İran'dan Türkiye'ye eylem yapmak için gelen Suriye uyruklu terörist "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'i yakalamıştı. HDP Doğubayazıt ilçe binasına da gittiği öğrenilen, kaçmaya çalışırken sağ yakalanan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı. PKK/KCK üyesi terörist Ehmet, aldığı talimattan devamındaki sürece kadar yaşananları anlattı.

Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalanmıştı! Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı: "Örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim, beni karşıladılar"

Geçtiğimiz cuma günü Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda beraberinde 5 kişiyle yakalanan terörist Ehmet tutuklandı. Silahla eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, Doğubayazıt'a geldiği günü sokaklarda geçirdiğini, ertesi gün HDP ilçe binasına gittiğini anlattı. "Burada beni karşıladılar" diyen teröristin barındığını söylediği yer dikkat çekti.

AW858095_01

PKK'NIN İRAN YAPILANMASINA MENSUP

Doğubayazıt ilçesinde 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1

Terörist, geniş güvenlik önlemleri altında Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

AA-20230328-30699740-30699739-AGRIDA_YAKALANAN_SILAHLI_EYLEM_HAZIRLIGINDAKI_TERORIST_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI

Savcılık ifadesi sonrası terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörist, Sabah'ın haberine göre; Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde verdiği ilk ifadesinde, 21 Mart akşam saatlerinde Doğubeyazıt ilçe merkezine geldiğini, geceyi sokaklarda geçirdiğini anlattı. 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiğini belirten terörist şunları söyledi:

AW857758_02

"İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi. Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Ben de HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum."

eylem-icin-irandan-gelen-pkkli-terorist-yakalandi_5227_dhaphoto2

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise Doğubayazıt Adliyesi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

eylem-icin-irandan-gelen-pkkli-terorist-yakalandi_5227_dhaphoto1

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kanlıbaba Tepe mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, 17 Mart'ta yapılan kontroller sırasında tel örgülere takılı içinde silah ve mühimmat bulunan bir sırt çantasına rastlamış ve örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in silahlı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği belirlenmişti.

AW857758_03

HDP Doğubayazıt ilçe binasına da giden örgüt mensubu, Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince barındığı müştemilata 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla kaçmaya çalışırken sağ olarak yakalanmıştı.

AW857758_01

Ekipler, teröristin yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına almıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yasa dışı bahis' operasyonu! 16 şüpheli yakalandı'Yasa dışı bahis' operasyonu! 16 şüpheli yakalandı
"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba""Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"
Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladıKural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
terörist

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.