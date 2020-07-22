Eylem Hıdırtepe kimdir? Kayıp Eylem Hıdırtepe bulundu mu?

İzmir’in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor. Geçtiğimiz akşam evden çıkmadan önce babasıyla tartışan Eylem Hıdırtepe'nin kaybolması ailesini korkuttu. Pınar Gültekin olayının hemen ardından kızlarının kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

Eylem Hıdırtepe kimdir bulundu mu?

DHA’nın haberine göre; Eylem Hıdırtepe, Menemen'deki evlerinde dün akşam babasıyla tartıştı. Babasına kızan Eylem Hıdırtepe, saat 20:00 sıralarında annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için yola çıktı.

En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Hıdırtepe’den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, Hıdırtepe’yi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

