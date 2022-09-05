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Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranında yüzde 25 şartı kalktı mı?

05.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? Bilindiği üzere kira artış oranı önceki ayın enflasyon oranının açıklanması ile netleşiyor. Bugün Ağustos ayı enflasyon verileri açıklanacak. Öte yandan birçok kişi internette "Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?", "Kira artış oranında yüzde 25 şartı kalktı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte kira zammında son durum...

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranında yüzde 25 şartı kalktı mı?

Eylül ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kira artış oranı kira kontratının yenileneceği aydan önceki aya ilişlin verilere göre hesaplanmaktadır. Eylül ayında yenilenecek olan kira tutarı TÜİK'in Temmuz ayı açıklaması sonrası belli oldu. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranında yüzde 25 şartı kalktı mı?

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

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KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL


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Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı kira hesaplama
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