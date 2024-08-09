Eylem Tok için iade tarihi yaklaşırken Baba Cihantimur telaşlandı! Çirkin iddiayı kazazede gençler ifşa etti: "Ahlaksız bir teklif"

1 Mart günü meydana gelen ölümlü kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u annesi Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı. Anne oğul Amerika'da hala tutuklu. İddialara göre; iade davasının tarihi yaklaşırken doktor baba Bülent Cihantimur da telaşlandı.

EŞİ VE OĞLU İÇİN KRİZ MASASI KURDU

Kaza günü ATV kullanmak için dışarı çıkan beş arkadaşı bu feci kaza ayırmıştı. Kazadan geriye 4 kişi kaldılar. Bu sırada sessizliğini koruyan ve bugüne kadar anne ve oğluyla iletişimde olmadığını söyleyen baba Bülent Cihantimur ise onları kurtarmak için kriz masası kurdu. atv Haber'in aktardığı iddialarsa oldukça çirkin.

KAZAZEDE GENÇLERİN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞTI

Bülent Cihantimur iddiaya göre yaralı olan gençlere iş kurma vaadiyle yaklaştı ve onların aklını çelmeye çalıştı, şikayetlerinin geri çekilmesini istedi. Aracılar devreye sokuldu ancak kazazedelerin cevabı net oldu.

ACILI BABA ACİ: "BAŞTAN BERİ OLAYI PARAYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Baştan beri olayı parayla çözmeye çalışıyor. Merhametle, vicdanla, insafla, ahlakla hareket etmeyi düşünmüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KENDİME YAKIŞTIRAMAM BÖYLE BİR ŞEYİ"

Kazazede Tahsin Arslan o teklifi "Büyüklerimize para teklifi sunmuşlar, yok bize iş kurma teklifiyle gelmişler. Oğuz abiyle hem kan bağımız hem can bağımız vardı. Kendime yakıştıramam öyle bir şeyi, kimse de kabul etmez" diye anlattı.

"AHLAKSIZ BİR TEKLİF"

Bir başka kazazede Süleyman Keçeci ise şöyle konuştu:

"Bir aracıyla büyüklerimizle teklif etmişler. 'Siz davadan çekilin, şu kadar para... Gençlere de iş kuralım.' Çok sevdiğimiz birini kaybettik, o yüzden bunun parayla değişebileceği bir durum yok ortada. Ahlaksız bir teklif. Bir suçu parayla kapatmaya çalışmak çok acizce bir şey. İstedikleri kadar miktarı yükseltsin, bizim için hiçbir şekilde değişmeyecek. Hak ettikleri cezayı çeksinler, başka bir isteğimiz yok."

TV EKRANLARINDA BOY GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan kalça ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah Bülent Cihantimur, kazanın ardından yeniden TV programı yapacağını duyurmuştu.

EYLEM TOK'UN MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Bülent Cihantimur kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tutmuşken anne Eylem Tok da mahkeme heyetine mektup yazdı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta Tok, “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum” dedi. Tok, hapishanedeki koşulların kendisini olumsuz etkilediğini anlattı.

İADE İÇİN GÖZLER BU TARİHTE

Eylem Tok'un 11 Eylül'de görülecek duruşmanın ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.