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Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleri çok sayıda mühimmatla birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleri çok sayıda mühimmatla birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Terör örgütü mensuplarının Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollarla patlayıcı madde geçirdikleri ve güvenlik güçlerine yönelik eylem düzenleyecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Akçakale ilçesi sınır bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 8 kg C4 ve 4 kg PETN olmak üzere toplam 12 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet kaleşnikof, 7 adet şarjör, 45 adet kaleşnikof silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

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