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Eylem hazırlığındaki teröristler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 2013’te terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılıp kod isim alan ve metropollerde eylem yapmak üzereyken yakalanan 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan ve kod isimleri alarak dağ kadrosuna katıldıkları tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilmişti.

Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 2013’te terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılıp kod isim alan ve metropollerde eylem yapmak üzereyken yakalanan 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan ve kod isimleri alarak dağ kadrosuna katıldıkları tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilmişti. İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan ve Kolesnikof piyade tüfeği, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini ve toplamsal alan, kültür çalışması eğitim derslerini alan Mazlum Serhat kod adlı I.K., Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, Kalesnikof, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S., sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile Kalesnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S. ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için yeni Şervan, Kaleşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri alan Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakaladı.
Teröristler, salık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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