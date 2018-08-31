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Eylem yapan çiftçiler Ankara-Çankırı karayolunu trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, mahallelerine besi çiftliği ruhsatı verildiğini öğrenen vatandaşlar, Ankara Çankırı Karayolunu çift yönlü olarak 60 traktör ile yaklaşık bir saat trafiğe kapattı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, mahallelerine besi çiftliği ruhsatı verildiğini öğrenen vatandaşlar, Ankara Çankırı Karayolunu çift yönlü olarak 60 traktör ile yaklaşık bir saat trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın, çiftçilere eylemlerinin yasal olmadığını belirterek, "Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yolu trafiğe açın yoksa hakkınızda adli işlem yapılır. Hepiniz zor durumda kalırsınız. Yolu açın konuşalım" diyerek eylemi sonlandırdı.

Akyurt İlçesi Haydar, Elecik ve Kozayağ mahallelerinin 150 sakini bugün saat 16.00’da 60 traktör ve römorklarıyla Ankara-Çankırı Karayolunu iki yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapattı. Mahallerine yapımı için ruhsat verilen besi çiftlikleri ile bölge halkının bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Haydar Mahallesi Muhtarı Rasim Köse, bir daha aynı durumu yaşamak istemediklerini dile getirdi. Muhtar Köse ve vatandaşlar, bölgede besi çiftliği için verilen ruhsatların iptalini istedi. Vatandaşlar, sorunlarının çözülmemesi durumunda tekrar yolu kapatma eylemini daha etkili şekilde yapabileceklerini belirtti.
Bu sırada olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın, vatandaşların yolu açmasını istedi. Altın, "Yolu trafiğe kapatamazsınız. Traktörlerinizi kaldırın yol açılsın ondan sonra konuşalım. Yol kapatarak bir yere varamazsınız. Haklıyken haksız duruma düşmeyin" şeklinde konuştu. Kaymakam Altın, Ankara Valiliğinden randevu alarak çiftçilerle birlikte ziyarete bizzat giderek bölgeye kurulan mandıra çiftliğinin kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunacağını söyleyerek çiftçileri ikna etti.
Yaklaşık bir saat çift yönlü olarak trafiğe kapanan Ankara

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