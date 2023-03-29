Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalanmıştı! Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı: "Örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim, beni karşıladılar"

Geçtiğimiz cuma günü Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda beraberinde 5 kişiyle yakalanan terörist Ehmet tutuklandı. Silahla eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, Doğubayazıt'a geldiği günü sokaklarda geçirdiğini, ertesi gün HDP ilçe binasına gittiğini anlattı. "Burada beni karşıladılar" diyen teröristin barındığını söylediği yer dikkat çekti.

PKK'NIN İRAN YAPILANMASINA MENSUP

Doğubayazıt ilçesinde 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist, geniş güvenlik önlemleri altında Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörist, Sabah'ın haberine göre; Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde verdiği ilk ifadesinde, 21 Mart akşam saatlerinde Doğubeyazıt ilçe merkezine geldiğini, geceyi sokaklarda geçirdiğini anlattı. 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiğini belirten terörist şunları söyledi:

"İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi. Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Ben de HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum."

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise Doğubayazıt Adliyesi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kanlıbaba Tepe mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, 17 Mart'ta yapılan kontroller sırasında tel örgülere takılı içinde silah ve mühimmat bulunan bir sırt çantasına rastlamış ve örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in silahlı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği belirlenmişti.

HDP Doğubayazıt ilçe binasına da giden örgüt mensubu, Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince barındığı müştemilata 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla kaçmaya çalışırken sağ olarak yakalanmıştı.

Ekipler, teröristin yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına almıştı.

(AA)

