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  4. Eylemlerde kullanılan çalıntı otomobil de ele geçirildi! İstanbul'da yerel suç örgütü üyeleri yakalandı

Eylemlerde kullanılan çalıntı otomobil de ele geçirildi! İstanbul'da yerel suç örgütü üyeleri yakalandı

06.09.2024 08:11
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İstanbul'da düzenlenen son operasyonla yerel organize suç örgütlerinden 23 kişi yakalandı. Kuyu-22 adı verilen operasyonlarda ele geçirilenler de dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için "Kuyu-22" operasyonları düzenlendi.

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ÇALINTI OTOMOBİL DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalanırken 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

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Şüphelilerin, söz konusu ilçelerde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi.

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Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı. (AA)

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Ekran görüntüsü 2024-09-06 080743Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul el bombası
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