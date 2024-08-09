Eylem Tok için iade tarihi yaklaşırken Baba Cihantimur telaşlandı! Çirkin iddiayı kazazede gençler ifşa etti: "Ahlaksız bir teklif"

1 Mart günü meydana gelen ölümlü kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u annesi Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı. Anne oğul Amerika'da hala tutuklu. İddialara göre; iade davasının tarihi yaklaşırken doktor baba Bülent Cihantimur da telaşlandı.
Kaza günü ATV kullanmak için dışarı çıkan beş arkadaşı bu feci kaza ayırmıştı. Kazadan geriye 4 kişi kaldılar. Bu sırada sessizliğini koruyan ve bugüne kadar anne ve oğluyla iletişimde olmadığını söyleyen baba Bülent Cihantimur ise onları kurtarmak için kriz masası kurdu. atv Haber'in aktardığı iddialarsa oldukça çirkin.
Bülent Cihantimur iddiaya göre yaralı olan gençlere iş kurma vaadiyle yaklaştı ve onların aklını çelmeye çalıştı, şikayetlerinin geri çekilmesini istedi. Aracılar devreye sokuldu ancak kazazedelerin cevabı net oldu.
Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Baştan beri olayı parayla çözmeye çalışıyor. Merhametle, vicdanla, insafla, ahlakla hareket etmeyi düşünmüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kazazede Tahsin Arslan o teklifi "Büyüklerimize para teklifi sunmuşlar, yok bize iş kurma teklifiyle gelmişler. Oğuz abiyle hem kan bağımız hem can bağımız vardı. Kendime yakıştıramam öyle bir şeyi, kimse de kabul etmez" diye anlattı.
Bir başka kazazede Süleyman Keçeci ise şöyle konuştu:
"Bir aracıyla büyüklerimizle teklif etmişler. 'Siz davadan çekilin, şu kadar para... Gençlere de iş kuralım.' Çok sevdiğimiz birini kaybettik, o yüzden bunun parayla değişebileceği bir durum yok ortada. Ahlaksız bir teklif. Bir suçu parayla kapatmaya çalışmak çok acizce bir şey. İstedikleri kadar miktarı yükseltsin, bizim için hiçbir şekilde değişmeyecek. Hak ettikleri cezayı çeksinler, başka bir isteğimiz yok."
Öte yandan kalça ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah Bülent Cihantimur, kazanın ardından yeniden TV programı yapacağını duyurmuştu.
Bülent Cihantimur kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tutmuşken anne Eylem Tok da mahkeme heyetine mektup yazdı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta Tok, “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum” dedi. Tok, hapishanedeki koşulların kendisini olumsuz etkilediğini anlattı.
Eylem Tok'un 11 Eylül'de görülecek duruşmanın ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.